Após queda na Copa, Busquets anuncia despedida da seleção espanhola

Busquets defendeu a Espanha por quase 15 anos. Ao todo, ele disputou 143 partidas e conquistou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e a Eurocopa de 2012

Chegou ao fim a vitoriosa passagem de Sergio Busquets pela seleção da Espanha. Pouco mais de uma semana depois da eliminação da equipe nas oitavas da Copa do Mundo do Catar, o veterano jogador usou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, para anunciar a despedida da Fúria.

"Foi uma honra representar meu país e o levar ao posto mais alto. Fui campeão do mundo, da Europa, capitão e disputei tantos jogos, com derrotas e vitórias, mas sempre dei tudo de mim e contribui um pouquinho para que tudo acontecesse da melhor forma possível", escreveu o volante do Barcelona no Instagram.

"Queria agradecer a todas as pessoas que acompanharam ao longo deste vasto caminho. Desde Vicente del Bosque, que me concedeu a primeira oportunidade, até Luis Enrique, por me fazer desfrutar até o último segundo", completou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Passagem pela seleção

Busquets defendeu a Espanha por quase 15 anos. Ao todo, ele disputou 143 partidas e conquistou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e a Eurocopa de 2012. Além disso, foi durante mais de uma década pilar de um meio-campo memorável, ao lado de Xabi Alonso, Xavi e Iniesta.

A estreia dele na seleção principal espanhola ocorreu em abril de 2009, nas Eliminatórias para o Mundial, em duelo contra a Turquia. Ele atuou por 16 minutos na vitória por 2 a 1, em Istambul, após substituir David Silva.

Ele foi convocado por Vicente del Bosque para a Copa de 2010 na vaga que era do brasileiro naturalizado Marcos Senna, campeão europeu em 2008, mas que convivia com lesões e perdeu espaço. Busquets jogou todos os jogos da equipe naquela competição, que viria a confirmar o primeiro título mundial da Espanha.

Tags