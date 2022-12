Premiação da Copa do Mundo 2022: quanto ganha o campeão e o vice?

Dinheiro oferecido ao campeão da Copa do Mundo 2022, no Catar, supera a quantia desembolsada no Mundial da Rússia, em 2018; confira quanto é a premiação

Para além do reconhecimento esportivo, o prêmio da Copa do Mundo engloba uma quantidade significativa em dinheiro. Este ano, a Fifa oferece à seleção vencedora a maior recompensa já ofertada em todas as edições do Mundial.



Os valores a serem pagos ao país campeão, vice e terceiro colocado foram divulgados pela Fifa em abril deste ano. Cerca de 2 bilhões em premiações serão desembolsados pela entidade, 10% a mais do que foi disponibilizado na Copa de 2018, na Rússia.

Afinal, quanto o campeão da Copa do Mundo vai ganhar?

O campeão da Copa do Qatar receberá um prêmio de 42 milhões de dólares, o equivalente a R$ 226 milhões da cotação atual.

O vice, por sua vez, será agraciado com um prêmio de 30 milhões de dólares (R$161 milhões) e o terceiro e quarto colocados levam US$ 27 milhões ( R$ 145 milhões) e US$ 17 milhões (R$ 91 milhões), respectivamente.



Premiação da Copa do Mundo 2022: confira valores

Campeão: US $ 42 milhões

Vice: US$ 30 milhões (R$ 160 mi)

3º lugar: US$ 27 milhões (R$ 144 mi)

4º lugar: US$ 25 milhões (R$ 133 mi)

Quartas: US$ 17 milhões (R$ 90 mi)

Oitavas: US$ 13 milhões (R$ 70 mi)

Fase de grupos: US$ 9 milhões (R$ 48 mi)

Argentina x França ou Marrocos na final da Copa do Mundo 2022

O confronto entre Argentina e Croácia nas semifinais da Copa do Mundo 2022 nesta terça-feira, 13 de dezembro (13/12), terminou com a vitória da equipe de Lionel Messi por 3 a 0, vencendo os adversários croatas que eliminaram o Brasil.

Com a classificação, a Argentina enfrentará França ou Marrocos no domingo, 18 de dezembro (18/12), às 12 horas (horário de Brasília), no Estádio Lusail.

O terceiro lugar será decidido um dia antes da partida entre os vencedores, no sábado, 17 de dezembro (17/12), às 12 horas (horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa.

Argentina: Copa do Mundo 2022 na final



Argentina x Marrocos ou França - Domingo, 18 de dezembro (18/12), às 12 horas

