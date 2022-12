Richarlison não esconde dor por eliminação do Brasil na Copa e pede desculpas

Abalado com a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo no Catar, o atacante Richarlison pediu desculpas aos torcedores brasileiros pela derrota nos pênaltis contra a Croácia, por 4 a 2, após empate de 1 a 1 na prorrogação.

“Eu, como torcedor e jogador brasileiro, tenho que pedir desculpas aos nossos familiares, nosso torcedor, que acreditou até o final. E agora é ir para o quarto, chorar, porque a gente é ser humano, de carne e osso. Sofremos uma derrota dolorida e ao meu ver a gente poderia ter vencido", disse o jogador, em lágrimas, na zona mista, após a partida.

O camisa 9 da seleção brasileira fez uma análise rápida da trajetória da Canarinho na Copa de 2022, apesar de afirmar que era difícil falar sobre o assunto naquele momento, logo após a partida. Para Richarlison, o Brasil fez quase tudo certo.

"Difícil falar, difícil encontrar palavras. Acho que a gente fez quase tudo certo e infelizmente não fomos coroados com o excelente trabalho que a gente construiu. Agora é hora de sofrer um pouco”, afirmou.

Na primeira Copa do Mundo que disputou, o atacante do Tottenham-ING fez três gols, sendo dois contra a Sérvia, na fase de grupos, e uma contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final.

Com Victor Pereira

