Argentina x Croácia: quando é o próximo jogo da semifinal da Copa

Descubra data e horário do próximo jogo da semifinal entre a seleção argentina e a da Croácia, pela Copa do Mundo 2022; Brasil e Holanda foram eliminados

A Argentina está classificada para semifinal da Copa do Mundo 2022 após vitória nos pênaltis em jogo contra a Holanda, que terminou em 2 a 2 no tempo normal, nesta sexta-feira, 9.

A seleção de Lionel Messi enfrenta a Croácia, classificada nas quartas de final após eliminar o Brasil nos pênaltis.

Na qualificação da seleção argentina para as semifinais, o confronto contra os jogadores croatas acontecerá na terça-feira, 13 de dezembro (13/12), às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Lusail.

As esquipes já se enfrentaram na Copa do Mundo 2018, sediada na Rússia, quando os hermanos perderam na fase de grupos para a Croácia, com placar de 0 a 3.

Argentina: Copa do Mundo 2022 na semifinal

Argentina x Croácia - terça, 13 de dezembro (13/12), às 16 horas

Inglaterra ou França x Marrocos ou Portugal - Quarta, 14, às 16 horas

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022?



A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro



