Copa do mundo 2022: roteiro para para o mundial no Catar

Veja as informações mais importantes sobre o mundial de futebol de 2022 no Catar

A Copa do Mundo 2022 tem o Catar como país-sede. Na 22ª edição do campeonato, que reúne as melhores seleções de futebol masculino de todo o planeta, 32 times competem por um só troféu, o mais importante do esporte: a taça da Copa do Mundo FIFA. Entre pentacampeões e estreantes, o mundial promete muitas emoções e surpresas.

Quer saber mais sobre a Copa do Mundo 2022, quais jogos assistir e como acessar as transmissões? Veja mais matérias sobre a Copa no nosso portal.

Copa do mundo 2022: quando começou o mundial do Catar?

A Copa do Mundo de 2022, que é sediada no Catar, começou no dia 20 de novembro. Após quatro anos e meio de espera, os fãs de futebol ao redor do mundo poderão ver suas seleções lutando pelo mais importante troféu do esporte.

O mundial de futebol começa no dia 20 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro, ambos às 12 horas no horário de Brasília. A seleção catarina está automaticamente classificada para o confronto, por ser o time do país-sede, e portanto inaugurou a Copa em um confronto com a seleção do Equador.

A seleção do Catar nunca havia jogado uma Copa do Mundo antes que seu país sediasse a competição. Mas, apesar de serem os “novatos” da Copa, os catarianos já conquistaram títulos; o mais importante deles foi o da Copa da Ásia, em 2019.

A Copa está em seu último ano no formato tradicional, já conhecido pelos torcedores: 32 seleções, de todos os continentes, distribuídos em oito grupos nomeados com as letras do alfabeto - portanto, do A ao H - que jogam entre si na fase de grupos, acumulando pontos. As duas seleções com mais pontos avançam para a fase eliminatória.

Também conhecida como mata-mata, a fase seguinte determina quais seleções poderão avançar até o próximo jogo. Seleções que perderem os jogos das oitavas e quartas de final estão eliminadas da competição, enquanto as que perderem nas semifinais ainda jogam mais uma partida, para decidir o terceiro lugar.

Na final, duas seleções se enfrentarão na busca pelo mais importante prêmio no futebol mundial: a Taça. O Troféu da Copa do Mundo FIFA 2022 é o mesmo entregue em todas as competições já realizadas. Times como o Brasil e a Alemanha são alguns dos que mais levantaram o troféu: cinco e quatro vezes, respectivamente.

A Copa do Mundo 2022 será sediada no Catar, entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro.

Breve história do campeonato

A Copa do Mundo foi criada no ano de 1928, por iniciativa do francês Jules Rimet, o então recém-instaurado presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Dois anos após a criação do evento, em 1930, foi realizada a primeira Copa do Mundo da história, no Uruguai.



O motivo da escolha do país latinoamericano para sediar o primeiro mundial aconteceu em decorrência da comemoração de cem anos da primeira constituição uruguaia, além das duas medalhas de ouro conquistadas pelo país nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928.

O Uruguai ganhou a primeira Copa, em 1930. Em 1934 e 1938, porém, a vitória foi dos Azzurri, a seleção italiana. Entre 1942 e 1946, não houve mundial, em decorrência da Segunda Grande Guerra. O Brasil só conquistaria o troféu da Copa do Mundo em 1958, na Suécia; após a primeira vitória, que contou com o protagonismo de Pelé, se sucederam outras quatro: 1962, 1970, 1994 e 2002.

A Copa já foi sediada em todos os continentes, menos a Oceania. Em 2010, a competição foi pela primeira vez ao continente africano, para realizar a Copa da África do Sul; a seleção espanhola levou a taça de volta para a Europa.

Copa do mundo 2022: quais os países mais cotados para vencer o campeonato?

A Copa do Mundo 2022 é um evento global, no qual várias seleções de todos os cantos do planeta e com variados níveis de performance competem. Mesmo que algumas seleções sejam percebidas como melhores que outras, o propósito de um evento de integração esportiva global não é somente a vitória, mas também a parceria, o encontro de culturas, e a aceitação de diferenças.

Alguns países são os mais cotados para levar o troféu da Copa no dia 18 de dezembro. Saiba mais sobre alguns deles a seguir:



Brasil



O Brasil é um dos países mais cotados para conquistar o troféu da Copa do Mundo FIFA 2022. Com reforços como Neymar Jr. (PSG), Vinícius Jr. (Real Madrid), Richarlison (Tottenham) e Pedro (Flamengo), a seleção canarinho tem jogadores de peso para lutar pelo hexacampeonato mundial.



Argentina



A Argentina de Lionel Messi, que joga sua última Copa do Mundo em 2022, inaugura sua participação no mundial na terça, 22 de novembro, em um jogo contra a Arábia Saudita. Contando com talentos como Messi (PSG), Di Maria (Juventus), Martínez (Aston Villa) e Paredes (Juventus), a Argentina, que está invicta há três anos, chega na Copa como uma das favoritas.



França

Como a seleção-campeã, que defende o título de 2018 em 2022, a Les Bleus chega na Copa do Mundo 2022 na terça-feira, 22 de novembro, em um jogo contra a Austrália. As estrelas Kylian Mbappé (PSG), Benjamin Pavard (Bayern de Munique), Antoine Griezmann (Atletico Madrid) e Raphael Varane (Manchester United) voltam à Copa quatro anos depois de conquistarem o maior troféu do esporte para quebrar a "maldição'' da campeã.

Alemanha

A seleção alemã, comandada pelo ex-Bayern de Munique Hansi Flick, chega à Copa com expectativas mistas. A campeã de 2014 traz de volta ídolos do campo, como o goleiro Manuel Neuer (Bayern de Munique) e o versátil Thomas Müller (Bayern de Munique), mas também novas estrelas, como Jamal Musiala (Bayern de Munique). O jovem atacante foi cotado para receber o prêmio Golden Boy da FIFA, que laureou o melhor rookie, ou estreante, da temporada.



Holanda

A Laranja Mecânica retorna ao palco mundial do futebol após 8 anos. Isso porque a seleção holandesa não se classificou para a Copa do Mundo em 2018, chegando em 2022 com 16 jogos de invencibilidade e muita vontade de passar para as eliminatórias. A seleção de Louis van Gaal traz astros como Virgil van Dijk (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona) e Matthijs de Ligt (Bayern de Munique), um time abundante em talentos.



Espanha



A campeã da Copa do Mundo de 2010, sediada na África do Sul, chega em 2022 com expectativas positivas, mas sem favoritismo. Reforços como Sergio Busquets (Barcelona) e Jordi Alba (Barcelona), veteranos da Fúria Vermelha, complementam a experiência do time com a explosividade e inovação de jovens como Pablo Gavi (Barcelona), ganhador do prêmio Kopa de 2022 (também chamado de Golden Boy).



Inglaterra



A seleção inglesa, capitaneada pelo atacante Harry Kane (Tottenham), chegam ao mundial com grandes expectativas e um valor de caixa maior ainda: a Três Leões de Gareth Southgate tem a escalação mais valiosa entre todos os times que participam da Copa do Mundo 2022; são cerca de R$ 6,7 bilhões, distribuídos em estrelas como Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United) e, claro, o artilheiro e capitão Kane.



A taça da Copa do Mundo FIFA é entregue à seleção que conseguir chegar até a final do campeonato e garantir a vitória, se consagrando como a melhor do mundo.

Foto: Mohamed El Ghany / Reuters



Catar: O que preciso saber sobre o país sede do evento?



O Catar é o país-sede da Copa do Mundo 2022, mas para a ampla maioria dos espectadores de futebol pelo mundo, é um país desconhecido, sem tradição no esporte. Entenda mais sobre a história e cultura do Catar.



Pequeno território e grande economia

O Catar é um país pequeno no quesito território: são somente 11,571 metros quadrados de área. Mas, na economia, os catarianos se destacam: com um PIB per capita de $112.789 dólares, o quarto maior do mundo, o mercado do país é movimentado pelo petróleo e pelo gás natural, fornecendo a maior parte das riquezas do time.



Moeda Riyal



Um rial catarense, a moeda utilizada no Catar, equivale a R$1,47. A moeda catariana é atrelada ao dólar americano, mas é menos valorizada que o real brasileiro. De acordo com a CNN Brasil, no período que antecedeu a Copa do Mundo 2022, a busca pela conversão entre as moedas, a partir dos termos “QAR para BRL”, cresceu mais de 250% no Google Trends.



Trajes permitidos



A religião e cultura do Catar são muito diferentes das que o Ocidente está acostumado. A religião islâmica, no Catar, é mais que a profissão de fé da grande maioria da população; é a base dos costumes, das leis, das regras e das proibições impostas pelo emirado.

De forma simplificada, mulheres precisam cobrir do pescoço até as canelas ou calcanhares. Já os homens precisam estar cobertos do pescoço até somente os joelhos. Roupas apertadas, “rasgadas”, decotadas, com pele à mostra, ou que delineiam o formato do corpo são proibidas. É importante lembrar: não pode mostrar os ombros!

Também é necessário, para as mulheres, utilizar um lenço para cobrir a cabeça se for necessária a entrada em locais religiosos.



Hayya card

O “passe” da Copa do Mundo 2022 também servirá como um documento diplomático. Entre os dias 1º de novembro e 23 de dezembro, a entrada no Catar somente será permitida com o porte do Hayya Card. Dentro dele, todas as informações sobre seu portador estarão disponíveis: nome, data de entrada e saída, entre outros. As informações necessárias para pedir o Hayya Card são:

Ingresso para partidas;

Passaporte;

Acomodação;

Foto no modelo do passaporte.

Uma curiosidade sobre o Hayya card é que quem conseguir o passaporte da Copa poderá, como cortesia, convidar outras três pessoas a visitarem o Catar. Os convidados também receberão o Hayya Card, mesmo se não tiverem ingressos para os jogos da Copa.



Quando foi a abertura da Copa 2022?

A abertura da Copa do Mundo 2022 aconteceu no dia 18 de novembro, momentos antes do início da primeira partida da competição, entre Catar e Equador. A cerimônia de abertura da Copa do Mundo foi transmitida ao vivo na televisão e por plataformas de streaming com parcerias, como a Twitch.

A abertura foi realizada no estádio Al Bayt, em Doha, no Catar. As atrações internacionais que estrelaram a festa de inauguração da Copa do Mundo no Catar foram o ator americano Morgan Freeman, o cantor sul-coreano Jungkook, do grupo BTS, e o ativista deficiente físico Ghanim al-Muftah.

Além das atrações e das apresentações visuais e musicais, algumas presenças ilustres animaram a festa de abertura: os mascotes das Copas passadas também marcaram presença na celebração; o Fuleco, do Brasil em 2014, Zabivaka, da Rússia em 2018, Zakumi, da África do Sul em 2010, além do mascote atual, o La’eeb.

As músicas que marcaram os últimos anos de copa também foram apresentadas na cerimônia de abertura. Hinos como “Waka Waka”, de Shakira e “Wavin’ Flag”, do K’naan, que marcaram épocas e competições no imaginário do público, foram relembradas. Jungkook, do BTS, cantou a música inédita “Dreamers”, e o cantor catariano Fahad al-Kubaisi também se apresentou.

Em um gesto entendido como de apaziguamento dos ânimos, o emir catariano Tamim bin Hamad al-Thani, o chefe de estado do país árabe, discursou sobre a aceitação das diferenças, e a intenção do Catar de receber turistas de todo o globo, de “braços abertos”.



Onde assistir os jogos da Copa 2022?

Os jogos da Copa do Mundo 2022 poderão ser assistidos de diversas formas; a modernização das plataformas tornam propícia a realização de uma Copa integrada às novas tecnologias. As partidas podem ser acompanhadas pela televisão a cabo, como são tradicionalmente vistas, mas também pelo YouTube e por serviços de streaming, como a Globoplay e a Twitch.

Diversos canais transmitirão os jogos na televisão: o canal aberto, Globo, e os por assinatura (SporTV, SporTV3, Globoplay). A instituição que organiza a Copa, a FIFA, também transmitirá os jogos, por meio da plataforma proprietária de streaming, a Fifa +.

Outros meios de acompanhar os jogos da Copa do Mundo 2022 também foram disponibilizados pela FIFA, como as transmissões ao vivo do streamer Casimiro Miguel, o mais popular do Brasil e um dos mais assistidos no mundo. O profissional apresenta seus vídeos na plataforma Twitch



O que já sabemos sobre a Copa 2026?

A Copa do Mundo de 2026 acontecerá em três países, algo inédito na história do mundial: Estados Unidos, Canadá e México dividirão entre si os estádios que sediarão os jogos da Copa. Outra mudança que certamente terá um grande impacto na dinâmica da Copa é a alteração no número de seleções classificadas para a competição: as 32 de 2022 se tornarão 48 daqui a quatro anos.

Serão 16 cidades diferentes preparadas para receber torcedores de todo o mundo: duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos. A expectativa, porém, é de que Canadá e México recebam majoritária ou somente jogos da fase de grupos, ou pontos, da Copa do Mundo 2026, deixando as partidas eliminatórias para os estádios e cidades estadunidenses.

A Copa do Mundo é uma grande oportunidade para as cidades escolhidas por incentivar o comércio e o consumo de esporte e de itens relacionados ao campeonato.

A vinda de turistas de todo o planeta, atraídos pelo futebol e pela ampliação de seleções classificadas, pode injetar até 5 bilhões de dólares na economia da América do Norte, de acordo com uma pesquisa do Boston Consulting Group (BCG), um dos mais importantes grupos de consultoria administrativa do mundo.

As 16 cidades-sede já foram anunciadas pela FIFA. Confira a lista a seguir:

Estados Unidos:



Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Angeles

Miami

Nova York / Nova Jersey

Filadélfia

São Francisco

Seattle

México:

Cidade do México

Guadalajara

Monterrey

Canadá:



Toronto

Vancouver

Conclusão

Entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, o mundo pára para assistir as 32 melhores seleções de futebol do mundo lutando com um só objetivo: conseguir a tão sonhada estrela bordada no uniforme. A Copa do Mundo 2022, além de movimentar economias e fornecer entretenimento por quase um mês, tem propósitos mais importantes: a união entre os iguais e os diferentes, o espírito esportivo e a competição saudável.

Quer ver mais textos sobre a Copa do Mundo 2022? Acesse o nosso portal de Esportes e confira mais matérias sobre o mundial de futebol.