Walker projeta duelo contra Mbappé em Inglaterra x França: "Ele não vai me impedir de ganhar uma Copa"

O lateral-direito da Inglaterra comentou sobre o principal jogador da seleção francesa na Copa do Mundo do Catar

A Inglaterra terá a missão de tentar parar a França de Kylian Mbappé no próximo sábado. As equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O responsável por marcar o astro francês será Kyle Walker. Nesta quarta-feira, 7, o lateral direito concedeu entrevista coletiva e foi muito questionado sobre o rival.

O defensor inglês, inclusive, reclamou de receber tantas perguntas sobre o atacante e afirmou que ele não o impedirá de conquistar um Mundial para o seu país.

"Não, acho que o jogo não é Inglaterra x Mbappé, é Inglaterra x França. Respeitamos que ele é um bom jogador em boa forma, mas não vou estender um tapete vermelho para ele e dizer para ele marcar. Estou representando meu país nas quartas de final de uma Copa do Mundo, é fazer ou morrer, na verdade. Se perdermos, vamos para casa. Ele não vai me impedir de ganhar uma Copa do Mundo para o meu país", disse.

"Eu não me subestimo. Eu joguei com ele antes e enfrentei grandes jogadores jogando pela Inglaterra, Manchester City e os clubes pelos quais joguei. Tenho que tratar isso como outro jogo. Tenho que ter cuidado extra e dar a ele o respeito que ele merece, mas não muito respeito porque ele também está jogando contra a Inglaterra e podemos causar problemas a ele. Vai ser um jogo difícil, mas nenhum jogador faz um time", completou.

Walker ainda pediu para que os jogadores da Ingalterra acreditem no potencial da equipe. O lateral do Manchester City vê a seleção inglesa na direção certa após o quarto lugar na Copa de 2018 e o vice da Euro em 2021.

"Temos que nos apoiar e temos que confiar nos jogadores que temos. Jogadores que foram treinados nos últimos quatro anos depois de chegar à semifinal da Copa do Mundo e à final da Euro. Estamos nas quartas de final agora, não alcançamos ou superamos o que conquistamos na Copa do Mundo ou na Euro, mas estamos indo na direção certa. O plantel que temos, a confiança é grande, estamos a marcar golos e não estamos a sofrer muitos", comentou.

"Sábado vai ser um jogo muito difícil contra um time muito bom. Eles são os atuais campeões mundiais, temos que estar atualizados e garantir que estamos cantando o mesmo hino para vencer este jogo", finalizou.

A Ingalterra enfrenta a França neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Al Bayt, pelas quartas de final do Mundial do Catar.

