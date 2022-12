Com gol e assistência, Vinicius Júnior é destaque na goleada do Brasil diante da Coreia do Sul

Camisa 20 ocupou bem espaços e foi uma das principais peças de criação do Brasil na goleada por 4 a 1 diante da Coreia do Sul nesta segunda-feira, 5

O retorno de Neymar e Danilo ao time da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022 terminou em goleada. Com uma boa atuação, o camisa 10 foi uma das grandes pontes para o bom futebol praticado pela equipe de Tite especialmente na primeira etapa nesta segunda-feira, 5. O grupo venceu a Coreia do Sul por 4 a 1. Apesar da boa volta do craque do PSG, a atuação de destaque ao final da partida foi de Vinícius Júnior.

Dos quatro gols marcados, Vinícius Júnior teve participação direta em dois deles. Além de marcar o primeiro tento logo aos sete minutos, o jogador de Real Madrid também concedeu assistência para o quarto gol brasileiro, marcado por Lucas Paquetá aos 36 minutos também do primeiro tempo.

Para além do placar, Vinicius Júnior também foi o jogador com participação mais efetiva no ataque. Com um futebol essencialmente brasileiro, o camisa 20 deu lençol e, para além disso, ocupou bem espaços, dominando o lado esquerdo do campo. Na marcação de Jae-Sung Lee, o atleta teve pouca dificuldade de criar boas oportunidades de avanço e, consequentemente de gols. De acordo com o Sofascore, ele teve 92% de efetividade nos passes, quando acertou 22 dos 24 toques que deu aos colegas.

Na saída de campo, Vinicius Júnior falou sobre a confiança do grupo no decorrer do campeonato. Ofensivamente, o Brasil melhorou seus números contra a Coreia do Sul, pois até então o ataque pouco tinha demonstrado na competição.

"Com passar do tempo a gente vai crescendo na competição. A cada jogo que passa, estamos mais confiantes e mais entrosados. Hoje, jogamos contra uma equipe que dá espaço pra gente. Quando dá espaço para a gente, é muito complicado para o adversário, porque temos bastantes jogadas e a personalidade para fazer um grande jogo", discursou ele.



Na próxima fase da Copa do Mundo, o Brasil enfrenta a Croácia. A partida ocorre na próxima sexta-feira, 9, às 12 horas.

