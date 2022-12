Giroud supera Henry e se torna o maior artilheiro da história da França

Neste domingo, 4, a França venceu a Polônia por 3 a 1 e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. O atacante Olivier Giroud marcou o primeiro gol francês na partida e, com isso, se tornou o maior artilheiro da história da seleção do país europeu.

Giroud chegou a 52 gols e superou a lenda Thierry Henry, campeão do mundo em 1998, que marcou 51 vezes pela França. O tento do atacante do Milan diante da Polônia saiu aos 43 minutos no segundo tempo, o que impediu que o jogo fosse para o intervalo com o placar zerado.

Os outros dois gols da França no jogo foram marcados por Kylian Mbappé. O jogador de 23 anos do Paris Saint-Germain chegou a 33 gols com a seleção francesa, ocupando o sétimo lugar na lista dos maiores artilheiros do país.

Com a classificação, a França aguarda o vencedor o confronto entre Inglaterra e Senegal, que acontece ainda neste domingo, às 16 horas (de Brasília), para saber quem enfrentará nas quartas de final. O jogo da próxima fase está marcado o sábado, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Al Bayt.

Confira os 10 maiores artilheiros da França na história:

1 - Olivier Giroud, 52 gols;

2 - Thierry Henry, 51 gols;

3 - Antoine Griezmann, 42 gols;

4 - Michel Platini, 41 gols;

5 - Karim Benzema, 37 gols;

6 - David Trezeguet, 34 gols;

7 - Kylian Mbappé, 33 gols;

8 - Zinedine Zidane, 31 gols;

9 - Just Fontaine, 30 gols;

10 - Jean-Pierre Papin, 30 gols.

