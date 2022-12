Copa do Mundo 2022: Van Dijk comemora classificação, mas crê que Holanda pode jogar melhor

A Holanda é a primeira seleção classificada às quartas de final da Copa do Mundo. Neste sábado, os holandeses venceram os Estados Unidos por 3 a 1 pelas oitavas de final, no Estádio International Khalifa, e carimbaram a vaga à próxima fase. O zagueiro Van Dijk avaliou a partida da Laranja Mecânica.

"Acho que jogamos bem, mas poderíamos ter jogado melhor. Estamos nas quartas de final, estamos contentes, conseguimos esses belos gols, mas poderíamos ter mais. Para o final, tivemos mais dificuldades e fomos surpreendidos. Se continuarmos assim, vamos bem", declarou o jogador do Liverpool.

Embora tenha feito o primeiro gol aos 10 minutos do primeiro tempo, a Holanda teve algumas dificuldades impostas pela equipe dos Estados Unidos. Após o duelo, o jogador também comentou sobre as fragilidades da equipe e projetou a preparação para o próximo mata-mata.

"Com certeza é uma questão de posicionamento que temos estudar. Existem criticas a fazer ao time, mas podemos jogar muito bem, temos essa capacidade e mostramos isso durante o jogo. Agora é quartas de final, recuperação, temos dois dias para descansar, que são muito importantes para nós", disse.

O primeiro gol foi marcado por Memphis Depay, depois Daley Blind ampliou ainda na primeira etapa. Wright diminuiu para os Estados Unidos aos 30 do segundo tempo, enquanto Dumfries marcou o terceiro para a Holanda, decretando a vitória da equipe, cinco minutos depois.

A Holanda agora espera seu adversário das quartas de final que sairá do confronto entre Argentina e Austrália. As seleções se enfrentam neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali.

