Holanda vence Estados Unidos e é a primeira classificada para as quartas de final da Copa

A Holanda é a primeira seleção a garantir vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A Laranja Mecânica venceu os Estados Unidos por 3 a 1, neste sábado, 3, no Estádio Internacional Khalifa. Os gols holandes foram marcados por Memphis Depay, Blind e Dumfries. Do lado estadunidense, Wright descontou.

Os holandeses encaminharam o triunfo logo no primeiro tempo, com gols de Memphis Depay e Blind. Na etapa final, a equipe do Louis Van Gaal apenas controlou a vantagem. No segundo tempo, os norte-americanos até descontaram com Wright, mas a reação foi interrompida com tento de Dumfries, que já havia dado duas assistências.

A Laranja Mecânica aguarda agora o adversário da próxima fase, que acontecerá na próxima sexta-feira, 9, às 16 horas. O outro classificado sairá do confronto entre Argentina e Austrália, que se enfrentam ainda neste sábado, 3, às 16 horas, Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan.

O jogo

A primeira etapa começou com os norte-americanos partindo para cima. Logo aos dois minutos, Pulisic aproveitou a sobra após ate rebate e saiu cara a cara com Noppert. O atacante tentou o chute rasteiro, mas parou em ótima defesa do goleiro.

Após um início melhor dos Estados Unidos, foi a Holanda que abriu o marcador. Dumfries faz ótimo cruzamento e encontra Memphis Depay, que chuta de primeira com precisão para marcar para os holandeses. É o terceiro gol do atacante nesta edição do Mundial e o terceiro em Copas do Mundo. Depois do gol, os estadunidenses ainda continuaram pressionando, mas sem conseguir ameaçar a meta de Noppert. Por outro lado, a Laranja Mecânica, mesmo com menos posse de bola, era quem chegava com mais perigo.

A partir de então, os Estados Unidos passaram a dominar a posse de bola, mas encontraram muitas dificuldades para encontrar espaços na defesa adversária. Com isso, a equipe só voltou a assustar aos 42 minutos. Weah soltou uma bomba da entrada da área e obrigou Noppert a fazer difícil defesa.

Do outro lado, a Holanda passou a apostar nos contra-ataques. Nos minutos finais do jogo, o Estados Unidos chegaram com perigo, após troca de passes no meio de campo em boa parte da etapa inicial. A melhor chance dos americanos saiu do pés de Weah, aos 42 do primeiro tempo, em uma bomba de fora da área para a defesa de Noppert. No entanto, os holandeses ampliaram o marcador minutos depois. Novamente Dumfries, em outra boa jogada, cruzou na área para o lateral-esquerdo Blind anotar o segundo tento.

Na etapa complementar, os Estados Unidos começou melhor com algumas chegadas ao ataque. Com quatro minutos, Pulisic cobrou escanteio, Tim Ream desviou e a bola ficou viva na área. Quase em cima da linha, Dumfries. Na sequência, McKennie recebeu na meia-lua e chutou colocado por cima. Porém, apesar de sustos, a Holanda passou a controlar as ações com boas atuações de Weah e Memphis.

Do outro lado, a Holanda assustou aos 15. Após ajeitada de Gapko, Memphis arriscou de fora da área e parou em grande intervenção de Turner. Cinco minutos depois, a seleção achou outra jogada pretenciosa. Koopmeiners tentou o chute e Depay mandou de cabeça no rebote, mas parou no goleiro novamente.

A melhor oportunidade no segundo tempo foi da seleção holandesa. Koopmeiners chutou, o arqueiro Turner deu o rebote e Memphis mandou para o gol, mas o goleiro salvou outra vez. Apesar do controle da Holanda, foram os Estados Unidos que balançaram as redes. Pulisic cruzou e o atacante Wright desviou para diminuir a vantagem da Laranja Mecânica. Melhor jogador em campo, Dumfries decretou a vitória dos holandeses. Blind cruzou na área e o ala de canhota ficou livre para assegurar a classificação da Holanda para as quartas de final da Copa. (Com Gazeta Esportiva)

Próximos jogos das oitavas da Copa

No primeiro jogo deste domingo, França encara Polônia, segunda colocada do Grupo C, ao meio-dia (de Brasília), no estádio Al Thumama. No horário de 16h (de Brasília), Inglaterra e Senegal se enfrentam neste no estádio Al Bayt, em Al Khor.

Mesmo perdendo para Camarões, o Brasil garantiu o primeiro lugar do Grupo G e vai enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final. O time coreano venceu Portugal e ficou em segundo lugar do Grupo H. As duas seleções duelam na próxima segunda-feira, 5, às 16 horas (horário de Brasília), no estádio 974.

FICHA TÉCNICA



HOLANDA 3 X 1 ESTADOS UNIDOS

Local: Estádio Internacional Khalifa, em Doha (QAT)

Data: 3 de dezembro de 2022, sábado

Horário: às 12h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Cartões amarelos: Koopmeiners, De Jong (Holanda)

GOLS: Memphis Depay, aos 9 do 1ºT, Blind, aos 45 do 1ºT, e Dumfries, aos 35 do 2ºT (Holanda); Wright, aos 30 do 2ºT (Estados Unidos)

HOLANDA: Noppert; Timber, Van Dijk e Nathan Aké; Dumfries, De Roon (Koopmeiners), Frenkie De Jong e Blind; Klaassen (Bergwijn); Gakpo e Memphis Depay (Simons)

Técnico: Louis Van Gaal

ESTADOS UNIDOS: Turner; Sergiño Dest (Yedlin), Zimmerman, Tim Ream e Robinson (Morris); Musah, Tyler Adams e McKennie (Wright); Tim Weah (Aaronson), Jesús Ferreira (Reyna) e Pulisic

Técnico: Gregg Berhalter

