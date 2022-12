Argentina vence Austrália e avança às quartas de final da Copa do Mundo

Com o resultado, os argentinos enfrentam a Holanda na próxima sexta-feira, 9, às 16 horas, no Estádio Lusail, em busca de vaga às semifinais do Mundial

A Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Lionel Messi marcou em seu milésimo jogo como profissional e garantiu a vaga da seleção albiceleste ao vencer a Austrália por 2 a 1 neste sábado, 3, no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, com gols de Messi e Alvárez. Enzo Fernández, contra, fez para os australianos.

Com o resultado, os argentinos enfrentam a Holanda na próxima sexta-feira, 9, às 16 horas, no Estádio Lusail. A Holanda já havia garantido a classificação para as quartas de final neste sábado ao derrotar os Estados Unidos por 3 a 1, no Estádio Internacional Khalifa.



O jogo

Os primeiros minutos foram disputados e contaram com um paradigma bastante claro. Enquanto a Argentina de Lionel Scaloni dominava a posse de bola e atacava, a Austrália comandada por Graham Arnold focava na defesa sólida e compacta. Os sul-americanos, porém, trocaram passes e criaram poucas oportunidades. No entanto, os "hermanos" sofriam com a pressão dos australianos, que montaram duas linhas de defesa, dificultando a saída adversária. A Argentina não tinha a posse de bola, mas não conseguia encontrar espaços no setor de criação.

Até a metade da etapa inicial, o confronto era truncado, sem grande chances de perigo de nenhuma das duas equipes. Aos 34 minutos, a marcação dos australianos não suportou a pressão argentina. Messi recebeu de Otamendi, que bateu rasteiro no canto do goleiro Mat Ryan. Com o tento, o camisa 10 ultrapassou Maradona em número de gols em Copas do Mundo no seu milésimo jogo na carreira.

Depois do tento, a Albiceleste passou a tocar a bola com mais tranquilidade e encontrou mais espaços. Até o fim da etapa complementar, os argentinos pressionaram a saída de bola e não deixaram a Austrália sair do campo de defesa. Não criaram outras jogadas para ampliar o marcador, mas não correram riscos de levar o empate.

Na volta do intervalo, a Argentina continuou com o controle das ações da partida. A primeira chegada saiu do pés de Messi. O atacante recebeu na área, mas chutou desequilibrado no meio do gol para defesa tranquila do arqueiro australiano.

Na sequência, o jogo ficou morno, com a Argentina tocando bola no meio de campo até que aos 9 minutos Julián Álvarez ampliou o marcador. O goleiro australiano se atrapalhou dentro da área após recuo, foi pressionado por De Paul e pelo camisa 9, que conseguiu roubar a bola e marcar. Depois do segundo tento, a Argentina foi para cima e não deixou mais a Austrália chegar até a metade da etapa complementar.

A Austrália tentava sair do campo defesa, mas não conseguia avançar. Aos 31, Otamendi tirou a bola de dentro da área, que sobrou para Goodwin finalizar. Com desvio de Enzo Fernández, o goleiro Martínez não conseguiu fazer a defesa.

O time de Graham Arnold cresceu na reta final do jogo e, buscando o empate, partiu para cima do adversário. Contudo, apesar da pressão, a equipe comandada por Lionel Scaloni trocou passes, segurou a bola e perdeu duas chances claras, com Lautaro Martínez. Os argentinos conseguiram manter o resultado positivo de 2 a 1 e, desta forma, asseguraram a vaga na próxima fase do Mundial.

Próximos jogos das oitavas da Copa



No primeiro jogo deste domingo, 4, França encara Polônia, segunda colocada do Grupo C, ao meio-dia (de Brasília), no estádio Al Thumama. No horário de 16h (de Brasília), Inglaterra e Senegal se enfrentam neste no estádio Al Bayt, em Al Khor.



Mesmo perdendo para Camarões, o Brasil garantiu o primeiro lugar do Grupo G e vai enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final. O time coreano venceu Portugal e ficou em segundo lugar do Grupo H. As duas seleções duelam na próxima segunda-feira, 5, às 16 horas (horário de Brasília), no estádio 974. (Com Gazeta Esportiva)

FICHA TÉCNICA



ARGENTINA 2 X 1 AUSTRÁLIA

Local: Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan (CAT)

Data: 3 de dezembro de 2022 (sábado)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Pawel Sokolnicki (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Cartões amarelos: Irvine e Degenek (Austrália)

GOLS:

Argentina: Messi (35mins do 1º tempo) e Álvarez (7mins do 2º tempo)

Austrália: Goodwin (32mins do 2º tempo)

ARGENTINA: Martínez; Molina (Montiel), Romero, Otamendi e Acuña (Tagliafico); de Paul, Fernández e Mac Allister (Palacios); Álvarez (Lautaro Martínez), Messi e Gómez (Lisandro Martínez)

Técnico: Lionel Scaloni

AUSTRÁLIA: Ryan; Degenek (Karacic), Souttar, Rowles e Behich; Leckie (Kuol), Mooy, Irvine e Baccus (Hrustic); McGree (Goodwin) e Duke (Maclaren)

Técnico: Graham Arnold

