Fabinho projeta Brasil x Camarões e ressalta importância de garantir a ponta do grupo G

Se a seleção brasileira passar na primeira colocação da chave, nas oitavas de final, o Brasil terá pela frente segundo colocado do grupo H, formado por Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul

A Seleção Brasileira segue sua preparação para enfrentar Camarões, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O Brasil chega para o jogo com a vaga nas oitavas de final já confirmada e precisando apenas garantir a liderança da chave G.

O volante Fabinho, um dos possíveis titulares para a partida, falou sobre a importância de garantir a primeira posição. Se assim for, nas oitavas de final, o Brasil terá pela frente segundo colocado do grupo H, formado por Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.

"Ser primeiro é sempre o objetivo, independente de quem seja o adversário na próxima fase. Nosso foco é sempre ganhar os jogos, tentar fazer nove pontos e dar o nosso melhor. Quem vai jogar vai ter oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, então o pensamento de uma equipe vencedora tem que ser sempre esse, entrar, dar o melhor, ganhar e ser o primeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Dramas de Alemanha e Bélgica movimentam 12º dia de Copa do Mundo no Catar

Superlotação, obras inacabadas e sujeira: brasileiros encontram acomodações precárias no Catar

Brasil e Argentina podem se enfrentar na semifinal da Copa 2022

Contra Camarões, o técnico Tite realizará várias mudanças na escalação, já que o Brasil já está classificado para as oitavas de final do torneio. A tendência, portanto, é que o time seja formado por: Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães (Fred); Rodrygo (Everton Ribeiro); Antony, Gabriel Jesus (Pedro) e Gabriel Martinelli.

"A seleção de Camarões é muito boa. Acho que no primeiro jogo contra a Suíça até jogaram melhor, criaram mais, mas depois que a Suíça marcou tiveram um pouco de dificuldade. Já joguei contra alguns jogadores, conheço um pouco pessoalmente. Independente da seleção adversária vamos sempre tentar colocar a nossa ideia em campo, jogar o nosso futebol, se adaptando a algumas situações. Se conseguirmos criar os espaços, tanto por marcar um gol cedo ou pela pressão de eles precisarem o resultado, vai ser algo bom. Sabemos que com a qualidade que temos, se deixarem espaço, vamos aproveitar isso", disse Fabinho.

A Seleção encerra sua preparação para enfrentar Camarões nesta quinta-feira. O jogo está marcado para sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail, pela terceira rodada do grupo G da Copa do Mundo.