Relembre quem marcou gol em estreias do Brasil na Copa

Gol de Richarlison é o primeiro de um camisa 9 em estreias do Brasil na Copa desde 2002, com Ronaldo Fenômeno

O Brasil estreou com vitória na Copa do Mundo de 2022. A seleção comandada por Tite começou com o pé direito após vencer a Sérvia por 2 a 0 com 2 gols de Richarlison. Aliás, o segundo gol marcado pelo atacante estremeceu as redes sociais.

BIcileta do jogador Richarlison do Brasil que resultou no segundo gol do Brasil na estreia da Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



É a primeira vez desde 2002 que um camisa 9 brasileiro marca o primeiro gol na estreia do Brasil. Você lembra quais foram os autores dos gols do Brasil nas estreias na Copa? Confira:



Copa do Mundo de 1958, na Suécia

Na primeira conquista da Copa do Mundo, a seleção de 58 estreou com vitória por 3 a 0 contra a Áustria. Naquele jogo, Mazzola fez o primeiro gol do Brasil na campanha e ainda guardou mais um. Nilton Santos fechou o placar para o Brasil.

Copa do Mundo de 1962, no Chile



No ano da conquista do bicampeonato, Zagallo, que viria a ser treinador da seleção de 70, tricampeã do mundo, foi quem fez o primeiro gol na vitória por 2x0 contra o México.

Copa do Mundo de 70, no México



Considerada uma das melhores seleções da história, a equipe comandada pelo bicampeão Zagallo, e que se tornou tricampeã do mundo, teve Rivellino como autor do 1º gol na estreia contra Tchecoslováquia.

Copa do Mundo de 94, no Estados Unidos



Em 94, o Brasil viria a se tornar a primeira seleção tetracampeã do mundo. O “Baixinho” Romário fez o primeiro gol na campanha vitoriosa do Brasil naquele ano. O gol saiu na vitória contra a Rússia por 2 a 0.

Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão



8 anos após a conquista do tetra, a Amarelinha voltou a atrair a atenção do mundo para si. Com a estrela de Ronaldo brilhando, o primeiro gol da seleção saiu dos pés do Fenômeno na vitória por 2 a 1 contra a Turquia.

Copa do Mundo de 2006, na Alemanha



Defendendo o título pela quinta vez, o Brasil chegava como um dos favoritos para a Copa do Mundo de 2006. A campanha foi iniciada com uma vitória em cima da Croácia por 1 a 0. O autor do gol foi o Kaká, que viria a ser eleito o melhor jogador do mundo em 2007 pela Fifa.

Copa do Mundo de 2010, na África do Sul



Ano do primeiro título da Espanha, a Copa do Mundo de 2010 não foi das melhores para a seleção brasileira. Caindo nas quartas de final para a Holanda, o primeiro gol do Brasil nessa Copa foi marcado pelo lateral direito Maicon.

Copa do Mundo de 2014, no Brasil



Ano que certamente ficou na memória da torcida canarinha. Com a Copa do Mundo sendo sediada em território brasileiro, a expectativa era alta para a conquista do hexacampeonato. Porém o sonho acabou após a goleada da Alemanha, campeã da edição, por 7 a 1.

O começo do Brasil na competição assustou os torcedores. O primeiro gol do Brasil foi, na verdade, contra. O lateral esquerdo Marcelo balançou as próprias redes.

Mas o susto logo passou quando Neymar marcou o primeiro gol, agora a favor da seleção brasileira. O jogo terminou com a vitória da seleção por 3 a 1 contra a Croácia.

Copa do Mundo de 2018, na Rússia



Com o vexame da Copa passada, o Brasil chega à Rússia desacreditado, mesmo após boa campanha nas eliminatórias com 12 vitórias e apenas 1 derrota. A estreia não foi muito animadora, com a Amarelinha empatando com a Suíça por 1 a 1. Coutinho marcou para os brasileiros.

Copa do Mundo 2022, no Catar



Atípica, a edição do Catar acontece fora de época, em novembro/dezembro. A seleção brasileira começou a sua campanha com vitória para cima da Sérvia pelo placar de 2 a 0. Richarlison marcou os dois gols da partida, um deles um golaço de voleio.



