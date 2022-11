Final da Copa do Mundo 2022: quando termina no Catar - Calendário

A final da Copa do Mundo 2022 é o momento mais aguardado do evento; confira quando termina a competição no Catar e todo calendário com data de cada fase

Em ano de Copa do Mundo, a ansiedade para o começo da competição é enorme. Porém, além da abertura, a final também gera muita expectativa, principalmente pela esperança de ver a Seleção Brasileira novamente no momento mais esperado da competição.

Ao longo das próximas semanas, os 32 países classificados disputarão o título máximo do futebol. A abertura acontecerá dia 20 de novembro. O Catar, país-sede desta edição, enfrenta o Equador, em jogo válido pelo grupo A.

Enquete Copa do Mundo 2022: qual seleção vai ganhar? VOTE

Final: quando termina a Copa do Mundo 2022?

A final da Copa do Mundo 2022 acontecerá dia 18 de dezembro (18/11), domingo, às 12 horas (horário de Brasília). O local é o Estádio Nacional de Lusail, localizado na cidade de mesmo nome. O palco da decisão pertence à Associação de Futebol do Catar e é o maior estádio do país.

O caminho até a final da Copa do Mundo

Para chegar à final da Copa, uma seleção precisa jogar seis partidas: três da fase de grupos e avançar em três jogos eliminatórios, oitavas, quartas e semifinal.

A classificação na fase de grupos é assegurada se a seleção atingir pontuação para ficar em primeiro ou em segundo lugar em seu grupo. Se avançar na liderança, enfrenta o segundo colocado do grupo seguinte (1º do C enfrenta o 2º do D nas oitavas).

Com o chaveamento definido, as 16 seleções classificadas são divididas em oito confrontos. Os vencedores vão para as quartas de final. Depois, semifinal. Os classificados da semifinal se encontram na final da Copa.

Final da Copa do Mundo: calendário de fases

Fase de grupos: 20 de novembro até 2 de dezembro

Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro

Semifinais: 13 e 14 de dezembro

Terceiro lugar: 17 de dezembro

Final: 18 de dezembro

Última participação do Brasil em final de Copa do Mundo

Em 2022, a Seleção Brasileira completa 20 anos sem chegar a uma final de Copa do Mundo. O país acordou cedo no domingo 30 de junho para acompanhar a decisão entre Brasil e Alemanha.

Antes da final, a Fifa elegeu Oliver Kahn como o melhor jogador da competição. O goleiro realmente foi um dos principais responsáveis pela campanha alemã, mas o prêmio adiantado gerou questionamentos.

Com a ausência do capitão Michael Ballack, suspenso pelo segundo cartão amarelo, Kahn se tornou a principal estrela alemã da final.

Porém, em campo, o destaque foi Ronaldo. O atacante completou a sua saga de redenção com dois gols na final. Um deles com ajuda de Kahn, que falhou ao não segurar um chute de Rivaldo.

O atacante brasileiro sofreu uma lesão no joelho anos antes e chegou para a Copa cercado de incertezas sobre sua condição física. Com um corte de cabelo estilo “cascão”, Ronaldo imortalizou seu nome na história do futebol.



Copa do Mundo 2022: por que será no fim do ano e mais curiosidades; CONFIRA

