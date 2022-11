Copa do Mundo: César Sampaio avalia Suíça, adversária do Brasil no segundo jogo

Auxiliar técnico da seleção brasileira destaca retrospecto recente do rival europeu e alerta: "Forças e perigos são outros"

Depois de vencer a Sérvia por 2 a 0 em sua estreia na Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira enfrentará a Suíça, nesta segunda-feira, 28, no estádio 974, em Doha, a partir das 13 horas (de Brasília). E para o auxiliar técnico César Sampaio, o duelo tende a ser bem diferente.

"Estudamos bastante, é uma equipe que tem um recorte positivo dos últimos jogos. Uma equipe que, diferente da Sérvia, joga com uma linha de quatro, um meio-campo com jogadores cerebrais, as forças e perigos são outros. A gente desenvolve caminhos para encontrar um sucesso ofensivo", iniciou ele, em entrevista coletiva na manhã deste domingo, 27.

"Enfim, não vou me aprofundar muito senão acabamos passando algo do modelo, mas a vitória do primeiro jogo traz confiança para nós e para eles também. Vai ser um jogo mais técnico, esperamos fazer por merecer o resultado positivo", complementou.

A Suíça também venceu seu primeiro compromisso, por 1 a 0, diante de Camarões, com gol anotado por Embolo. Com isso, o grupo G tem o Brasil em primeiro, seguido pelos suíços, ambos com três pontos.

Vincent Cavin, auxiliar da seleção europeia, mostrou-se pessimista ao projetar o encontro e praticamente "jogou a toalha". Em sua opinião, caso a Seleção atue da mesma forma que jogou na estreia, será "muito difícil para a Suíça fazer alguma coisa".

