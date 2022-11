Copa do Mundo: com vitória sobre Tunísia, Austrália encerra jejum de sete jogos

A Austrália venceu a Tunísia na manhã deste sábado, 26, por 1 a 0, em duelo válido pelo grupo D da Copa do Mundo. O triunfo no Catar, com gol de Mitchell Duke, quebrou uma longa sequência incômoda para a seleção australiana no torneio mundial.

O time da Oceania saiu vitorioso na competição após sete partidas seguidas sem vencer. A última vez que a equipe havia celebrado um triunfo no torneio foi em 23 de junho de 2010, por 2 a 1, sobre a Sérvia.

De lá para cá, passou em branco no Mundial de 2014, no Brasil, e também no de 2018, na Rússia. Além disso, foi goleada pela França na estreia desta edição em 2022, por 4 a 1.

A vitória sobre a Tunísia reacendeu a esperança australiana de buscar a classificação à fase de mata-mata da Copa do Mundo, algo que não acontece desde 2006. A equipe agora está em segundo lugar no grupo, com três pontos, mas ainda pode ser ultrapassada pela Dinamarca.

França e Dinamarca se enfrentam ainda neste sábado, às 13 horas (de Brasília). Já a Austrália encerra sua participação na fase de grupos do Mundial na próxima quarta-feira, 30, frente aos dinamarqueses. O jogo ocorre às 12 horas, no estádio Al Janoub.

