Austrália bate Tunísia e conquista primeira vitória na Copa do Mundo 2022

Com gol marcado por Duke no primeiro tempo, australianos ganham por 1 a 0 e embolam disputam por classificação no Grupo D

A Austrália venceu seu primeiro jogo na Copa do Mundo de 2022 na manhã deste sábado, 26, ao bater a Tunísia pelo placar mínimo, de 1 a 0, no Estádio Al-Janoub. O gol foi marcado por Duke, ainda no primeiro tempo.

Com esse resultado, a seleção empatou com a França em pontos, mas está na segunda colocação do grupo D. Os atuais campeões mundiais jogam ainda neste sábado, contra a Dinamarca, às 13 horas (de Brasília).

Já a Tunísia, que havia empatado na primeira rodada com os dinamarqueses, está na lanterna da chave e vê mais longe o sonho de avançar para as oitavas do Mundial pela primeira vez na história.

Na quarta-feira, 30, a Austrália enfrenta a Dinamarca, enquanto a Tunísia pega a França, ambos os jogos às 12 horas (de Brasília), na última rodada da fase de grupos.

O jogo

Em começo de duelo bastante disputado, os australianos ficavam mais com a bola na tentativa de construção de jogadas e explorando as laterais do campo e bolas alçadas em faltas. Do outro lado, os tunisianos tentavam conter o ímpeto adversário.

Sempre na tentativa, ainda que não certeira, a Austrália seguiu pressionando, mas a Tunísia respondeu em contra-ataque com Jebali e Msakni.

Apesar do melhor momento do lado de lá, a zaga australiana deu um chutão, encontrou Duke, que tocou para McGree e, depois de cruzamento de Goodwin, reencontrou o centroavante. Ele cabeceou cruzado e encobriu o goleiro, abrindo o marcador.

A resposta aconteceu no fim do primeiro tempo, em dois lances. Aos 40, Msakni abriu para Dräger do lado direito do ataque. O forte chute acabou cortado por carrinho certeiro de Souttar, mandando para escanteio. Já nos acréscimos, Jebali cruzou rasteiro para Msakni, que chutou forte de primeira, passando à esquerda de Mat Ryan.

No retorno do intervalo, os tunisianos partiram para cima na tentativa de empatar o duelo nos primeiros minutos, mas, aos dez, Irvine ficou com a bola no meio de campo e avançou para Goodwin, que cruzou com perigo, com desvio de Dahmen.

Percebendo a melhora do adversário, o técnico Graham Arnold realizou duas modificações, mas, na sequência, belo lance envolvendo Laïdouni, Msakni e Sliti, com passe de letra e chute para o gol, mas a bola explodiu na defesa.

A resposta veio aos 25, após roubada de bola de Mooy. Maclaren foi até a linha de fundo e cruzou para Leckie, mas ele não conseguiu alcançar a bola. Pouco depois, Mooy mandou um chutaço para fora, perto do gol de Dahmen. Antes, Mat Ryan defendeu chute de Msakni.

Partindo para o fim do duelo, a Tunísia foi para cima, primeiro em contra-ataque com Khenissi, desarmado na hora certa por Souttar, e depois em chute de Khazri, defendido por Ryan.

