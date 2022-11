Criticado em 2018, Neymar adota corte de cabelo "simples" para a Copa Mundo do Catar

Em 2018, o camisa 10 da seleção gerou muitos comentários após aparecer com um novo visual para a disputa da Copa do Mundo da Rússia

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2022 contra a Sérvia, pela primeira rodada do Grupo G do torneio. Dentro de campo, uma das grandes esperanças do Brasil é o Neymar. Antes do compromisso, o atacante aproveitou para ajeitar o visual.

O barbeio Daílson dos Reis, também conhecido como Nariko Hairstyle, revelou nas redes sociais como estará o cabelo do camisa 10 durante o Mundial do Catar.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NARIKO HAIR STYLE (@nariko_hairstyle)

"Como dizem meus conterrâneos. Bahiano não nasce, Bahiano estreia. Obrigado mais uma vez pela confiança de sempre irmão Neymar, estou muito feliz de fazer parte desse momento! Dia de estreia! Que Deus abençoe você e nossa Seleção", escreveu Daílson.

Desde que surgiu no futebol, Neymar sempre chamou atenção pelo visual, especialmente pelo moicano. Na Copa do Mundo de 2018, inclusive, o atacante recebeu diversas críticas por conta do seu cabelo. Muitos torcedores alegaram que o jogador estava mais preocupado com o estilo do que em jogar futebol.

Na época, o camisa 10 da Seleção Brasileira ousou e apareceu com o cabelo cacheado e um pouco mais loiro. Para a estreia no Mundial do Catar, no entanto, ele decidiu adotar um corte mais simples.

O Brasil encara a Sérvia a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail, pela primeira rodada do grupo G, que ainda conta com Suíça e Camarões.

