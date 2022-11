AO VIVO: assista à convocação da seleção para a Copa do Mundo do Catar

A Canarinho está no grupo G com Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia ocorrerá no dia 24 de novembro, às 16 horas (horário de Fortaleza), contra os sérvios

O técnico Tite convoca a seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira, 7, a partir das 13 horas. Ao todo, 26 jogadores vão representar o Brasil em busca do hexa no Mundial. A Canarinho está no grupo G com Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia ocorrerá no dia 24 de novembro, às 16 horas (horário de Fortaleza), contra os sérvios.

VEJA principais novidades da 22ª edição da Copa do Mundo

Assista à convocação ao vivo a partir das 13 horas:

Convocação da seleção brasileira: aumento para 26 jogadores

Um dos legados do futebol disputado durante a pandemia da Covid-19 foi o aumento na lista de convocados. Por conta dos protocolos sanitários, as equipes precisavam de mais jogadores à disposição em caso de infecção.

O último acréscimo na lista de inscritos aconteceu para a Copa de 2002, que permitiu 23 convocados. Até a edição de 1998, as seleções possuíam 22 jogadores. Para o mundial deste ano, cada país levará 26 atletas, sendo três deles, obrigatoriamente, goleiros.

Após a convocação, a CBF também divulgará a numeração da Seleção. Por regulamento da Fifa, os países jogarão com a numeração de 1 a 26.

Copa do Mundo 2022: calendário da seleção brasileira

07/11: Divulgação da lista oficial com 26 jogadores

14/11: Apresentação em Turim, na Itália

19/11: Viagem para Doha, no Catar

20/11 a 23/11: Treinos em Doha

24/11: Brasil x Sérvia (Lusail Stadium)

28/11: Brasil x Suíça (Stadium 974)

2/12: Camarões x Brasil (Lusail Stadium)

