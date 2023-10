Câmara aprova reajuste de 11% em salários de vereadores e servidores da Casa

Em meio a protestos contra proposta de parcelamento do reajuste para servidores municipais, a Câmara Municipal também aprovou o mesmo aumento no salário do prefeito José Sarto (PDT), do vice-prefeito Élcio Batista (PSB) e dos secretários municipais.

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, nesta quinta-feira, 16, o reajuste de 11% no salário base dos vereadores e servidores da Casa para o próximo ano. O projeto também se aplica a servidores inativos e pensionistas, e foi votado logo após a aprovação de outra matéria que, por unanimidade, instituiu aumento de também 11% no salário do prefeito José Sarto (PDT), do vice-prefeito Élcio Batista (PSB) e dos secretários municipais.

A série de reajustes acontece em meio a protestos de servidores municipais após a Prefeitura de Fortaleza propor um de reajuste de também 11% para a categoria, porém, com percentual de reposição salarial aplicado de forma escalonada, sendo 4% incorporados aos vencimentos dos trabalhadores no mês de fevereiro de 2022, mais 4% no mês de agosto e outros 3% em dezembro – em todos os casos retroativos a janeiro de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para Nascelia Silva, presidente do Sindifort, a proposta da Prefeitura ainda está abaixo da inflação acumulada dos dois últimos anos, 2020 e 2021, projetada em 15,34%. Além disso, a dirigente acredita que o reajuste não deveria ser aplicado de forma parcelada. “O reajuste deveria repor ao menos a inflação acumulada e o Sindifort entende que esse percentual deveria ser concedido a partir de primeiro de janeiro de 2022, que é data-base dos servidores, e não de forma parcelada, como propôs o prefeito”, destaca Nascelia.