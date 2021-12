Câmara aprova aumento para Sarto, vice-prefeito e secretários de 11%

O reajuste não virá todo de uma vez no início de 2022. Ele será ajustado três vezes ao longo do próximo ano em parcelas de 4%. É o mesmo percentual proposto para os servidores municipais

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou na manhã desta quinta-feira, 16, em redação final, por unanimidade, o aumento de 11% no salário do prefeito José Sarto (PDT), do vice-prefeito Élcio Batista (PSB) e dos secretários municipais. O valor a ser acrescido no salário dos gestores partir de 1º de janeiro de 2022 também é válido para secretários adjuntos e secretários executivos municipais. A informação é do colunista Carlos Mazza. O percentual é o mesmo proposto para os servidores da Prefeitura.

Atualmente, o salário bruto do prefeito é de R$ R$ 23.326,06. Segundo o texto, o objetivo é repor as perdas acumuladas com a inflação. Porém, o índice está ligeiramente acima da inflação acumulada para o último ano, em torno de 10,2%. Serão concedidos reajuste de 4% em fevereiro, 4% em agosto e 3% em dezembro, todos retroativos, perfazendo um total de 11%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse não é o único anúncio de reajuste nesta semana. Na terça-feira, 14, o mesmo esquema de pagamento foi anunciado para o reajuste de 11% para servidores municipais. O percentual foi antecipado pelo colunista Carlos Mazza, do O POVO.

Tags