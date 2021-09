Em nota, Bolsonaro recua e diz que nunca teve intenção de agredir os Poderes. "Calor do momento"

O Ministério da Infraestrutura informou nesta quinta-feira, 9, que houve uma redução de cerca de 35% nas tentativas de bloqueio em rodovias federais no início da tarde desta quinta-feira, 9. Com base em informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pasta afirmou que, às 14h30, ainda eram registrados pontos de concentração em rodovias federais de 13 Estados, no entanto, sem mais registros de interdições na malha.

A diminuição ocorre após movimento do governo federal para tentar estancar os protestos, que foram organizados na esteira das manifestações do 7 de setembro, convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o presidente conversam com lideranças dos caminhoneiros com objetivo de acabar com os bloqueios nas rodovias.

As reuniões acontecem após a divulgação de um áudio de Bolsonaro, gravado nesta quarta-feira, 8, em que pedia aos caminhoneiros para liberarem as estradas. O apelo do presidente levantou desconfiança entre seus apoiadores, o que fez com que Tarcísio precisasse circular um vídeo para confirmar a veracidade do pedido e endossá-lo.

No boletim mais recente sobre os protestos, o Ministério da Infraestrutura afirmou que a região Sul é a que concentra mais da metade das ocorrências registradas neste início da tarde. As aglomerações também seguem nos Estados da Bahia, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro e Tocantins.

A pasta informou ainda que, segundo a PRF, foi zerada a lista de pontos sensíveis com algum impedimento da saída ou entrada de caminhões. Em especial, Paulínia e São José dos Campos, em São Paulo.

Os novos corredores logísticos essenciais liberados pela PRF nas últimas horas foram: BR-285/Rio Grande do Sul (Passo Fundo); BR-285/Rio Grande do Sul (São Borja); BR-386/Rio Grande do Sul (Sarandi); BR-386/Rio Grande do Sul (Mato Castelhano); BR-381/Minas Gerais (Igarapé); BR-447/Espírito Santo (Porto de Capuaba).

