Quem gosta de apostas esportivas não pode perder nada da Champions League Asiática, um torneio recheado de boas oportunidades para quem sabe “garimpar” odds de valor e quer muita emoção.



Este é o principal torneio de clubes da Ásia e, entre os apostadores mais experientes, é um verdadeiro celeiro de chances e de cotações que podem fazer a diferença para os jogadores.

Pensando nisso, trouxe aqui um guia completo da Liga dos Campeões Asiática, onde revelo bons mercados de apostas, times favoritos, jogos, as melhores casas de apostas do mundo e muito mais. Preparado? Então embarque nessa!



Principais equipes e craques da Champions League Ásia



Engana-se quem acredita que o futebol da Ásia é fraco. Inclusive, os times sul-americanos têm sofrido muito quando enfrentam os asiáticos no Mundial de Clubes.



Com um grande poder financeiro, os clubes da Liga dos Campeões AFC contam com verdadeiros craques, como Cristiano Ronaldo, Renan Lodi, Róger Guedes, Marcos Leonardo e outros nomes conhecidos.



Al-Hilal



O “time do Neymar” é uma verdadeira potência do futebol árabe. Inclusive, é dificilmente derrotado na liga local. Então, sem sombra de dúvidas, esse é um dos favoritos a ganhar a Champions League Asiática.



Além disso, o time é dirigido por Jorge Jesus, técnico português que fez sucesso no Brasil ao comandar o Flamengo.



Pohang Steelers



A equipe sul-coreana do Pohang Steelers é um dos principais times da Liga K1 e, inclusive, tem brasileiros no elenco, o atacante Jorge Luiz e o meio-campista Oberdan. No entanto, a base do clube é formada por jogadores locais.



Yokohama F. Marinos



Esse é outro tradicional clube que sempre está presente nos jogos de Liga dos Campeões da AFC. E claro: é um dos principais clubes do Japão. Na última temporada, os japoneses ficaram com o vice do torneio.



Gwangju FC



O Gwangju é mais um time tradicional do futebol sul-coreano que chega forte para a disputa nesta temporada e que vai atrás do seu primeiro título continental. E neste time temos o brasileiro Gabriel Tigrão, que logo quando chegou ao clube, conquistou o prêmio de melhor jogador do mês.



Então, vale ficar de olho nesse time caso você queira pegar boas odds nas melhores casas de apostas do mundo.



AFC Champions Crédito: Divulgação

Como apostar na Champions League Ásia: Passo a Passo



Se você quer dar o seu palpite Champions League Asiática, trago aqui um guia rápido, fácil e simples para que você possa aproveitar tudo que as operadoras de apostas oferecem.

1. Faça seu cadastro



O primeiro passo é fazer o seu cadastro na casa de apostas de sua preferência. De modo geral, basta acessar a página inicial do site, clicar em “Cadastro” e seguir as instruções.



Lembre-se sempre de inserir dados verdadeiros para que não você não tenha problemas futuros.



2. Estabeleça um orçamento inicial



Esse é um ponto extremamente importante para quem quer apostar nas novas plataformas de apostas online. Quem faz gestão de banca tem menos chances de perder tudo.



Por isso, aposta apenas aquele montante que está disponível e jamais comprometa seu orçamento mensal



3. Faça seu depósito



Agora o próximo passo é depositar no site de sua preferência. Para isso, acesse a sua conta e entre nas opções de depósito. Depois, escolha um método de pagamento e conclua a transação.



Caso você seja um apostador mais conservador, há várias plataformas para apostar a partir de 5 reais. Dessa forma, você pode fazer seu palpite Champions League Asiática gastando pouco dinheiro.



4. Escolha a partida para o seu palpite



Após o depósito, chegou a hora de você encontrar os jogos de Liga dos Campeões da AFC que deseja dar o seu pitaco. Como essa é uma liga de menor expressão no cenário mundial, os eventos devem abrir apenas um dia antes da partida rolar.



Portanto, acesse o menu de futebol da sua operadora predileta e procure pelos principais confrontos da Ásia.



5. Analise o jogo e escolha o mercado de apostas



Para ter êxito na hora de apostar na Liga dos Campeões AFC é de suma importância que você analise os jogos onde você pode tirar o máximo proveito e também domine os mercados de apostas.



6. Selecione o valor do palpite e crie o seu boletim



Para finalizar, após analisar tudo sobre a partida e também escolher o melhor mercado, chegou a hora de você inserir o quanto deseja apostar. Depois, é só confirmar a sua bet e torcer para que o bilhete dê green.

Melhores mercados de apostas na Champions League Ásia



A Liga dos Campeões Asiática é uma excelente opção para quem deseja explorar os principais mercados e até mesmo opções mais secundárias (e com odds altas). Assim sendo, lhe mostro boas possibilidades que você tem neste campeonato.



1. Apostas em 1×2



Esse é o mercado mais comum das apostas em futebol. Aqui, você precisa selecionar quem vai ganhar a partida ou se o confronto terminará empatado.



Neste campeonato, há times de diferentes níveis. Com isso, apostar na vitória do time da casa, por exemplo, é uma excelente possibilidade. Portanto, sempre considere essa entrada se você quer dar bons palpites.



2. Apostas em total de gols (over/under)



O over e under é um mercado bastante válido para você utilizar nos seus prognósticos da Champions da Ásia. Isso porque esse torneio envolve clubes com ótimos potenciais ofensivos.



E, além disso, as zagas dos clubes geralmente não possuem grandes nomes, o que favorece ainda mais números elásticos no placar.



3. Apostas no marcador de gol



Times com maior investimento financeiro geralmente têm bons atacantes. Por isso, apostar em quem vai balançar as redes pode ser uma grande oportunidade.



Imagine que vai jogar o Al Hilal (em casa) contra um time da Malásia. O que você pode fazer? Apostar que o Neymar vai anotar seu golzinho. E isso geralmente paga bem.



4. Apostas ao intervalo



Se você perceber que um time é muito mais forte que o outro, pode dar o seu palpite que esse clube vai vencer logo no primeiro tempo. Desse modo, você consegue odds mais generosas que podem trazer maior retorno no longo prazo.



5. Apostas em cantos (escanteios)



Como as partidas da Liga AFC Asiática são muito movimentadas, apostar em escanteios geralmente é interessante. Com times que atacam muito, a tendência é que os goleiros tenham trabalho e espalmem para escanteio. Então, fique de olho no over cantos.



Dicas para apostar na Liga dos Campeões Ásia hoje



Em um campeonato como esse, onde temos times de um continente gigantesco, é preciso saber alguns macetes para se dar bem na hora de dar os seus palpites na Champions League Asiática.



Então, separei aqui algumas dicas para que você aposte de maneira mais consciente nesta competição que reúne os melhores clubes do oriente.



Atente-se no momento atual: quem está voando na liga nacional? Quem está só tropeçando? Forma recente é tudo;



quem está voando na liga nacional? Quem está só tropeçando? Forma recente é tudo; Jogar em casa ou fora faz toda a diferença: quem teve que cruzar metade da Ásia pode chegar pregado no próximo jogo? Viagem longa, fuso horário, pressão da torcida… tudo conta;



quem teve que cruzar metade da Ásia pode chegar pregado no próximo jogo? Viagem longa, fuso horário, pressão da torcida… tudo conta; Explore o Handicap asiático: esse mercado é ótimo para equilibrar apostas quando tem um favorito muito claro;



esse mercado é ótimo para equilibrar apostas quando tem um favorito muito claro; Lesões e suspensões: um jogador estrela fora pode mudar completamente o jogo;



um jogador estrela fora pode mudar completamente o jogo; Técnico esperto vale ouro: alguns sabem exatamente o que fazer em jogos de mata-mata;



alguns sabem exatamente o que fazer em jogos de mata-mata; Riquezas: os clubes milionários do Catar, Arábia Saudita e Japão quase sempre têm um elenco mais forte, isso conta muito;



os clubes milionários do Catar, Arábia Saudita e Japão quase sempre têm um elenco mais forte, isso conta muito; Não subestime os azarões: às vezes um time “pequeno” resolve complicar tudo e sai com a vitória;



às vezes um time “pequeno” resolve complicar tudo e sai com a vitória; Leia notícias e veja os bastidores: brigas no time ou clima ruim podem acabar com qualquer estratégia;



brigas no time ou clima ruim podem acabar com qualquer estratégia; Experiência internacional conta muito: quem já jogou grandes torneios sabe lidar com a pressão de ligas continentais;



quem já jogou grandes torneios sabe lidar com a pressão de ligas continentais; Fase mata-mata é loteria: segure a emoção e vá com calma nas apostas nesses jogos;



segure a emoção e vá com calma nas apostas nesses jogos; Cuidado com o clima de alguns países: umidade intensa, calor de derreter ou altitude surreal mudam tudo.



umidade intensa, calor de derreter ou altitude surreal mudam tudo. Nem todo time está 100% focado na Liga dos Campeões: tem alguns times que só querem passar de fase sem se matar.



Conclusão: probabilidades e andamento do campeonato



Como você deve ter percebido, esse é um ótimo campeonato para se apostar. A Liga dos Campeões é um “prato cheio” para beteiros que querem ter sucesso (ainda mais para aqueles que gostam de passar madrugadas assistindo futebol).



Além de ter odds atraentes, quem se especializa neste torneio consegue enxergar cotações de extremo valor e que, muitas vezes, passam despercebidas por quem só gosta de apostar em campeonatos de grande relevância.



Então, se você quiser se dar bem, dê uma chance à Champions League Asiática. Estude os times, veja as estatísticas, aprenda os mercados e aposte com consciência.



Perguntas frequentes



Quem é o atual campeão da Champions League Ásia?



O Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, venceu a edição do torneio na temporada 2023-24.



Quem vai ganhar a Champions League Asiática?



Pelo seu grande desempenho na liga árabe e tendo diversas estrelas no plantel, o Al-Hilal é o favorito a vencer o torneio.



Onde assistir a Champions League Asiática?



Os canais ESPN e a plataforma de streaming Disney+ transmitem a maioria dos confrontos da Champions League da Ásia.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

