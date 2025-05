Palpite Sportingbet: Como Fazer Apostas Com As Melhores Odds

Jogue com responsabilidade | 18+

A Sportingbet é uma das melhores e mais conhecidas casas de apostas esportivas do Brasil. É bem provável que você já conheça a plataforma se gosta de futebol e de apostas online porque a presença da marca é grande.



Nesse sentido, vale a pena saber mais sobre as melhores opções para apostar na operadora. Além disso, você vai conhecer alguns dos principais mercados da plataforma, as odds comparadas a outros sites e muito mais.



Um diferencial importante da Sportingbet é que a empresa é uma das bets que pagam rápido. Isso é possível porque a operadora trabalha com o Pix como método de pagamento disponível para os jogadores brasileiros.



Tudo isso sem falar que a Sportingbet é confiável e segura. Confiável porque está há muitos anos no mercado e segura porque é uma das empresas reguladas pelo Ministério da Fazenda.



Portanto, caso esteja considerando utilizar a plataforma, esta pode ser a sua oportunidade. No entanto, antes de realizar o cadastro no site, recomendo a leitura completa desta análise.







Melhores odds na Sportingbet: como encontrar?



A melhor forma de encontrar as odds dos seus eventos esportivos favoritos é entrando na página do jogo. É nesta seção que você vai ver a relação de linhas de apostas disponíveis com as respectivas cotações da operadora.



Depois de encontrar o evento que você deseja apostar, é o momento de procurar as melhores odds possíveis. No caso da Sportingbet, a operadora oferece odds que são chamadas de Cotações Aumentadas (CA). Essas odds são válidas apenas para alguns mercados de apostas específicos em determinados eventos esportivos.



Outra forma de identificar boas odds, além das Cotações Aumentadas (CA), é calculando a probabilidade de um resultado. Isso pode ajudar você a decidir com mais precisão onde vale a pena apostar.



Para isso, eu recomendo que você utilize esta fórmula para calcular a probabilidade em % de acordo com as odds da Sportingbet: Probabilidade = 1 / Odd ×100. Uma maneira mais fácil de visualizar é se substituímos “odd” por um valor real de uma cotação, por exemplo 2.00.



Sendo assim, quando uma odd estiver pagando 2.00 na Sportingbet, a probabilidade que a casa de apostas está dando ao evento é de quanto? Veremos abaixo:



Probabilidade = 1 / Odd × 100;



Se substituímos pelo valor da cotação temos que: Probabilidade = 1 / 2.00 × 100;



Logo, Probabilidade = 0.5 × 100, ou seja, a chance de o evento ocorrer é de 50% na visão da operadora.

Não se deixe assustar pela matemática porque você pode fazer essas contas na calculadora do seu celular. O mais importante é que você tenha noção da probabilidade que a Sportingbet está dando para que algo aconteça.







Principais mercados - catálogo diversificado para apostar



Já que falamos bastante das probabilidades e odds, é hora de falar sobre os principais mercados desta que é uma das melhores casas de apostas do mundo. Por isso, se prepare porque você vai aprender muito mais sobre as linhas de apostas esportivas.



Principais mercados para apostar no pré-jogo



É normal que os principais mercados de apostas na Sportingbet para uma partida no pré-jogo sejam aqueles que oferecem Cotações Aumentadas. Com esse benefício, você vai poder lucrar mais do que o habitual em caso de acertar o seu palpite.



A outra maneira é calculando as odds ou conhecer o funcionamento das equipes para encontrar mercados que estejam mais lucrativos. No caso das partidas de futebol, uma lista de mercados é sempre uma boa opção para as apostas pré-jogo. Confira abaixo:



Resultado da Partida;



Total de Gols;



Ambas Marcam;



Placar Correto;



Empate Anula Aposta;



E vários outros.



Sportingbet Crédito: Divulgação

Apostar agora na Sportingbet

Principais mercados para apostar ao vivo



Em relação aos mercados de apostas para jogos ao vivo, você deve estar atento à flutuação das cotações. Aproveite para assistir aos principais eventos com o streaming ao vivo diretamente da plataforma.

Para facilitar a sua experiência, resolvi mostrar algumas linhas de apostas que são boas para apostar ao vivo:



Classifica-se (em caso de jogos eliminatórios);



1ª Equipe a Marcar;



Marcadores;



Chance Dupla;



E mais.

Sportingbet Crédito: Divulgação

Apostar agora na Sportingbet

Compare as odds da Sportingbet com outras casas de apostas



Comparar as cotações de diferentes casas de apostas é sempre uma boa prática. Seja para as partidas ao vivo, seja para os pré-jogos, isso pode fazer você se inclinar a favor de uma ou outra plataforma.



Vamos fazer a comparação entre as odds da Sportingbet, VBet e Rivalo para a partida entre Palmeiras x Botafogo pelo Brasileirão 2025. Confira a seguir:



Casa de apostas

Competição/Partida

Mercado

Palpite

Odds

Sportingbet Palmeiras x Botafogo (Brasileirão 2025) 1 x 2 Vitória Palmeiras 1.68 VBet Palmeiras x Botafogo (Brasileirão 2025) 1 x 2 Vitória Palmeiras 1.66 Br4Bet Palmeiras x Botafogo (Brasileirão 2025) 1 x 2 Vitória Palmeiras 1.65

Como você pode ver, até o momento em que esta resenha foi escrita, a Sportingbet tem as melhores odds para o confronto. Se você está com alguma dúvida, vale a pena comparar mais mercados que se encaixam na sua estratégia.







Palpites no app Sportingbet - suas apostas na palma da mão



A Sportingbet disponibiliza um aplicativo para dispositivos móveis, atualmente compatível apenas com o sistema operacional Android. O download pode ser feito diretamente no site da operadora.



Como fazer seu palpite pelo Sportingbet app



Acesse a plataforma da Sportingbet;

No rodapé da página inicial da plataforma, clique no ícone do Google Play ou no link “Baixar o app Sportingbet”;

Você será redirecionado para a página da Sportingbet no Google Play ou na landing page especial do aplicativo dentro do domínio da operadora;

Clique no botão para baixar o app e leia os termos e condições de uso;

Faça a instalação corretamente e escolha seu palpite favorito.

Modalidades na Sportingbet: confira os principais esportes disponíveis na casa



Como a Sportingbet é uma das principais plataformas de apostas esportivas do país, é natural que tenha diversos esportes disponíveis para os clientes. Você poderá encontrar os mais variados mercados de apostas, modalidades esportivas e eventos esportivos.



Se você gosta de futebol, a Sportingbet é uma das casas de apostas mais completas do mercado para os jogos nacionais e internacionais entre clubes. Além disso, os campeonatos que envolvem as seleções nacionais também têm bastante espaço na plataforma da operadora.



Além disso, a Sportingbet oferece cerca de 20 modalidades esportivas para apostas. Com tantas opções, você terá diversas oportunidades diárias para encontrar as melhores odds em diferentes esportes. Confira abaixo algumas das modalidades disponíveis na plataforma:



Basquete;



Handebol;



e-Sports;



Futebol;



MMA;



Tênis;



Voleibol;



Entre outros.



Palpite Sportingbet no tênis



As apostas em tênis ocupam o segundo lugar no ranking dos esportes favoritos dos brasileiros. É isso mesmo, se você é um dos jogadores que gostam de apostar em tênis, com certeza você não é o único.



A cada dia, o circuito se torna mais competitivo, com grandes estrelas do tênis masculino e feminino protagonizando verdadeiras batalhas. Além disso, no caso de nós, que somos brasileiros, temos um tempero a mais.



Com a ascensão de Bia Haddad Maia e João Fonseca, o tênis voltou a ser protagonista entre os amantes dos esportes. Isso significa que a cobertura da Sportingbet acerca dos campeonatos que nossos tenistas disputam será ainda maior.



Para você ficar por dentro dos principais campeonatos do circuito da ATP e WTA que tem cobertura da Sportingbet, resolvi fazer a lista abaixo:



Aberto da Austrália;



US Open;



Roland Garros;



Wimbledon;



Rio Open;



E muito mais.



Palpites em basquete na Sportingbet



O basquete é um dos esportes mais relevantes entre as opções da Sportingbet. Alguns mercados de apostas interessantes estão relacionados à performance individual dos jogadores durante a partida.

Entre os mercados, está o de total em diferentes partes da partida: total de pontos, total de assistências, total de rebotes, etc. Para esse tipo de estatística, a NBA é o melhor campeonato. No entanto, a Sportingbet tem linhas de apostas em várias outras competições.



NBA;



NBB (Brasil);



Euroliga;



WNBA;



E mais outras competições.



Apostas em handebol na Sportingbet



O Brasil tornou-se uma das grandes potências emergentes no mundo dos campeonatos de seleções de Handebol. Por isso, vale a pena acompanhar os jogos da nossa seleção contra as melhores equipes do planeta.



Entre os mercados disponíveis na plataforma estão: Resultado da partida, Totais, Handicap, O total será par ou ímpar? E vários outros. As apostas ao vivo também apresentam um leque de outros mercados.



Por isso, confira abaixo alguns dos principais campeonatos da modalidade que tem cobertura da Sportingbet:



Jogos Olímpicos;



Campeonato Mundial;



Liga dos Campeões Feminino;



Eurocopa Masculina;



Copa de la Reina;



E outros campeonatos.



Apostas em eSports na Sportingbet



Os eSports na Sportingbet são um prato cheio para quem gosta de jogar se divertindo. Isso ocorre porque, cada vez mais, estão disponíveis torneios e mercados para diversos jogos eletrônicos.



Por exemplo, entre os mercados oferecidos estão aqueles do futebol eletrônico ou eSoccer. Alguns dos campeonatos disponíveis são:



Champions League 2x4 Minutos;



Volta Internacional A 2x3 Minutos;



Espanha Cyber Cup;



Europa Cyber League;



E muito mais.

Sportingbet Crédito: Divulgação

Apostar agora na Sportingbet

Como funciona a Sportingbet - conhecendo a casa de apostas



A Sportingbet é uma plataforma que funciona com excelência, desde o seu layout moderno e intuitivo até o seu método de pagamento. Além disso, o chat de suporte ao cliente é um ativo importante da operadora porque coloca você em contato com um atendente direto.



Os mercados de apostas esportivas são variados e estão distribuídos entre as 20 modalidades esportivas disponíveis. Somado a isso está o aplicativo da plataforma que é bastante leve e não atrapalha o funcionamento do seu aparelho celular.



Vale a pena mencionar que a Sportingbet está regulada de acordo com o Governo Federal. Por isso, fazer suas operações financeiras na plataforma é seguro.

Bônus para apostas esportivas - aposta grátis e muitas outras promoções



As promoções da Sportingbet para as apostas em esportes são bastante diversas. A plataforma conta com pelo menos 4 ofertas para você que é cadastrado:



Cartas premiadas todo dia (promoção válida para Esportes);



Cotas Aumentadas;



Aumentar sua Múltipla e ganhe até +70%;



Cotas turbinadas diariamente.







Métodos de pagamentos - apostas no Pix a partir de R$ 1



O Sportingbet é uma casa de aposta de 1 real, ou seja, o valor mínimo da aposta pode ser R$ 1, mas o depósito mínimo aceito pela plataforma no Pix é de R$ 5. Já em relação a depósitos por transferência bancária, o valor mínimo é de R$ 20 e os valores máximos são de R$ 45.000.



Suporte ao cliente - atendimento imediato e em português



O suporte de atendimento ao cliente da Sportingbet é em português e está disponível 24 horas por dia. Além disso, a plataforma possui uma parte de “Ajuda" que pode ser acessada para esclarecer qualquer dúvida geral em relação à operadora.



Segurança - tecnologia e credibilidade como garantias



Como garantia, a Sportingbet é considerada confiável porque está regulada pelos órgãos responsáveis. Com isso, a plataforma precisa cumprir determinados requisitos de segurança e tecnologia, tanto no funcionamento do site quanto dos jogos disponíveis.







Perguntas frequentes



Qual o valor máximo que a Sportingbet paga?



O valor máximo para sacar na plataforma é de R$ 45.000. Este é o maior valor que se paga em um dia.



A Sportingbet é confiável?



Sim, a operadora é confiável porque está regulada e porque tem bastante credibilidade dentro da indústria. Além disso, o atendimento ao cliente é bastante útil.



Como posso falar com um atendente da Sportingbet?



Para entrar em contato com um atendente, você deve clicar em “Ajuda e Contato” e depois procurar uma resposta que sirva para a sua dúvida. Caso não seja respondida, você pode pedir o auxílio de um atendente.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente