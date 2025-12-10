Boxe Netflix: Jake Paul x Anthony Joshua | Palpite, Odds e Análise da Luta

Veja o palpite Jake Paul x Anthony Joshua no Boxe Netflix, análise completa, odds, melhores apostas e prognóstico da luta do dia 19 de dezembro em Miami

A luta entre Jake Paul e Anthony Joshua acontece nesta sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, a partir das 22h (de Brasília), no Kaseya Center, em Miami (EUA). O evento marca a segunda aparição de Jake Paul no ano, enquanto o britânico busca recuperação após ser nocauteado por Daniel Dubois em 2024.

O combate está programado para até oito rounds de três minutos, colocando frente a frente o youtuber-boxeador que chocou o mundo ao derrotar Mike Tyson e o medalhista olímpico que já reinou como campeão unificado dos pesos-pesados.

Palpites para Jake Paul x Anthony Joshua: dicas de apostas

Palpite 1: Jake Paul por nocaute — Odds 10.50 na BetMGM

Jake Paul segue sua ascensão no boxe profissional e chega embalado após derrotar Mike Tyson, em um evento que registrou mais de 50 milhões de espectadores na Netflix.

Com 12 vitórias (7 por nocaute), o "El Gallo de Dorado" demonstra capacidade de explodir ofensivamente e encerrar lutas antes da decisão.

Considerando seu histórico agressivo, apostar em Jake Paul vence por nocaute representa uma entrada de alto valor diante das odds de 10.50.

Palpite 2: Anthony Joshua vence por decisão — Odds 6.60 na Multibet

Técnico, experiente e dono de grande capacidade defensiva, Anthony Joshua tende a alongar os combates, sobretudo contra adversários que se expõem para buscar o nocaute.

A idade e o ritmo superior em relação a Tyson também favorecem um desempenho mais consistente do britânico. Com 28 vitórias (25 por KO) e quatro derrotas, Joshua deve apostar na precisão dos golpes e no controle de distância.

Por isso, o mercado de Joshua por decisão aparece como um palpite estratégico, valendo odds 6.60.

Palpite 3: Mais de 2.5 rounds — Odds 1.88 na Superbet

Jake Paul acumula média superior a cinco rounds por luta, enquanto Anthony Joshua historicamente conduz combates mais longos, especialmente contra adversários técnicos.

Além disso, Joshua já foi a 24 rounds somados somente em sua rivalidade com Oleksandr Usyk.

Assim, o mercado de over 2.5 rounds (mais de 2.5) se mostra um dos mais seguros para esta luta.

Melhores odds Jake Paul x Anthony Joshua hoje

Acompanhe as odds atualizadas das melhores casas de apostas para seu palpite Jake Paul x Anthony Joshua hoje:

Casa de Apostas Palpite Jake Paul Palpite Anthony Joshua Superbet 7.50 1.08 Multibet 7.83 1.09 BetMGM 8.50 1.10

Odds compiladas em 04/12/2025. Cotações podem mudar. Jogue com responsabilidade – 18+.

Palpite Jake Paul x Anthony Joshua: análise do confronto

Jake Paul entra em seu maior desafio desde a luta contra Tyson. O norte-americano é explosivo, ofensivo e busca constantemente o KO. Apesar disso, apresenta falhas defensivas e dificuldades no jogo de pés.

Já Anthony Joshua chega experiente, forte fisicamente e com estilos híbridos: sabe nocautear e sabe pontuar ao longo dos rounds. Sua maior desvantagem: o nocaute sofrido para Dubois e a lesão no cotovelo ainda recente.

O encaixe sugere que Joshua deve controlar a distância, enquanto Paul busca o golpe decisivo.

Jake Paul: como chega o norte-americano para a luta?

Jake Paul tem 1,85 m de altura, pesa 103 kg e tem 28 anos. Seu cartel profissional é de 12 vitórias e apenas uma derrota, sendo sete desses triunfos conquistados por nocaute. Ele chega para a luta embalado pela vitória sobre Mike Tyson, conquistada por decisão unânime.

Paul evoluiu muito tecnicamente desde sua estreia em 2020. Ainda assim, depende bastante do poder de nocaute. Seu ritmo e condicionamento podem ser postos à prova se Joshua mantiver o combate tático.

Últimas 3 lutas de Jake Paul

Derrotou Julio Cesar Chavez Jr. (decisão unânime);

Derrotou Mike Tyson (decisão unânime);

Derrotou Michael Perry (nocaute técnico).

Anthony Joshua: como chega o britânico para o desafio?

Anthony Joshua tem 1,98 m de altura, possui uma envergadura longa e foi medalhista olímpico em 2012. Seu cartel no boxe profissional é de 28 vitórias e 4 derrotas, com 25 triunfos conquistados por nocaute.

Após ser nocauteado por Daniel Dubois em 2024, Joshua busca a retomada. Continua sendo um dos atletas mais técnicos e inteligentes da categoria, com grande capacidade de controle de ritmo.

Últimas 3 lutas de Anthony Joshua

Perdeu para Daniel Dubois (nocaute);

Venceu Francis Ngannou (nocaute);

Venceu Otto Wallin (nocaute técnico).

Onde assistir Jake Paul x Anthony Joshua ao vivo

A luta será transmitida ao vivo e com exclusividade pela Netflix, a partir das 22h (de Brasília) nesta sexta-feira, 19 de dezembro de 2025.

Perguntas Frequentes — Jake Paul x Anthony Joshua

Quem é o favorito para vencer o combate Jake Paul x Anthony Joshua?

Anthony Joshua é o favorito nas casas de apostas.

Jake Paul pode vencer Anthony Joshua?

Sim. Seu poder de nocaute sempre representa risco, especialmente se encontrar um golpe limpo cedo no combate.

Qual é o melhor palpite para a luta entre Jake Paul x Anthony Joshua?

As odds Jake Paul x Anthony Joshua mais interessantes são palpite em vitória de Joshua por decisão da arbitragem.

