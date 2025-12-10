Boxe Netflix: Jake Paul x Anthony Joshua | Palpite, Odds e Análise da Luta

Palpite Jake Paul x Anthony Joshua | Boxe Netflix | 19/12/2025Veja o palpite Jake Paul x Anthony Joshua no Boxe Netflix, análise completa, odds, melhores apostas e prognóstico da luta do dia 19 de dezembro em Miami
A luta entre Jake Paul e Anthony Joshua acontece nesta sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, a partir das 22h (de Brasília), no Kaseya Center, em Miami (EUA). O evento marca a segunda aparição de Jake Paul no ano, enquanto o britânico busca recuperação após ser nocauteado por Daniel Dubois em 2024.
O combate está programado para até oito rounds de três minutos, colocando frente a frente o youtuber-boxeador que chocou o mundo ao derrotar Mike Tyson e o medalhista olímpico que já reinou como campeão unificado dos pesos-pesados.
A expectativa é de um duelo explosivo, com alta intensidade desde o início. Aposte em Jake Paul x Anthony Joshua com as melhores odds do mercado!
Palpites para Jake Paul x Anthony Joshua: dicas de apostas
Palpite 1: Jake Paul vence por nocaute (KO/TKO); Odds 10.50 na BetMGM;
Palpite 2: Anthony Joshua vence por decisão; Odds 6.60 na Multibet;
Palpite 3: Mais de 2.5 rounds; Odds 1.88 na Superbet.
Palpite 1: Jake Paul por nocaute — Odds 10.50 na BetMGM
Jake Paul segue sua ascensão no boxe profissional e chega embalado após derrotar Mike Tyson, em um evento que registrou mais de 50 milhões de espectadores na Netflix.
Com 12 vitórias (7 por nocaute), o "El Gallo de Dorado" demonstra capacidade de explodir ofensivamente e encerrar lutas antes da decisão.
Considerando seu histórico agressivo, apostar em Jake Paul vence por nocaute representa uma entrada de alto valor diante das odds de 10.50.
Palpite 2: Anthony Joshua vence por decisão — Odds 6.60 na Multibet
Técnico, experiente e dono de grande capacidade defensiva, Anthony Joshua tende a alongar os combates, sobretudo contra adversários que se expõem para buscar o nocaute.
A idade e o ritmo superior em relação a Tyson também favorecem um desempenho mais consistente do britânico. Com 28 vitórias (25 por KO) e quatro derrotas, Joshua deve apostar na precisão dos golpes e no controle de distância.
Por isso, o mercado de Joshua por decisão aparece como um palpite estratégico, valendo odds 6.60.
Palpite 3: Mais de 2.5 rounds — Odds 1.88 na Superbet
Jake Paul acumula média superior a cinco rounds por luta, enquanto Anthony Joshua historicamente conduz combates mais longos, especialmente contra adversários técnicos.
Além disso, Joshua já foi a 24 rounds somados somente em sua rivalidade com Oleksandr Usyk.
Assim, o mercado de over 2.5 rounds (mais de 2.5) se mostra um dos mais seguros para esta luta.
Melhores odds Jake Paul x Anthony Joshua hoje
Acompanhe as odds atualizadas das melhores casas de apostas para seu palpite Jake Paul x Anthony Joshua hoje:
|Casa de Apostas
|Palpite Jake Paul
|Palpite Anthony Joshua
|Superbet
|7.50
|1.08
|Multibet
|7.83
|1.09
|BetMGM
|8.50
|1.10
Palpite Jake Paul x Anthony Joshua: análise do confronto
Jake Paul entra em seu maior desafio desde a luta contra Tyson. O norte-americano é explosivo, ofensivo e busca constantemente o KO. Apesar disso, apresenta falhas defensivas e dificuldades no jogo de pés.
Já Anthony Joshua chega experiente, forte fisicamente e com estilos híbridos: sabe nocautear e sabe pontuar ao longo dos rounds. Sua maior desvantagem: o nocaute sofrido para Dubois e a lesão no cotovelo ainda recente.
O encaixe sugere que Joshua deve controlar a distância, enquanto Paul busca o golpe decisivo.
Jake Paul: como chega o norte-americano para a luta?
Jake Paul tem 1,85 m de altura, pesa 103 kg e tem 28 anos. Seu cartel profissional é de 12 vitórias e apenas uma derrota, sendo sete desses triunfos conquistados por nocaute. Ele chega para a luta embalado pela vitória sobre Mike Tyson, conquistada por decisão unânime.
Paul evoluiu muito tecnicamente desde sua estreia em 2020. Ainda assim, depende bastante do poder de nocaute. Seu ritmo e condicionamento podem ser postos à prova se Joshua mantiver o combate tático.
Últimas 3 lutas de Jake Paul
Derrotou Julio Cesar Chavez Jr. (decisão unânime);
Derrotou Mike Tyson (decisão unânime);
Derrotou Michael Perry (nocaute técnico).
Anthony Joshua: como chega o britânico para o desafio?
Anthony Joshua tem 1,98 m de altura, possui uma envergadura longa e foi medalhista olímpico em 2012. Seu cartel no boxe profissional é de 28 vitórias e 4 derrotas, com 25 triunfos conquistados por nocaute.
Após ser nocauteado por Daniel Dubois em 2024, Joshua busca a retomada. Continua sendo um dos atletas mais técnicos e inteligentes da categoria, com grande capacidade de controle de ritmo.
Últimas 3 lutas de Anthony Joshua
Perdeu para Daniel Dubois (nocaute);
Venceu Francis Ngannou (nocaute);
Venceu Otto Wallin (nocaute técnico).
Onde assistir Jake Paul x Anthony Joshua ao vivo
A luta será transmitida ao vivo e com exclusividade pela Netflix, a partir das 22h (de Brasília) nesta sexta-feira, 19 de dezembro de 2025.
Perguntas Frequentes — Jake Paul x Anthony Joshua
Quem é o favorito para vencer o combate Jake Paul x Anthony Joshua?
Anthony Joshua é o favorito nas casas de apostas.
Jake Paul pode vencer Anthony Joshua?
Sim. Seu poder de nocaute sempre representa risco, especialmente se encontrar um golpe limpo cedo no combate.
Qual é o melhor palpite para a luta entre Jake Paul x Anthony Joshua?
As odds Jake Paul x Anthony Joshua mais interessantes são palpite em vitória de Joshua por decisão da arbitragem.
