Um clássico londrino e um dos maiores duelos da Inglaterra: dois times do Big Six se enfrentam pela 11ª rodada da Premier League. Para cada equipe, essa partida tem objetivos diferentes, mas, é claro, um clássico sempre promete muita emoção e pode mudar o rumo da temporada.



Arsenal e Tottenham entram em campo em busca dos 3 pontos no Emirates Stadium, às 17h de uma quarta-feira, mais precisamente no dia 15 de janeiro. Neste texto, vou te mostrar tudo o que você precisa saber para apostar nesse clássico, incluindo odds, escalações, o momento das equipes na temporada e plataformas de apostas que pagam rápido. Assim, você terá mais precisão na hora de fazer suas apostas. Continue lendo!



Premier League - o sonho de todo inglês



A Premier League atual tem se mostrado extremamente competitiva, com diversas equipes brigando pelas primeiras posições. A hegemonia do Manchester City, que dominou as últimas temporadas, parece ter diminuído, abrindo espaço para outros clubes demonstrarem seu potencial.



A disputa pelo título está acirrada, com vários times apresentando um alto nível de futebol e consistência ao longo da temporada, inclusive o Arsenal sendo um destes. A imprevisibilidade dos resultados e a qualidade dos elencos tornam cada partida única. E é isso que se espera de Tottenham x Arsenal, mesmo com as classificações de Tottenham x Arsenal sendo quase opostas.



O Arsenal, com um estilo de jogo propositivo e um elenco jovem e talentoso, disputa acirradamente a liderança da Premier League com o Liverpool. Enquanto isso, o Tottenham, posicionado no meio da tabela, busca uma sequência de vitórias para se aproximar das vagas para as competições europeias, almejando uma vaga na Liga Europa ou, em um cenário mais otimista, na Liga dos Campeões.

Tabela de classificações da Premier League



Arsenal - desta vez será campeão?



O Arsenal tem mostrado um futebol convincente e consistente, posicionando-se como um forte candidato ao título da Premier League. Sob o comando de Mikel Arteta, a equipe adota um estilo de jogo ofensivo, com ênfase na posse de bola, movimentação constante e transições rápidas, especialmente pelas pontas, onde jovens habilidosos e rápidos como Martinelli e Trossard se destacam. Saka, que ainda se recupera no departamento médico, também é uma peça chave neste esquema.



Com Odegaard orquestrando as jogadas e sendo o cérebro do meio-campo, os ataques do Arsenal se tornam ainda mais letais, frequentemente terminando nos pés de Gabriel Jesus ou de Havertz, que tem se mostrado decisivo nesta temporada, especialmente na função de centroavante.



Na busca incessante pelo título da Premier League, que nos anos anteriores escapou nas rodadas finais, Arteta tenta evitar os mesmos erros. Os Gunners vêm conquistando vitórias consecutivas, especialmente em casa, mas desta vez, também têm sido eficazes fora de seus domínios, garantindo pontos importantes como visitantes.



Últimos resultados do Arsenal



Arsenal 0 x 2 Newcastle - Copa da Liga Inglesa;



Brighton 1 x 1 Arsenal - Premier League;



Brentford 1 x 3 Arsenal - Premier League;



Arsenal 1 x 0 Ipswich- Premier League;



Crystal Palace 1 x 5 Arsenal - Premier League.



Tottenham - procurando se redimir com a torcida



O Tottenham ocupa atualmente a 12ª posição na Premier League e, apesar de momentos promissores, ainda está em processo de se acertar sob o comando de Ange Postecoglou. A equipe tem mostrado um futebol dinâmico, mas a consistência tem sido um grande desafio, especialmente após algumas derrotas em casa, que comprometem suas ambições de alcançar uma classificação mais alta.



Há apenas 6 meses no comando dos Spurs, Postecoglou tenta encontrar a fórmula para equilibrar seu estilo ofensivo com uma defesa mais sólida. Jogadores como Son Heung-min, Solanke e James Maddison têm sido fundamentais para os ataques, mas a instabilidade do setor defensivo e os desfalques importantes, como o de Richarlison, continuam sendo pontos de preocupação.



Em um campeonato tão imprevisível como a Premier League, o Tottenham ainda tem chances de se recuperar e brigar por uma vaga nas competições europeias, mas precisa melhorar ainda. Apostar com estatísticas de Tottenham x Arsenal é melhor para seus resultados, então veja os últimos jogos dos Spurs.



Últimos resultados do Tottenham

Tottenham 1 x 0 Liverpool - Copa da Liga Inglesa;



Tottenham 1 x 2 Newcastle - Premier League;



Tottenham 2 x 2 Wolves - Premier League;



Nottingham Forest 1 x 2 Tottenham - Premier League;



Tottenham 3 x 6 Liverpool - Premier League;



Os 5 melhores palpites do jogo - Arsenal x Tottenham



Com o Arsenal em busca da liderança e o Tottenham tentando se recuperar na tabela, as odds são atraentes e as possibilidades são diversas. Aqui estão os 5 melhores palpites de Tottenham x Arsenal e o porquê de cada um deles, considerando as odds favoráveis dos principais sites de apostas.



Odds para apostar em Arsenal x Tottenham na Premier League







Arsenal vence - 1X2



O Arsenal vem em uma sequência impressionante, especialmente em casa, onde tem mostrado um desempenho muito forte. A equipe de Mikel Arteta é bem organizada defensivamente e tem um ataque letal, com jogadores como Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, além do ótimo desempenho de Martin Ødegaard no meio de campo.



O Tottenham, apesar de ter bons jogadores, não tem mostrado a mesma consistência, especialmente fora de casa. As odds para a vitória do Arsenal são atraentes, refletindo sua superioridade no momento, principalmente jogando no Emirates Stadium, onde costuma ser muito forte.



Ambas as equipes marcam - Sim



Embora o Arsenal tenha uma defesa sólida, o Tottenham tem se mostrado eficaz no ataque, mesmo em derrotas, o time tem marcado gols. Nos últimos 5 jogos, em nenhum o time ficou sem marcar. O Spurs tem dificuldades defensivas, o que coloca o Arsenal em boa posição para marcar também, visto o poder ofensivo de seus jogadores.



Nos últimos jogos, ambas as equipes têm conseguido marcar, o que torna o “Ambas as equipes marcam (Sim)” uma boa aposta. As odds para esse mercado são interessantes principalmente nos melhores sites de apostas do mundo, pois é esperado um jogo com gols de ambos os lados, especialmente levando em consideração o estilo de jogo rápido e direto de ambos os times.



Gabriel Jesus marca a qualquer momento



Gabriel Jesus tem sido um dos destaques do Arsenal nesta temporada, com grande movimentação e capacidade de finalizar. Mesmo após um período de lesões, ele voltou com força total, sendo decisivo em diversos jogos.



Sua habilidade de estar no lugar certo no momento certo, aliada à criatividade de jogadores como Ødegaard e Trossard, faz com que ele seja uma excelente opção para marcar em um clássico. As odds para Gabriel Jesus marcar são atraentes, pois ele tem uma taxa de gols consistente e é uma peça chave no ataque dos Gunners.



Arsenal ganha no primeiro tempo



O Arsenal tem sido uma das equipes mais rápidas a impor seu jogo nos primeiros 45 minutos, dominando o ritmo das partidas desde o início. Jogadores como Saka, Martinelli e Jesus fazem o time ser muito perigoso nas transições ofensivas, e o time tem conseguido se adiantar no placar com frequência nos primeiros tempos.



O Tottenham, por sua vez, tem mostrado certa dificuldade em controlar o ritmo de jogos contra times mais fortes e tende a ser vulnerável no início das partidas. As odds para o Arsenal vencer no primeiro tempo são boas nos melhores casas de apostas do Brasil.



Total de gols abaixo de 3.5



Embora ambas as equipes sejam ofensivas, esse Arsenal x Tottenham palpites se baseia na possibilidade de que o jogo não seja tão aberto quanto muitos esperam. O Arsenal tem se mostrado mais sólido defensivamente em casa, e o Tottenham, apesar de suas dificuldades, pode tentar adotar uma postura mais cautelosa fora de casa, buscando evitar um grande placar. Essa é uma boa opção para você, caso tenha o estilo mais conservador em apostas.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O clássico londrino entre Arsenal e Tottenham é um dos confrontos mais esperados da Premier League. Nos últimos anos, as equipes se enfrentaram em várias ocasiões, com resultados variados. Os times londrinos possuem um histórico geral equilibrado, mas nos últimos confrontos, o Arsenal é notavelmente muito superior. Veja:



Tottenham 0 x 1 Arsenal - 15/09/2024;



Tottenham 2 x 3 Arsenal - 28/04/2024;



Arsenal 2 x 2 Tottenham - 24/09/2023;



Tottenham 0 x 2 Arsenal - 15/01/2023;



Arsenal 3 x 1 Tottenham - 01/10/2022.



Próximos jogos do Arsenal e Tottenham







Escalações das equipes para a Premier League



Ambas as equipes chegam ao jogo com desfalques importantes, mas também com peças-chave prontas para garantir a vitória. Aqui estão as possíveis escalações de Tottenham x Arsenal para este jogo da Premier League, levando em consideração os jogadores disponíveis e os lesionados.



Arsenal



Arteta continua apostando em um futebol de posse de bola, no entanto, o time enfrenta alguns desafios devido a lesões de jogadores chave. Mesmo assim, o esquema de 4-2-3-1 tem funcionado bem para a equipe. Os titulares absolutos lesionados são o Bukayo Saka (lesão na coxa), Sterling (lesão no joelho) e Ben White (lesão no joelho). Escalação provável:



Goleiro: Raya;



Defensores: Myles Lewis-Skelly, Saliba, Gabriel Magalhães, Jurriën Timber;



Meio-campistas: Odegaard, Rice, Partey, Martinelli, Trussardi;



Atacantes: Gabriel Jesus.



Tottenham



A formação preferida tem sido o 4-2-3-1, com grande dependência de jogadores como Son Heung-min e James Maddison para criar chances. No entanto, o time também está lidando com algumas lesões que podem afetar seu desempenho.



O foco de Postecoglou será corrigir as falhas defensivas, especialmente contra um time tão forte como o Arsenal. Sendo que as principais perdas do elenco são Guglielmo Vicariom (lesão no tornozelo), Cristian Romero (lesão muscular) e Richarlison (problema no tornozelo). Escalação provável:



Goleiro: Austin;



Defensores: Reguilon, Gray, Drguin, Porro;



Meio-campistas: Sarr, Bissouma, Son, Kulusevski, Maddison;



Atacantes: Solanke.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O artilheiro do Arsenal é Kai Havertz com 7 gols na Premier League;

Se fosse por pontos marcados fora de casa, o Arsenal seria apenas o quarto na tabela de classificação desse requisito;

O Tottenham (42 gols) tem mais gols marcados que o Arsenal (39), porém, sofreu 12 gols a mais;

Nos últimos 5 jogos contra o Arsenal, o Tottenham não venceu nenhum jogo.

Melhores plataformas para apostar na Premier League







Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Arsenal x Tottenham pela Premier League?



O clássico londrino entre Arsenal e Tottenham ocorrerá no Emirates Stadium, casa do Arsenal. O estádio, localizado no norte de Londres, será o palco dessa grande rivalidade. O jogo vai ocorrer às 17h no dia 15 de janeiro deste ano.



Onde assistir Arsenal x Tottenham?



O jogo entre Arsenal e Tottenham pela Premier League poderá ser acompanhado ao vivo por meio da ESPN e algumas plataformas de streaming.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Arsenal é amplamente considerado o favorito para vencer este clássico. O time de Mikel Arteta tem se mostrado muito forte na temporada, principalmente em casa. Embora o Tottenham tenha um time talentoso e imprevisível, com jogadores como Son Heung-min e James Maddison, o desempenho inconsistente do time, especialmente fora de casa, coloca o Arsenal como o favorito para conquistar os três pontos.

Recado do autor



