Boxe Netflix: Anderson Silva x Tyron Woodley | Palpite, Odds e Análise da Luta

Veja o palpite Anderson Silva x Tyron Woodley no Boxe Netflix, com odds atualizadas, melhores apostas, análise completa e prognóstico da luta em Miami.

A luta entre Anderson Silva e Tyron Woodley acontece nesta sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, a partir das 22h (de Brasília), no Kaseya Center, em Miami (EUA). O duelo coloca frente a frente duas lendas do UFC em mais uma superprodução do Boxe Netflix.

Com 10 defesas de cinturão no UFC, Anderson Silva chega como favorito nas casas de apostas, enquanto Tyron Woodley tenta encerrar a má fase iniciada ainda no MMA e agravada pelas duas derrotas sofridas por Jake Paul no boxe.

O combate está previsto para até seis rounds e promete um encontro de muita estratégia, força física e experiência entre dois dos nomes mais marcantes do MMA moderno.

Palpites para Anderson Silva x Tyron Woodley: dicas de apostas

Palpite 1: Anderson Silva vence — Odds 1.58 na Superbet

Desde que deixou o UFC em 2020, Anderson Silva realizou três lutas de boxe, vencendo duas e perdendo uma.

O brasileiro derrotou Chávez Jr. por decisão dividida, nocauteou Tito Ortiz no primeiro round e foi superado por Jake Paul por decisão unânime.

Com ampla experiência combinada ao estilo técnico e poder de nocaute presente em mais de 22 vitórias da carreira, o Spider aparece como favorito para superar Woodley.

Palpite 2: Tyron Woodley vence — Odds 2.62 na bet365

Tyron Woodley fez apenas duas lutas de boxe, ambas contra Jake Paul, derrotado por decisão dividida no primeiro encontro e nocauteado no sexto round na revanche.

Apesar disso, Woodley possui força física e mão direita pesada, capazes de decidir o combate em um golpe limpo.

Se conseguir ajustar a velocidade dos socos e o jogo de pés, o norte-americano pode surpreender.

Palpite 3: Empate anula aposta (Tyron Woodley) — Odds 2.70 na BetMGM

O mercado de "empate anula aposta" é uma alternativa segura para quem imagina um combate mais equilibrado.

A resistência de ambos é um fator relevante: Anderson Silva levou Chávez Jr. até oito rounds, enquanto Woodley resistiu seis rounds contra Jake Paul antes de ser nocauteado.

Melhores odds Anderson Silva x Tyron Woodley hoje

Acompanhe as odds atualizadas das melhores casas de apostas para seu palpite Anderson Silva x Tyron Woodley hoje:

Casa de Apostas Palpite Anderson Silva Palpite Tyron Woodley Superbet 1.58 2.35 bet365 1.44 2.62 BetMGM 1.46 2.75

Odds compiladas em 05/12/2025. Cotações podem mudar. Jogue com responsabilidade – 18+.

Palpite Anderson Silva x Tyron Woodley: análise do confronto

Anderson Silva chega ao combate tentando superar seu revés mais recente no boxe, o nocaute sofrido para Jake Paul no sexto round. O Spider não tem mais a agilidade de seus tempos de auge, mas compensa com experiência, capacidade de leitura e boas transições no clinch.

Por outro lado, as limitações físicas decorrentes de lesões antigas podem pesar em uma luta que pode se estender por vários rounds.

Tyron Woodley aposta no poder dos golpes, principalmente a mão direita, que já decidiu confrontos no UFC. Para ter sucesso, precisa melhorar a precisão, a velocidade das combinações e o footwork, pontos frágeis evidenciados nos combates contra Jake Paul.

O encaixe técnico sugere um confronto estudado, com muito clinch e possibilidade de explosões repentinas. É um duelo imprevisível, quem desviar o olhar pode perder um nocaute.

Anderson Silva: como chega o brasileiro?

Anderson Silva somou cinco lutas desde sua aposentadoria do UFC, com apenas uma derrota desde então.

Em 2021, nocauteou Tito Ortiz com pouco mais de um minuto de luta e derrotou Chávez Jr. por decisão dividida. Também venceu Bruno Caveira, empatou com Chael Sonnen e perdeu para Jake Paul em 2022.

Para vencer Woodley, o Spider precisa apresentar boa forma física, já que o combate pode durar até seis rounds.

Últimas lutas de Anderson Silva:

Empate com Chael Sonnen no Spaten Fight Night em 2024 (Boxe Exibição);

Derrota por decisão unânime para Jake Paul no Paul vs. Silva em 2022 (Boxe Profissional);

Vitória por nocaute sobre Tito Ortiz no Holyfield vs. Belfort em 2021 (Boxe Profissional).

Tyron Woodley: situação do norte-americano

Campeão dos meio-médios do UFC em 2016, Woodley viveu uma fase difícil no MMA antes de migrar para o boxe, somando quatro derrotas consecutivas.

No ringue, perdeu as duas lutas realizadas, ambas contra Jake Paul, a primeira por decisão dividida e a segunda por nocaute no sexto round.

Sua principal arma é a força de seus golpes, especialmente a mão direita, além da capacidade de dosar energia ao longo do combate.

Últimas lutas de Tyron Woodley:

Derrota por nocaute para Jake Paul em 2021 (Boxe Profissional);

Derrota por decisão dividida para Jake Paul em 2021 (Boxe Profissional);

Derrota por interrupção médica para Colby Covington em 2020 (MMA).

Onde assistir Anderson Silva x Tyron Woodley ao vivo

A luta será transmitida ao vivo e com exclusividade pela Netflix, a partir das 22h (de Brasília), nesta sexta-feira, 19 de dezembro de 2025.

Perguntas Frequentes — Anderson Silva x Tyron Woodley

Quem é o favorito para vencer o combate?

Anderson Silva é o favorito de acordo com as principais casas de apostas.

Tyron Woodley pode vencer Anderson Silva?

Sim. Seu poder de nocaute oferece risco, especialmente se encaixar a mão direita com precisão.

Qual é o melhor palpite para Anderson Silva x Tyron Woodley?

O melhor palpite tende a ser a vitória de Anderson Silva por decisão.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

