Handicap bet365: Guia Completo para Apostar em 2025

Se você já ouviu falar em handicap na bet365 e ficou confuso, saiba que não está sozinho. Esse tipo de aposta pode parecer complicado à primeira vista, mas é uma ferramenta poderosa para quem quer apostar em partidas desequilibradas. Em 2025, o handicap continua sendo uma das opções mais usadas por apostadores experientes.



Na prática, o handicap “equilibra” o confronto, atribuindo uma vantagem ou desvantagem virtual a um dos times antes do jogo começar. Com isso, as odds se tornam mais atrativas e o desafio da aposta aumenta. Continue lendo e descubra como dominar o handicap na bet365 para apostar com mais inteligência e estratégia!







O que é Handicap?



O handicap é um tipo de aposta que ajusta artificialmente o placar de uma partida antes do jogo começar. A ideia é criar um cenário mais equilibrado entre duas equipes, principalmente quando há um favorito. Isso permite odds melhores e mais oportunidades para o apostador.



Funciona assim: um time começa com uma vantagem ou desvantagem de gols (ou pontos, em outros esportes). Por exemplo, se você aposta no time A com -1 handicap, ele precisa vencer por dois gols de diferença para sua aposta ser vencedora. Já se apostar no time B com +1, ele pode até perder por um gol que a aposta ainda será considerada empate.



Existem diferentes tipos, como o handicap europeu e o asiático, cada um com regras específicas. Entender essas variações é importante para fazer boas escolhas. Essa é uma das apostas mais estratégicas da bet365 e pode ser um diferencial importante nos seus palpites.







Como funciona o Handicap na bet365?



Na bet365, o mercado de handicap aparece logo após as apostas tradicionais de resultado. Ao abrir um jogo, basta descer a tela e procurar pelas opções chamadas “Handicap” ou “Handicap Asiático”. Lá, você vai encontrar linhas como -1, +1, -0.5, +1.25, entre outras, que representam a vantagem ou desvantagem aplicada a cada time.



A lógica é simples: se você apostar em um time com handicap -1, ele precisa vencer por dois ou mais gols para que a aposta seja vencedora. Já um handicap +1 permite que o time em desvantagem possa até empatar ou perder por um gol, dependendo da linha escolhida. As variações do handicap asiático oferecem ainda mais possibilidades, como devolução do valor investido em certos resultados.



As odds de cada linha aparecem logo ao lado e mudam conforme o grau de dificuldade da aposta. Linhas mais “arriscadas”, como -2 ou +2.5, costumam pagar mais. Por isso, entender bem como cada cenário funciona é essencial para aproveitar melhor esse tipo de aposta em uma das melhores casas de apostas.







Variações do Handicap na bet365



Muitos apostadores acreditam que o handicap é um tipo de aposta único, mas na verdade ele se divide em diversas versões, cada uma com regras e objetivos diferentes. Cada formato de handicap oferece um nível diferente de risco e retorno, permitindo que você escolha o que faz mais sentido para o seu perfil.



Cada variação tem suas particularidades, então vale a pena conhecer bem as regras antes de apostar. Isso ajuda a tomar decisões mais estratégicas e inteligentes. Seja para reduzir riscos, buscar odds mais altas ou explorar estatísticas do jogo: sempre existe um tipo de handicap que se encaixa na sua forma de apostar. Na bet365, você encontra duas principais variações: o handicap europeu e o handicap asiático.



Além do placar, alguns mercados na bet365 também contam com handicap, como escanteios, cartões e outros. Vou explicar melhor como funcionam essas opções logo abaixo.



Handicap de escanteios 3-Way



O handicap de escanteios 3-Way é uma aposta focada no número de escanteios durante a partida, oferecendo três resultados possíveis: vitória, empate ou derrota, considerando o handicap aplicado. Diferente do handicap asiático, ele permite o empate como resultado válido, o que traz mais equilíbrio para apostas nesse mercado.



Por exemplo, se você escolher um time com handicap -1 em escanteios, a aposta só perde se o time terminar com dois ou mais escanteios a menos que o adversário. Se a diferença for exatamente um, o resultado é empate e a aposta retorna o valor investido. Essa modalidade é ideal se você quer apostar com mais segurança em jogos imprevisíveis no quesito escanteios.



Handicap europeu



O handicap europeu é uma variação simples e bastante usada, onde a vantagem ou desvantagem é aplicada em números inteiros, como -1, +2 ou -3. Nesse tipo de aposta, não existe a possibilidade de empate: você ou ganha a aposta, ou perde completamente.



Essa modalidade é ideal para quem prefere apostar com regras claras e diretas. O handicap europeu funciona como um “ajuste” no placar final, e para ganhar, o time escolhido precisa superar a vantagem ou desvantagem definida no handicap.



Handicap asiático



O handicap asiático é uma versão mais avançada do handicap, que elimina a possibilidade de empate na aposta, oferecendo maior segurança para o apostador. Ele utiliza frações como -0.5, +1.25 ou -1.75, o que permite resultados de meio ganho, meio perdido ou até devolução do valor investido.



Essa modalidade é indicada para quem busca minimizar riscos e aproveitar oportunidades com mais flexibilidade. Com o handicap asiático, é possível fazer apostas mais precisas, já que ele divide o valor investido em duas partes em algumas linhas. Confira mais detalhes abaixo.







Como funcionam as principais linhas de handicap na bet365?



Na bet365, as principais linhas de handicap funcionam ajustando o placar da partida para equilibrar as chances entre os times. Cada linha apresenta um nível diferente de risco e potencial de retorno. Quanto maior a desvantagem do time escolhido, maior costuma ser a odd oferecida. Veja as principais linhas da bet365 a seguir.



Handicap -1 bet365



O handicap -1 significa que o time escolhido precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para a aposta ser vencedora. Se ganhar por exatamente um gol, a aposta é perdida. Por exemplo, se você apostar na Juventus com handicap -1 contra o Napoli e a Juve vencer por 2 a 0, sua aposta ganha; se vencer por 1 a 0, perde. Essa linha é indicada quando há um favorito claro e você busca odds mais atrativas.



Handicap -0,5 bet365



No handicap -0,5, o time precisa vencer a partida por qualquer diferença para que a aposta seja válida. Não há empate ou devolução. Por exemplo, se você apostar no Liverpool com handicap -0,5 contra o Everton, basta o Liverpool vencer por 1 a 0 para você ganhar a aposta. Se o jogo empatar ou o Liverpool perder, a aposta é perdida.



Handicap 0 bet365



Com handicap 0, a aposta é como apostar no resultado simples, mas com uma segurança extra: se o jogo terminar empatado, o valor investido é devolvido. Por exemplo, se você apostar no PSG com handicap 0 contra o Marseille e o jogo empatar, sua aposta é reembolsada. Só ganha se o PSG vencer e perde se ele perder.



Handicap +0,5 bet365



No handicap +0,5, o time escolhido pode ganhar ou empatar para que sua aposta seja vencedora. Por exemplo, apostando no Milan com +0,5 contra a Inter, se o Milan empatar ou vencer, sua aposta ganha. Só perde se o Milan perder a partida.



Handicap +1 bet365



O handicap +1 dá uma margem maior de segurança: o time pode perder por um gol de diferença que sua aposta ainda será devolvida. Se perder por dois ou mais gols, a aposta é perdida. Por exemplo, apostando no Chelsea com +1 contra o Arsenal, se o Chelsea perder por 1 a 0, você recebe seu dinheiro de volta; se perder por 2 a 0, perde a aposta.



Linha de Handicap Resultado da Partida Resultado da Aposta -1 Vitória por 2 ou mais gols Ganha

Vitória por 1 gol Perde

Empate ou derrota Perde -0,5 Vitória por qualquer placar Ganha

Empate ou derrota Perde 0 Vitória Ganha

Empate Devolve o valor (empate na aposta)

Derrota Perde 0,5 Vitória ou empate Ganha





Derrota Perde 1 Vitória ou empate Ganha

Derrota por 1 gol Devolve o valor (empate na aposta) Derrota por 2 ou mais gols Perde

Como apostar no handicap da bet365



A plataforma oferece várias opções de handicap que podem se encaixar em diferentes estratégias, como comentei anteriormente. Acompanhe o passo a passo para facilitar ainda mais na hora de apostar.



Faça login na sua conta pelo site ou aplicativo bet365. Caso ainda não tenha cadastro, crie sua conta rapidamente;

Selecione o esporte que deseja apostar, como futebol, basquete ou tênis, e escolha a partida que deseja analisar;

Dentro do jogo escolhido, role a tela até encontrar a seção “Handicap” ou “Handicap Asiático”, normalmente localizada logo abaixo dos mercados principais;

Confira as opções de handicap disponíveis, como -1, +0, +0.5, entre outras, e observe as odds oferecidas para cada uma;

Clique na odd da linha de handicap que melhor se encaixa na sua análise e estratégia;

Digite o valor que deseja apostar na caixa de apostas que aparecerá no canto da tela.

Revise sua aposta e, se estiver tudo certo, confirme para que ela seja registrada na sua conta. Agora é só acompanhar o jogo e torcer para que seu palpite no handicap seja vencedor!



Dicas para apostar em handicap na bet365



Aqui vão algumas dicas para você apostar em handicap na bet365 com mais segurança e chances:



Estude o desempenho dos times: analise histórico, forma recente, confronto direto e desempenho fora e dentro de casa. Isso ajuda a entender se um time realmente pode superar o handicap proposto;



analise histórico, forma recente, confronto direto e desempenho fora e dentro de casa. Isso ajuda a entender se um time realmente pode superar o handicap proposto; Atenção ao tipo de handicap: saiba a diferença entre handicap europeu e asiático para escolher o que melhor combina com seu perfil e estratégia;



saiba a diferença entre handicap europeu e asiático para escolher o que melhor combina com seu perfil e estratégia; Aposte em favoritos claros com handicap negativo: quando um time é muito superior, o handicap negativo oferece odds melhores e diminui os riscos;



quando um time é muito superior, o handicap negativo oferece odds melhores e diminui os riscos; Use handicap positivo para times mais fracos: se você acredita que um time azarão pode segurar um empate ou perder por pouco, o handicap positivo reduz o risco da aposta;



se você acredita que um time azarão pode segurar um empate ou perder por pouco, o handicap positivo reduz o risco da aposta; Considere mercados alternativos: explore handicaps em escanteios, cartões e outras estatísticas para diversificar suas apostas;



explore handicaps em escanteios, cartões e outras estatísticas para diversificar suas apostas; Gerencie seu bankroll: defina um valor fixo para apostar em handicap e evite aumentar os valores por impulso;



defina um valor fixo para apostar em handicap e evite aumentar os valores por impulso; Fique atento às odds: compare as cotações e busque valor — às vezes uma odd um pouco menor pode representar menos risco;



compare as cotações e busque valor — às vezes uma odd um pouco menor pode representar menos risco; Veja a review completa da bet365 antes de começar suas apostas, e saiba em detalhes como a casa funciona.







Vantagens de apostar com handicap na bet365



Apostar com handicap na bet365 traz diversas vantagens que podem melhorar sua experiência. Acompanhe alguns pontos positivos:



Equilibra o jogo entre favoritos e azarões;



Oferece odds mais altas e vantajosas;



Reduz riscos com devolução em alguns casos;



Permite apostar em diversos mercados;



Ideal para quem busca mais estratégia;



Dá mais controle sobre o resultado esperado;



Flexível para diferentes estilos de aposta;



A bet365 aceita Pix a partir de R$ 5.



Conclusão: Vale a pena apostar com handicap na bet365?



Apostar com handicap na bet365 vale muito a pena, especialmente se você busca opções mais equilibradas e estratégicas para seus palpites. Essa modalidade oferece odds melhores e permite diversificar suas apostas em diferentes cenários.



O handicap traz mais segurança, principalmente com as linhas asiáticas, que reduzem riscos em casos de empate. Se você quer apostar com mais inteligência e controlar melhor seus resultados, o handicap é uma excelente escolha para usar na bet365.







Perguntas frequentes



A bet365 tem Handicap Asiático e Europeu?



Sim, a bet365 oferece ambos os tipos de handicap. Você encontra o handicap asiático, que elimina o empate e pode devolver parte do valor investido, e o handicap europeu, que trabalha com números inteiros e resultados mais simples, incluindo o empate.



Como Funciona o Handicap na bet365?



O handicap na bet365 funciona como um ajuste no placar para equilibrar as chances entre os times. Você escolhe uma linha de handicap, que pode ser positiva ou negativa, e o resultado da aposta é calculado considerando essa vantagem ou desvantagem aplicada ao placar final.



O Que Significa Handicap - 1 bet365?



Handicap -1 significa que o time escolhido precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para que a aposta seja vencedora. Se vencer por apenas um gol, a aposta é perdida.



O Que É Handicap Resultado Final?



O handicap resultado final é uma aposta onde o placar final do jogo é ajustado pelo handicap escolhido. A vitória, empate ou derrota da aposta é definida considerando esse ajuste no placar, não o resultado real da partida.

Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!