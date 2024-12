Descubra o que significa Multi Escanteios na bet365 e todos os detalhes para começar a apostar neste mercado com as melhores odds

Você já ouviu falar dos Multi Escanteios bet365? Este é um mercado recente e praticamente exclusivo da operadora, então, a primeira dica deste artigo é que você crie a sua conta na plataforma para aproveitar este mercado repleto de oportunidades.



A bet365 certamente você conhece, afinal de contas, trata-se de uma das maiores casas de apostas do mundo, que tem mais de 30 milhões de acessos mensais somente no Brasil. Por lá, você vai encontrar as melhores ferramentas, bônus atrativos, variedade de modalidades e mercados atrativos com excelentes odds.



Neste artigo, você vai entender o que significa Multi Escanteios na bet, suas vantagens e como apostar neste mercado, além de receber uma visão geral sobre a bet365 e outros mercados interessantes que ela disponibiliza.







O que são Multi Escanteios bet365?



De maneira geral, o multi escanteio é um novo mercado presente nos eventos de futebol da bet365. Este mercado está presente na maioria das partidas, mas não em sua totalidade, então é sempre necessário confirmar se o evento em que você pretende palpitar disponibiliza este mercado.



Como funciona o mercado de Multi Escanteios na bet365



Para entender como funcionam os Multi Escanteios, a primeira coisa que você deve saber é que este é um mercado de apostas pré-jogo, isso significa que você não poderá fazer seus palpites depois que a partida iniciar.



O multi escanteio representa a multiplicação do número de escanteios do primeiro tempo pelo número de escanteios no segundo tempo e a bet365 irá sempre colocar uma quantidade específica, que varia de partida para partida.



Após saber qual é o valor adotado pela plataforma, seu objetivo será acertar se a multiplicação dos escanteios do primeiro e do segundo tempo será superior ou inferior a este valor de referência.







Exemplo de Multi Escanteios bet365 com odds iguais



Na partida entre Flamengo e Atlético MG, válida pelo Campeonato Brasileiro de futebol, o valor de referência de Multi Escanteios na bet365 é de 21.5 e as odds oferecidas são de 1,83, para os dois palpites possíveis, que são: acima de 21.5 e abaixo de 21.5.



Neste caso, se você apostar R$ 100 que vai ter mais de 21.5 Multi Escanteios e acertar o palpite, seu retorno será de R$ 183, independente de qual tenha sido seu palpite.



Confira abaixo uma tabela com todos os possíveis cenários para ganhar esta aposta:



Escanteios em um dos tempos Escanteios no outro tempo Total de Multi Escanteios 1 22 22 2 11 22 3 8 24 4 6 24 5 5 25

Perceba, pela tabela acima, que o mínimo de escanteios que precisa acontecer na partida para você acertar o palpite é 10. Isso significa que, se o mercado de “escanteios” estiver pagando mais do que 1,83 para mais de 9 escanteios na partida, você deve optar por ele.



Exemplo de Multi Escanteios bet365 com odds diferentes



Na partida entre França e Israel, válida pelo grupo A da Liga das Nações, o valor de referência de Multi Escanteios da bet365 é de 23.5 e as odds oferecidas são de 1,80, para mais de 23.5 escanteios e 1,90 para menos.



Neste exemplo, se você apostar R$ 100 que terá mais de 23.5 Multi Escanteios e acertar o palpite, seu retorno será de R$ 180 e os possíveis cenários de acerto do palpite serão:



Escanteios em um dos tempos Escanteios no outro tempo Total de Multi Escanteios 1 24 24 2 12 24 3 8 24 4 6 24 5 5 25

Neste cenário, o mínimo de escanteios na partida para que você ganhe a aposta será de 10, então aposte apenas no mercado “escanteios” se ele estiver pagando mais do que 1,80 para mais de 9 escanteios.

Como apostar em Multi Escanteios na bet365



Agora que você sabe o que significa Multi Escanteios, vou explicar o passo a passo para que você consiga fazer este tipo de aposta na bet365.



Crie sua conta na plataforma;

Realize o login na sua conta e faça um depósito. A bet365 é uma das plataformas que aceitam Pix, então você pode depositar de forma rápida para começar a apostar o quanto antes;

Vá até a área de esportes e selecione a modalidade futebol;

Encontre a competição e a partida em que pretende fazer seu palpite;

Selecione a opção “escanteios” no menu localizado na parte superior;

Encontre o mercado “Multi Escanteios”, que é um dos últimos da seção de escanteios;

Defina seu palpite e coloque no bilhete de apostas;

Insira o valor da aposta e conclua a operação.



Dicas para apostar em multi escanteio



Multi Escanteios é um mercado que ainda não é muito difundido entre os apostadores por haver pouca oferta nas casas de apostas, e este é mais um dos motivos que coloca a bet365 como pioneira e líder, também na variedade de mercados.



Conheça agora as melhores dicas para começar a fazer seus palpites neste mercado:



Compare as odds



Você sempre deve comparar as odds do mercado multi escanteio com as odds de totais de escanteios. Da mesma maneira que exemplifiquei acima, existem vários outros cenários em que você pode encontrar odds desajustadas e então decidir o melhor mercado para apostar.



Acredite: poucos décimos que você consegue ganhar no desajuste de odds podem fazer muita diferença nos seus resultados financeiros de longo prazo.



Estude a partida



Apostar em Multi Escanteios na bet365 exige que você estude previamente as equipes envolvidas no confronto. Você precisa analisar as estatísticas e o histórico dos últimos jogos, a escalação e o momento de cada uma das equipes na competição.



Acompanhe a partida ao vivo



Acompanhar a partida é sempre imprescindível para que você possa avaliar as possíveis propostas de cash out e, também, se vale a pena fazer bets de segurança em outros mercados de escanteio, que podem te ajudar a garantir um lucro.



>> Veja mais: Melhores casas para apostar ao vivo.



Outros mercados para apostar em escanteios na bet365



A aposta Multi Escanteios bet365 é recente, porém, a casa de apostas possui uma vasta gama de outros mercados relacionados aos escanteios e esta seção é uma das mais utilizadas pelos apostadores no Brasil.



Aposta em escanteios



O mercado de “escanteios” apresenta sempre 3 possibilidades em cima de um valor de referência. Por exemplo, a bet365 coloca que o valor de referência de escanteios em um jogo é 10, então você poderá apostar em: mais de 10, exatamente 10 ou menos de 10 escanteios.



Atrelado a este mercado, você também poderá apostar em escanteios alternativos, que nada mais é do que mudar a referência, que era de 10 e que você pode utilizar outra quantidade. Obviamente, conforme você altera a quantidade, as odds também se ajustam.



Handicap de escanteios



Diferente dos mercados de escanteios alternativos e Multi Escanteios, que você aposta na quantidade, somando as duas equipes, no mercado de Handicap de escanteios seu palpite será sobre qual equipe vai fazer mais escanteios, considerando uma desvantagem inicial.



Por exemplo, se na partida França x Israel você apostar no handicap de escanteio França-1, significa que, para você acertar o palpite, a França deverá ter, no mínimo, dois escanteios a mais do que Israel durante toda a partida.



Corrida de escanteios



No mercado de corrida de escanteios, o objetivo é acertar qual das equipes vai atingir determinado número de escanteios antes da adversária. Vale lembrar que também existe a opção de apostar que nenhuma equipe atingirá a quantidade de escanteios usada como referência na aposta.







Multi Escanteios ou total de escanteios alternativos: em qual apostar?



Afinal de contas, qual é a análise que deve ser feita para decidir entre apostar no total de escanteios alternativos ou Multi Escanteios na bet365? Abaixo, vou dar um exemplo prático de tomada de decisão baseada em argumentos matemáticos. Este assunto é um pouco mais avançado, mas é importante que você saiba como tomar a decisão.



Vamos considerar o valor de referência de Multi Escanteios da partida entre Flamengo e Atlético MG, que é de 21,5. Sabemos que, para passar dos 21,5 Multi Escanteios, o mínimo de escanteios na partida deverá ser de 10.



Para aplicarmos estes mesmos 10 escanteios no mercado de escanteios alternativos e termos a mesma base de comparação, precisamos pegar a linha de +9 escanteios alternativos.



Ambas as situações estão na tabela abaixo, acrescidas das odds oferecidas para cada mercado:



Mercado

Palpite

Quantidade de escanteios necessárias

Odds

Multi Escanteios Mais de 21.5 10, tendo no mínimo 4 em cada um dos tempos 1,83 Escanteios alternativos

Mais de 9 10 1,72

Dados a se considerar:



Nos dois casos, a quantidade mínima para ganhar é de 10 escanteios;



No caso de exatos 10 escanteios, no primeiro mercado será obrigatório ocorrer no mínimo 4 escanteios em cada período do jogo. Afinal de contas, se os períodos tiverem 3 e 7, o resultado da multiplicação será 21, que é inferior a 21,5, ocasionando a perda da aposta;



O primeiro mercado possui uma odds 0,11 mais alta.



Matematicamente falando, para compensar esta odds mais alta e valer a pena apostar em escanteios alternativos, a frequência de jogos com 10 escanteios e menos de 4 em um dos tempos tem que ser 6 vezes maior do que as outras combinações que entregam mais de 21.5 Multi Escanteios.



Baseado nestas informações, neste caso, muito provavelmente valerá mais a pena apostar no multi escanteio do que em escanteios alternativos, exceto caso você analise as equipes, estatísticas de confrontos e descubra que esta frequência de 6 para 1 é factível.







Bônus bet365 para utilizar nos Multi Escanteios bet365



A bet365 possui excelentes bônus com requisitos de apostas super atrativos que aceitam palpites em todas as modalidades e mercados, por este motivo, não existe um bônus exclusivo para ser utilizado em escanteios.



Você pode aproveitar as “Apostas Aumentadas” que oferecem as melhores odds nos mais diferentes campeonatos. Outra oferta interessante é a de “Pagamento Antecipado”, se o seu time abrir 2 gols de vantagem, você ganha a aposta mesmo que o adversário empate ou vire.



Por último, mas não menos importante, os “Acumuladores Aumentados MultiEsportes” possibilitam a você apostar em escanteio e receber um bônus de 5% a 70% sobre os ganhos.



Conclusão - Vale a pena apostar em Multi Escanteios na bet365?



Após entender o que é Multi Escanteios e descobrir como apostar em escanteios na bet365, a conclusão é que vale a pena apostar neste mercado, desde que sejam feitas algumas análises com antecedência ao início da partida. A primeira é em relação às variáveis que podem interferir no desenvolvimento da partida, fazendo as equipes atacarem mais ou menos.



Outro ponto fundamental é a comparação das odds entre os principais mercados de escanteios dentro da bet365.







Perguntas Frequentes



Posso apostar em Multi Escanteios ao vivo?



Não, a aposta de Multi Escanteios na bet365 é exclusiva para o pré-jogo. Após o início da partida você deverá escolher outros mercados de escanteio para fazer suas apostas.



Posso utilizar meu bônus bet365 para apostar em multi escanteio?



Você pode utilizar normalmente os bônus oferecidos na bet365 para apostas em Multi Escanteios. Mas fique atento aos termos e condições que informam as regras de rollover e requisitos de apostas.



Apostar em Multi Escanteios bet365 é mais vantajoso do que escanteios alternativos?



Cada partida deve ter seus mercados e odds analisados individualmente. Muitas vezes, você pode encontrar odds desajustadas que beneficiam determinado mercado e ele pode variar de partida para partida.



Posso apostar em Multi Escanteios na bet365 através do app?



Sim! O app bet365 possui os mesmos mercados que você encontra na versão web da casa de apostas. A seção de escanteios aparece completa no aplicativo, incluindo o mercado de Multi Escanteios.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente