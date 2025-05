Hiperbet é Confiável? Guia Completo de Apostas 2025

A Hiperbet Brasil ainda é uma casa de apostas esportivas pouco conhecida entre os apostadores brasileiros, mas que atende a todos os requisitos solicitados pelo Governo Federal e atua dentro das “quatro linhas” da regulamentação das bets.



Ou seja, a Hiperbet é confiável e pode ser uma boa escolha caso você esteja procurando uma nova plataforma para se divertir. Por isso, trago aqui um conteúdo que explica tudo sobre essa nova operadora.



Ao longo deste material, você vai descobrir sobre o nível de confiabilidade da casa, informações sobre o processo de cadastro, métodos de depósito, mercados de apostas, suporte ao cliente e outras características desta plataforma que foi uma das patrocinadoras oficiais do Campeonato Paulista de 2025.







A Hiperbet é confiável?



Vamos direto ao ponto: sim, a Hiperbet é confiável. Antes de escrever essa review completa da operadora, verifiquei todas as funcionalidades e me surpreendi positivamente. Desde o depósito até o saque, tudo funciona perfeitamente.



E o melhor: a casa não trava as retiradas. Basta seguir o processo de saque que em poucos segundos o dinheiro entra no seu saldo bancário. Isso confirma que a operadora é realmente honesta.







Empresa enquadrada na lei das bets



Conferi todas as licenças da operadora para confirmar se a Hiperbet Brasil é confiável do ponto de vista da legislação nacional. A casa segue todas as normas do Ministério da Fazenda.



A Hiper Bet Tecnologia Ltda., empresa que administra a casa de apostas, está inscrita pelo CNPJ nº 55.404.799/0001-73 e é uma entidade devidamente autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas por meio da Portaria SPA/MF nº 321, de 17 de fevereiro de 2025.



A sede da empresa está localizada na Avenida Paulista, 1636, na cidade de São Paulo. Ou seja, caso você tenha algum problema com a operadora, estará amparado juridicamente, já que a empresa é genuinamente brasileira.



A Hiperbet paga mesmo?



Sim, a Hiperbet paga mesmo seus usuários. Eu mesmo fiz testes na plataforma e consegui sacar sem nenhum tipo de dor de cabeça. Além disso, se você explorar as avaliações da casa no Google, vai perceber que a avaliação é quase sempre positiva.



No Reclame Aqui, maior portal de defesa do consumidor no Brasil, a empresa tem uma reputação “ótima", com uma nota 8.6/10. Então, não precisa ficar com medo de abrir sua conta e começar a apostar.







Comprometimento com o Jogo Responsável



Navegando pelo site da Hiperbet Brasil, você pode confirmar que o site está totalmente dedicado a trazer entretenimento de forma responsável. A casa frisa isso em vários trechos ao longo da plataforma.



Além disso, tem uma seção dedicada de Jogo Responsável, onde explica a importância de se divertir com responsabilidade. Uma das funções mais interessantes é que a casa conta com uma equipe de atendimento especializado que pode lhe ajudar se você perceber que está extrapolando os limites.



Abaixo você pode conferir algumas funcionalidades que a operadora traz e que podem lhe beneficiar:



Limite de depósito

Sim Limite de aposta Sim Limite de perda

Sim Limite de tempo/sessão

Sim Pausa/Intervalo

Sim Teste de autoavaliação

Sim Autoexclusão

Sim

Bônus e promoções Hiperbet



Depois da Lei nº 14.790/2023 ter entrado em vigor, as casas de apostas com bônus foram proibidas de oferecer a tradicional oferta de primeiro depósito. Ou seja, a plataforma Hiperbet não fornece bônus de boas-vindas no ato do cadastro.



No entanto, isso não pode ser considerado um problema, já que a marca fornece outras promoções que são bastante interessantes para os apostadores brasileiros. Abaixo, explico como funciona o bônus da Hiperbet.







Freebet Euro Tour



Apostando pelo menos R$ 10 em jogos da Bundesliga, La Liga, Premier League, Ligue 1, Serie A Italiana ou na Liga Portugal, você recebe apostas grátis para usar como quiser no site.



Para validar essa oferta, é preciso apostar em odds mínimas de 1.80 para bets simples e em odds 2.00 em apostas múltiplas. Essa é uma oportunidade interessante para você dar um boost e apostar de formas diferentes.



“Hiper Múltiplas”



A promoção “Hiper Múltiplas” da Hiperbet é uma oportunidade incrível para turbinar seus palpites múltiplos, assim como fazem as melhores casas de apostas do mundo. Quanto mais seleções você adicionar no seu bilhete, maior será o bônus, que pode chegar a impressionantes 200%. Para participar, é simples:

Monte uma aposta múltipla com pelo menos 3 seleções.

Cada seleção precisa ter odds mínimas de 1.25.

A múltipla completa deve ter odds totais de 1.95 ou mais.

Nº de seleções

% de bônus

Nº de seleções

% de bônus

3 3% 12 30% 4 5% 13-14 35% 5 8% 15 40% 6 10% 16-17 45% 7

12% 18-19 50% 8 15% 20-24 60% 9-10 20% 25 ou mais 200% 11 25%



Cadastro na Hiperbet: Passo a passo para se registrar



Não há muitos segredos para abrir conta na Hiperbet Brasil. Isso porque a operadora oferece um processo de registro simplificado, facilitando, assim, a vida de quem deseja ingressar no site. Para deixar sua vida ainda mais fácil, explico abaixo como funciona todo o processo de cadastro:



Acessar a plataforma: entre no site oficial da Hiper.bet;

Clicar em "Registre-se": localize o botão na página inicial para iniciar o cadastro;

Preencher os dados pessoais: insira o CPF (ao informar, o nome completo é preenchido automaticamente), data de nascimento e gênero;

Prosseguir para a próxima etapa: avance para o próximo passo do cadastro;

Inserir as informações de contato: preencha seu e-mail, CEP e endereço completo;

Definir a senha: escolha uma senha segura e aceite os Termos & Condições;

Validar a conta: acesse seu e-mail e valide a sua conta criada.

Hiperbet Crédito: Divulgação

5 passos para apostar na Hiperbet



Para saber como funciona o Hiperbet na hora de apostar, montei abaixo um passo a passo guiado para lhe mostrar como dar seus palpites no site. E já adianto: é simples fazer suas apostas.



1. Efetuei o primeiro depósito



O primeiro passo é fazer o seu depósito. Com dinheiro em banca, você pode apostar em qualquer modalidade esportiva e fazer suas previsões nos mais diversos mercados oferecidos pela Hiperbet Brasil.



Como depositar na Hiperbet



Acessar a conta: entre no site da Hiper.bet e faça login;

Ir para "Depósitos": clique na seção de depósitos no menu principal;

Escolher o método de pagamento: selecione o Pix;

Definir o valor: informe o valor que deseja depositar;

Confirmar a transação: siga as instruções para concluir o pagamento;

Verificar o saldo: aguarde a confirmação e confira o valor disponível na conta.



Hiperbet Crédito: Divulgação

2. Procurei pelo esporte preferido e liga



Depois que você depositar, basta voltar para a tela inicial e procurar pela sua modalidade esportiva predileta. Logo na tela inicial, você vai encontrar a aba “Esportes". Clique nessa opção e encontre o seu esporte e campeonato.



3. Escolhi o evento



Com o campeonato selecionado, basta agora procurar pelo evento que deseja apostar. Ao acessar o evento você vai se deparar com inúmeras possibilidades de apostas - de acordo com o esporte definido.



4. Defini o melhor mercado para o palpite



Com o evento aberto, basta escolher uma das possibilidades que a casa de apostas fornece. São inúmeras opções, onde você deve clicar em cima da “odd” para abrir o bilhete de apostas.



5. Confirmei meu prognóstico



Ao final, após ter definido o mercado e selecionando a odd desejada, o bilhete de apostas irá se abrir. Para confirmar sua previsão, insira o valor a ser apostado e depois clique em "Fazer Aposta". Pronto, agora é só torcer pelo green!



Hiperbet Crédito: Divulgação

Apostas esportivas na Hiperbet



Outro aspecto positivo desse site de apostas esportivas é a grande oferta de esportes. Pelo que analisei, são mais de 30 modalidades catalogadas. Então, caso você crie conta na operadora, terá muitos eventos para apostar.



Futebol - Com “HiperOdds” em jogos do Brasileirão



O futebol é o esporte mais popular da plataforma. Além disso, a casa prioriza o esporte e também as ligas nacionais do Brasil. É possível encontrar odds do Brasileirão (todas as divisões), Copa do Brasil, Libertadores e muito mais.



E o mais legal de tudo é que a operadora turbina as odds em eventos populares, como clássicos e jogos decisivos. É possível apostar no vencedor da partida, explorar linhas de handicap, adivinhar o total de gols, entre outras possibilidades.



Basquete - Tudo da NBB e NBA



O basquete também é um esporte popular que a Hiperbet Brasil dá destaque, principalmente em jogos grandes da NBA. Você pode dar palpites em diversos mercados, como: quem irá vencer o confronto, quantas cestas de 3 pontos um determinado jogador irá fazer, número de pontos de um jogador e muito mais.



Tênis - Tudo dos grandes torneios populares



O tênis é uma das modalidades mais populares no mundo das apostas esportivas, atraindo um grande número de apostadores. Na Hiperbet, as opções de mercado são variadas, permitindo palpites em quem será o vencedor, quantidade de aces, total de games, handicaps e muito mais. Confira os principais torneios do circuito:



Australian Open;



Roland Garros;



Wimbledon;



US Open;



WTAs;



ATPs.



MMA - Os maiores eventos de luto do mundo



A plataforma também disponibiliza uma ampla variedade de lutas para palpites, abrangendo os principais eventos do cenário global e aqueles que mais atraem o público brasileiro, como o UFC e Bellator. Pelo que notei, dá para apostar no vencedor, método de finalização do combate, número de rounds e outras opções.

Hiperbet Crédito: Divulgação

Os métodos de pagamento da Hiperbet são confiáveis?



Sim, a Hiperbet trabalha com depósitos e saques via Pix, que é um método de transação que é amplamente utilizado por nós, brasileiros. Dessa forma, a casa traz agilidade nos pagamentos - além de segurança. Abaixo trago a resposta para alguns questionamentos que você possa ter em relação a levantamentos e retiradas.



Qual o valor mínimo de depósito na Hiperbet?



O valor mínimo para depósito na Hiperbet Brasil é de R$ 1. Então, posso afirmar categoricamente que essa é uma operadora popular e que quer trazer diversão a todo tipo de apostador.



Qual valor mínimo de saque Hiperbet?



Assim como o depósito, o saque mínimo da Hiperbet também é de R$ 1. Desse modo, é uma das plataformas de apostas novas que trazem retiradas baixas, facilitando, assim, para que o cliente faça movimentações financeiras.



Quanto tempo demora o saque da Hiperbet?



A casa não deixa explícito quanto tempo demora para que o Pix seja processado. No entanto, realizei o teste e vi que a casa paga instantaneamente. Após solicitar o meu dinheiro, a grana entrou na minha conta em menos de 3 minutos.



Como sacar na Hiperbet?



Acessar o site: e ntre na Hiperbet e faça login na sua conta;



ntre na Hiperbet e faça login na sua conta; Clicar no avatar: localize e clique no seu avatar na homepage;



localize e clique no seu avatar na homepage; Selecionar "Depositar": acesse a opção de depósito;



acesse a opção de depósito; Ir para "Saque": clique em "Saque" e selecione Pix como método;



clique em "Saque" e selecione Pix como método; Preencher os dados: insira sua chave Pix e o valor desejado;



insira sua chave Pix e o valor desejado; Finalizar a operação: confirme a transação para concluir o saque.



Hiperbet Crédito: Divulgação

Serviços da Hiperbet



Esse operador conta com serviços que as só as melhores novas casas de apostas disponibilizam. Então, em resumo, já posso garantir que o site tem funcionalidades bem interessantes. Abaixo comento sobre cada uma delas:



Apostas ao vivo



Quem faz apostas ao vivo consegue pegar boas odds e entender o que está acontecendo no evento. Desse modo, tem mais chances de acertar a previsão. A Hiperbet conta com diversas apostas ao vivo logo na sua homepage.



Transmissões ao vivo



A casa também conta com streaming ao vivo de diversos eventos nos mais variados esportes catalogados. Para encontrar as partidas para assistir, basta acessar o site e localizar os eventos com um símbolo de TV.



Boletim de aposta com Cash Out



A Hiperbet Brasil também conta com a função cash out, que permite que o apostador encerre seus palpites antes do jogo acabar. Desse modo, é possível antecipar o seu green ou até mesmo minimizar alguns reds.



Atendimento ao cliente na Hiperbet



A Hiperbet disponibiliza atendimento ao clientes em três frentes: chat ao vivo, e-mail e telefone. Pelo chat, o atendimento funciona 24 horas por dia. Já o e-mail é atendimento@hiper.bet.br e tem tempo de resposta de até 2 dias úteis. O telefone da empresa é 0800-555-5017.



App Hiperbet: Posso apostar pelo celular?



A casa ainda não conta com app dedicado, mas já está se empenhando para trazer isso em breve aos seus clientes. A ideia da operadora é ter um aplicativo para dispositivos móveis Android e iOS (sistema do iPhone).



No entanto, isso não pode ser considerado um problema, já que o site da Hiperbet foi totalmente pensado na experiência mobile. Então, acessando pelo navegador do seu celular, é como se você estivesse usando um app.



Como apostar na Hiperbet pelo celular



Acessar o site: abra o navegador do seu celular e entre no site oficial da Hiperbet;

abra o navegador do seu celular e entre no site oficial da Hiperbet; Fazer login: insira seus dados de login para acessar a sua conta;



insira seus dados de login para acessar a sua conta; Navegar pelos esportes: no menu principal, explore as categorias de esportes disponíveis;



no menu principal, explore as categorias de esportes disponíveis; Selecionar o evento: escolha o jogo ou competição em que deseja apostar;



escolha o jogo ou competição em que deseja apostar; Escolher o mercado: selecione o tipo de aposta (1x2, over/under, handicap, etc.);



selecione o tipo de aposta (1x2, over/under, handicap, etc.); Definir o valor: insira o valor que deseja apostar no campo indicado;



insira o valor que deseja apostar no campo indicado; Confirmar a aposta: revise as informações e clique em "Apostar" para concluir;



revise as informações e clique em "Apostar" para concluir; Acompanhar o status: verifique o status da sua aposta em "Minhas Apostas".





Visão geral da plataforma de apostas Hiper.bet



A Hiperbet é aquele site de apostas que facilita a vida de quem curte dar uns palpites nos jogos. Com um visual simples e fácil de usar, a casa tem pontos positivos interessantes. No entanto, também tem lados negativos. Trago um resumo disso para você.



Pontos positivos



Operadora que possui mais de 30 esportes catalogados - com ampla opções de mercados;



Vasta seleção de jogos com odds turbinadas;



Transmissão ao vivo da Libertadores e diversos outros campeonatos de futebol.



Pontos negativos



Casa ainda sem grande expressão no Brasil;



Suporte mais demorado do que nas outras operadoras;



Poucas promoções que elevam a banca do apostador.



Conclusão: Vale a pena apostar na Hiperbet?



Agora que você sabe o que é Hiperbet e como apostar nesse operador, preciso lhe dizer mais uma coisa: vale a pena apostar nesta operadora. Mesmo não tendo grande fama, a marca está credenciada no Ministério da Fazenda e já se mostrou confiável.



A marca preocupa-se em trazer uma experiência realmente satisfatória aos seus clientes. O site é bem construído e com seções fáceis de explorar. Outro aspecto é a grande variedade de esportes - batendo de frente com outras grandes casas de apostas esportivas.



Então, posso afirmar que a Hiperbet compensa, já que se mostrou segura, ágil e com várias características que "prendem” o usuário. Essa é uma boa opção para quem está buscando um novo site para se divertir. Além disso, você pode começar depositando apenas R$ 1.







Perguntas frequentes sobre a plataforma Hiperbet



Quem é o dono da Hiperbet?



A Hiperbet é operadora pela Hiper Bet Tecnologia Ltda., empresa brasileira sediada em São Paulo, SP.



A Hiperbet patrocina quais times?



Atualmente, a Hiperbet não patrocina nenhum time de futebol. No entanto, em 2025, foi apoiadora oficial do Paulistão.



Como apostar no Hiperbet?



Para apostar na Hiperbet, basta acessar o site, escolher o evento esportivo, selecionar o mercado de aposta, definir o valor e confirmar a operação.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

