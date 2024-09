Descubra como fazer uma aposta esportiva nos melhores sites de apostas do Brasil. Entenda como funcionam os mercados e as Odds

Com o constante crescimento do mercado de bets no Brasil, muitos apostadores começaram a se perguntar como fazer uma aposta esportiva. Nesse artigo, você encontrará tudo o que precisa saber sobre mercados, Odds e outros aspectos das apostas esportivas para iniciantes. Confira as dicas e estratégias a seguir e saiba como entrar nesse universo.



O mercado brasileiro de apostas: Um panorama rápido



O mercado brasileiro de apostas está passando por um momento sem precedentes. Nos últimos anos, a indústria arrecadou bilhões no Brasil e hoje estima-se que mais de 20 milhões de brasileiros apostem em esportes anualmente. Mas afinal, o que está por trás desse boom de apostas em esportes para iniciantes no Brasil? Veja a seguir!



A expansão do mercado de apostas no Brasil



O gosto dos brasileiros por apostas não é algo novo, mas, nos últimos anos, essa forma de entretenimento ganhou novas dimensões no país. Hoje, estima-se que mais de 200 sites de apostas já operem no país. Muitos aspectos influenciaram essa expansão.



A facilidade de acesso é um dos principais motivos do boom nesse mercado. Hoje, os apostadores encontram mais de 40 esportes com apenas alguns cliques, incluindo futebol, basquete, Fórmula 1, tênis, futebol americano e mais. Outro ponto importante foi a digitalização do entretenimento no Brasil; os apostadores nem precisam sair para apostar.



Impacto da regulamentação



Todos os pontos mencionados acima tiveram um impacto na expansão do mercado de apostas do Brasil, mas o motivo mais relevante foi a regulamentação das apostas online pela Lei 13.756/18 de 2018. Depois disso, o Brasil despertou o interesse das principais casas de apostas do mundo e começou a conquistar um público maior.



Em 2023, a Lei 14.790/2023 foi ainda mais longe na regulamentação da indústria no país e criou novas regras de impostos, de proteção a menores e de limitação no público para o qual a divulgação desse tipo de plataforma pode ser direcionada. Nos próximos anos, a tendência é que esse mercado continue crescendo no país.

Dicas de apostas para iniciantes



Se você ainda está dando os primeiros passos nesse mundo de palpites em esportes, este guia é exatamente o que você precisa. Começar a explorar as dezenas de mercados e eventos esportivos disponíveis nos melhores sites de apostas é fácil, desde que você se atente a algumas dicas para aposta como:



1. Faça uma comparação detalhada entre os melhores operadores

A principal dica de aposta esportiva que posso te oferecer é: saiba escolher onde apostar. O site de apostas ideal pode te levar muito mais longe na sua jornada de apostas. Antes de tudo, compare diferentes plataformas de apostas e confira se todas elas são licenciadas por instituições confiáveis como Curaçao ou Malta Gaming Authority.



Ao comparar diferentes operadores, atente-se também a detalhes como o catálogo promocional. Observe se o site tem boas ofertas esportivas com requisitos de apostas justos e termos e condições claras. Teste o atendimento ao cliente para ver se a plataforma é eficiente no suporte e avalie a experiência de navegação no geral.

2. Aprenda a fazer uma gestão de banca eficiente

Aprender a fazer uma gestão de banca eficiente é uma habilidade que até mesmo alguns apostadores mais experientes não sabem implementar. Para gerir a sua banca de forma estratégica, estabeleça um orçamento mensal e defina diferentes limites de apostas, de perda, de vitória e até mesmo de aposta única.



Estabelecer limites e entender seu orçamento te ajuda a apostar de forma mais responsável. Não tente compensar perdas apostando mais e evite fazer apostas muito altas em um só evento. Como diz o velho ditado, não coloque todos os seus ovos em uma cesta só.

3. Comece apostando em mercados menos complexos

A variedade de mercados disponíveis nos melhores operadores brasileiros é enorme. Você pode apostar em handicap asiático, em qual jogador marcará o primeiro gol, no resultado exato da partida e em várias outras possibilidades, tudo em um só lugar.



Contudo, se você é iniciante, a melhor maneira de começar a se familiarizar com o mercado é fazer apostas mais simples com maior chance de vitória, como apostas no vencedor de uma partida e apostas em totais acima/abaixo. Conforme você for ganhando mais experiência, você pode focar em apostas mais complexas e até em apostas múltiplas.



Dicas avançadas de apostas para apostadores intermediários



Se você já tem alguma experiência apostando e está em busca de dicas esportivas mais avançadas, então essa seção é para você. Quanto mais experiência você tiver, mais você terá espaço para ousar de forma responsável nos seus palpites. Acompanhe a seguir algumas dicas e ideias de aposta para otimizar sua forma de apostar.

1. Diversifique suas apostas

Diferentes tipos de apostas trazem diferentes benefícios. Para iniciantes, apostas simples em apenas um evento são ideais. Porém, quem é intermediário e quer ir além pode experimentar apostas múltiplas, onde você aposta em vários eventos em um só palpite.



Geralmente, apostas múltiplas oferecem Odds melhores. Por outro lado, você precisa acertar todos os eventos para vencer, então elas são mais arriscadas. Além de explorar apostas simples e múltiplas, você pode explorar mercados como handicap asiático, onde

2. Aprenda a encontrar e calcular o valor das Odds

As Odds de apostas são essenciais na sua estratégia porque são elas que servem como ponto de partida no cálculo do retorno de apostas vitoriosas. Sendo assim, se você apostar R$ 10 em um evento com Odds de 2.20, por exemplo, você recebe R$ 22 se vencer. Às vezes, vale a pena pesquisar e apostar em eventos subestimados por causa das Odds.



Para identificar quais sites têm as melhores Odds, a comparação é a chave. Primeiro, escolha o evento no qual deseja apostar. Depois, confira as cotações nesse mesmo evento em diferentes casas de apostas. Veja um exemplo a seguir:



Exemplo de Odds: Grêmio x Flamengo para o Brasileirão Série A no dia 22/09

Casa de Apostas Odds Grêmio Vencedor Odds Empate Odds Flamengo Vencedor BetWinner 2.82 3.38 2.47 Betano 2.85 3.45 2.45 In2Bet 2.7 3.35 2.43

3. Gerencie o risco com apostas ao vivo

Apostar ao vivo é uma sensação única. Porém, o processo pode ser mais arriscado porque você precisa tomar decisões em tempo real. Sendo assim, antes mesmo de começar a fazer os seus palpites em eventos ao vivo, estabeleça um orçamento, pesquise estatísticas sobre os times e jogadores e determine quais são os seus limites.

Principais esportes para apostar



A lista de esportes populares nos principais operadores brasileiros é grande. Não é segredo que o futebol é o queridinho dos brasileiros, mas o mercado também tem bastante espaço para outras modalidades como tênis, basquete e vôlei.



Alguns mercados e esportes que até pouco tempo eram mais conhecidos apenas internacionalmente também vêm se tornando nichos emergentes no Brasil. Hoje, os apostadores estão cada vez mais interessados em modalidades como:



Hóquei no gelo



Futebol americano



Beisebol



Críquete

Principais mercados



Os mercados disponíveis para apostas variam muito de acordo com a modalidade na qual você deseja apostar. Nos sites mais populares do país, esportes como futebol tendem a ter uma variedade maior de mercados. Algumas das principais possibilidades de aposta são:



Empate anula: ao apostar nesse mercado, você recebe um reembolso caso a partida acabe em um empate entre as equipes;



ao apostar nesse mercado, você recebe um reembolso caso a partida acabe em um empate entre as equipes; Apostas 1x2: esse é o mercado mais tradicional e está disponível em qualquer esporte. Nesse mercado, o objetivo é prever quem será o vencedor do jogo;



esse é o mercado mais tradicional e está disponível em qualquer esporte. Nesse mercado, o objetivo é prever quem será o vencedor do jogo; Total acima/abaixo: nesse tipo de aposta, você faz seu palpite que o resultado será maior ou menor do que um número determinado pela casa;



nesse tipo de aposta, você faz seu palpite que o resultado será maior ou menor do que um número determinado pela casa; Chance dupla: nesse mercado ideal para iniciantes, você tem duas chances de vencer em uma só aposta. Você vence se o time da casa vencer ou empatar, se o time visitante vencer ou empatar ou se qualquer equipe vencer sem empate.

Aposte com responsabilidade



As apostas podem levar ao vício. Portanto, para apostar de forma consciente, é preciso ter controle emocional e uma boa gestão financeira. Em sites de apostas licenciados e seguros, há ferramentas de Jogo Responsável às quais recorrer caso o jogo se torne um problema, como links para instituições de ajuda, autoexclusão e limites editáveis.



Conclusão



As apostas esportivas estão tendo seu grande momento no mercado brasileiro e isso pode ser interessante para os apostadores em busca de variedade. Ao fazer palpites em esportes, é importante manter em mente uma estratégia de gestão de banca e estar sempre atento aos melhores mercados e cotações em eventos populares.



A maior dica de apostas que posso te dar é: aposte de forma consciente e responsável e não tenha receio de passar algum tempo fazendo comparações e análises antes de colocar a mão na massa. Dito isso, siga as dicas neste artigo e aposte hoje.



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



**As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

