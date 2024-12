Muito se fala sobre a importância da gestão de banca nas apostas esportivas e o impacto que ela tem sobre os resultados e a diversão segura e saudável neste universo. Afinal de contas, você sabe o que é gestão de banca nas apostas esportivas e como ela pode te ajudar?



Se você é iniciante neste assunto, ou se pretende se aprofundar e começar a realizar apostas de maneira mais consciente e controlada, acompanhe este artigo que irá te ajudar a melhorar os resultados nas melhores casas de apostas do mundo, através do gerenciamento de banca.



O que é gestão de banca nas apostas esportivas?



O primeiro passo que todo apostador deve seguir é entender o que é gestão de banca nas apostas esportivas. Na prática, trata-se da maneira como você vai administrar o dinheiro que você tem disponível para realizar apostas. Para te ajudar nesta gestão, existem diversas estratégias e as principais serão abordadas neste artigo.



Como funciona a gestão de banca?



Para obter sucesso neste mercado e poder apostar por um longo tempo sem ter que colocar mais saldo na operadora, você precisa dividir o seu saldo em frações ou unidades que serão investidas nos seus palpites. Estas frações devem representar um percentual baixo do valor que você tem na sua banca.

Este percentual varia conforme a sua predisposição a correr riscos, mas ele não deve ser superior a 5% em nenhuma situação.



Sabemos que não é fácil controlar os impulsos e apostar pouco quando temos muita certeza de um resultado, mas saber como fazer gestão de banca e este autocontrole é o que vai te ajudar a ser vencedor no longo prazo.



Métodos para uma gestão de banca eficiente



Agora que você já sabe o que é gestão de banca, chegou o momento de começar a entender como você pode começar a fazer a sua, de maneira eficiente.



Escolha do método de aposta



O primeiro ponto a ser definido é o tipo de aposta que você vai fazer. Não adianta querer apostas em todas as modalidades e mercados porque ninguém pode ser especialista em tudo. Você precisa colocar foco e energia nos mercados em que você tem mais conhecimento e propriedade para fazer análises.



Criação de cenários de apostas



Existem apostadores que preferem fazer seus palpites no pré-jogo, outros estão sempre atentos às oportunidades que surgem ao assistir aos eventos em tempo real e por isso preferem os mercados ao vivo que estão sempre disponíveis nas melhores casas de apostas do Brasil.



Os mercados mais utilizados pelos brasileiros estão na seção de escanteios e este é um bom exemplo de criação de cenários.



Um bom cenário para você entrar no mercado de escanteios é quando o time da casa ou o time favorito começa perdendo a partida. Este acontecimento configura um bom cenário para você apostar em uma grande quantidade total de escanteios ou na corrida de escanteios a favor da equipe que está perdendo o jogo.



Definição das entradas



Na definição das entradas, o ponto fundamental é o valor dos palpites que você vai colocar nas melhores plataformas para apostar com Pix. Este valor deve ser baseado num percentual do valor total que você tem disponível na sua “banca” e ele deve ser definido em função do risco que você está disposto a correr, mas meu conselho é que você jamais ultrapasse os 5%.

Apostando 5%, você precisa errar os palpites 20 vezes para zerar a sua banca, se não considerarmos nenhum acerto no meio do caminho, e vamos combinar que isso já é muito difícil de acontecer. Apostando 2%, este número aumenta para 50 vezes.



Monitoramento em planilhas de gestão de banca

Como sabemos, hoje em dia os dados valem ouro, mas o que significa isso dentro da gestão de banca de apostas?



Os dados que você precisa saber sobre o seu desempenho devem estar muito bem controlados, para que você saiba, por exemplo, qual é o mercado de apostas em que você ganha mais, ou qual modalidade esportiva você deve investir mais tempo de estudo, e quais são os mercados nos quais você deve parar de apostar porque está perdendo dinheiro.



Para fazer a análise dos dados de maneira simples e eficiente, é extremamente importante que você coloque todas as suas apostas em uma planilha de gerenciamento de banca. Posteriormente, você poderá filtrar esta planilha e encontrar informações valiosas sobre o que continuar fazendo em relação aos palpites e o que deixar de fazer.



Como fazer a planilha



Para confeccionar uma planilha de gestão de banca esportiva eficiente, você precisa incluir e controlar os seguintes itens em cada aposta:



Modalidade;



Competição;



Mercado;



Palpite;



Odds;



Valor da aposta;



Lucro/perda;



Banca total.



Ajustes conforme os resultados



Ao começar a fazer a sua gestão de banca de apostas, você deverá definir uma periodicidade para fazer a análise dos resultados obtidos no período. A minha sugestão é que você não estenda este prazo por mais de um mês, para poder pegar seus erros rapidamente e recalcular a rota, principalmente nos seguintes quesitos:



Evitar mercados em que teve maus resultados;



Aumentar apostas em mercados que teve bons resultados;



Ajustar o percentual da banca investido em cada tipo de aposta;



Aumentar ou reduzir a quantidade de apostas em cada modalidade conforme os resultados.



Como fazer a gestão de banca



Defina o valor inicial da sua banca;

Faça a divisão da banca aplicando um percentual baixo, que te permita passar por períodos de perdas consecutivas;

Realize as apostas em mercados que você possui conhecimento;

Coloque todos os palpites em uma planilha detalhada de controle;

Analise a planilha periodicamente e identifique os mercados em que ganhou dinheiro e os mercados em que perdeu;

Adapte sua estratégia conforme os resultados obtidos.



Exemplo prático



Confira abaixo um exemplo de banca iniciada com o capital de R$ 1.000 e dividida em unidades de R$ 10. Ter as unidades de R$ 10 significa que as apostas serão sempre múltiplas deste valor e, conforme a oportunidade que surgir, o apostador deve definir quantas unidades investir no palpite.



Modalidade

Competição

Mercado

Partida

Palpite Odds Valor da aposta Resultado Banca

















R$ 1.000 Futebol Brasileirão Gols Bahia x Vasco +2.50 2,00 R$ 10 + R$ 20 R$ 1.010 Futebol Ligue 1 1x2 PSG x Lille Empate 2,45 R$ 20 + R$ 49 R$ 1.039 Vôlei Superliga 1x2 Sesi x Minas Sesi 1,50 R$ 10 - R$ 10 R$ 1.029 Tênis ATP Finals 1x2 Sinner x Zverev Sinner 1,60 R$ 10 - R$ 10 R$ 1.019 Vôlei Superliga Handicap Sesi x Goiás -2.50 Sesi 1,70 R$ 30 + R$ 51 R$ 1.070

Dicas para fazer a gestão de banca



Se você quer iniciar uma trajetória de gestão de banca de apostas de maneira consciente e consistente, confira e tente seguir as dicas mais importantes para obter sucesso.



Analise seus resultados periodicamente



Se você tem insumos para analisar seus resultados, já é um bom sinal porque significa que você tem uma planilha de controle das suas apostas.



Com esta planilha em mãos, você tem duas grandes missões: a primeira é verificar os mercados com ganhos e perdas e adaptar seus palpites excluindo os que te fazem reduzir sua banca.



A segunda missão é analisar se deve manter, aumentar ou diminuir o valor das unidades, ou frações de apostas. A ideia é que você aumente gradativamente os valores conforme o crescimento da sua banca, e que você reduza caso esteja diminuindo seu saldo.



Muito cuidado com as estratégias de recuperação de perdas



Existem muitas estratégias de recuperação de perdas que são famosas e muito aplicadas. Algumas delas serão detalhadas neste artigo e você vai perceber que elas são eficientes, porém extremamente arriscadas.



A dica aqui não é proibir a utilização das estratégias, mas sim, incentivar que sejam utilizadas em apostas com uma mínima parcela do seu saldo de apostas, caso contrário, suas perdas serão ainda mais acentuadas.



Estratégias famosas na gestão de banca - devo usar?



Existem alguns modelos matemáticos famosos que foram adaptados para o mundo das apostas com o intuito de criar uma estratégia baseada em lógica.



Estas estratégias podem ser boas opções para ajudar no gerenciamento de banca, mas algumas apresentam riscos elevados e, por isso, o ideal é que as apostas sejam de 0,2% até, no máximo, 1%.



Você precisa analisar se o valor que tem disponível para apostar aguenta a aplicação destas estratégias por um bom período caso os resultados iniciais não sejam favoráveis. A seguir, vou explicar as estratégias mais utilizadas por apostadores.



Fibonacci



A sequência numérica inventada por Leonardo Fibonacci no início do século XIII passou a ser aplicada alguns séculos mais tarde por jogadores de roleta e tem ultimamente feito parte da estratégia de muitos apostadores esportivos.



A sequência numérica de Fibonacci baseia-se na soma dos dois números anteriores para definir o número seguinte (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, e assim por diante).



O que você precisa entender é que estes números são o fator multiplicador do seu valor de base de apostas e o valor de base deve ser sempre fixo.

Sequência de apostas na estratégia de Fibonacci

Rodada

Valor de base

Fator multiplicador (Fibonacci)

Total da aposta

1 R$ 10 1 R$ 10 2 R$ 10 1

R$ 10 3 R$ 10 2

R$ 20 4 R$ 10 3 R$ 30 5 R$ 10 5 R$ 50 6 R$ 10 8 R$ 80 7 R$ 10 13 R$ 130 8 R$ 10 21 R$ 210 9 R$ 10 34 R$ 340

A sequência de apostas deve ser seguida conforme a tabela acima, somente em caso de derrotas consecutivas.



Quando você acertar a aposta, você deve voltar ao fator multiplicador de duas rodadas anteriores, e se conseguir o segundo acerto consecutivo, você reinicia a partir do fator multiplicador da primeira rodada.



A minha sugestão sobre como fazer gestão de banca utilizando a estratégia de Fibonacci é que você utilize, como valor de base, entre 0,5% e 1% do seu saldo. Desta maneira, seu saldo consegue sobreviver a uma variância de pelo menos 10 derrotas consecutivas.



Exemplo de aplicação da estratégia de Fibonacci

Rodada

Valor de base

Fator multiplicador (Fibonacci)

Total da aposta

Ganho/Perda

Resultado acumulado

1 R$ 10 1 R$ 10 Perdeu R$ 10 - R$ 10

2 R$ 10 1 R$ 10 Perdeu R$ 10 - R$ 20

3 R$ 10 2 R$ 20 Perdeu R$ 20 - R$ 40

4 R$ 10 3 R$ 30 Perdeu R$ 30 - R$ 70

5 R$ 10 5 R$ 50 Ganhou R$ 50 - R$ 20

6 R$ 10 2 R$ 20 Perdeu R$ 20 - R$ 40

7 R$ 10 3 R$ 30 Ganhou R$ 30 - R$ 10

8 R$ 10 2 R$ 20 Ganhou R$ 20 + R$ 10

9 R$ 10 1 R$ 10 Ganhou R$ 10 + R$ 20



Como você pode perceber na tabela acima, o grande objetivo da progressão numérica de Fibonacci é sair de uma sequência negativa e voltar a ganhar. Um ponto importante é que para aplicar esta estratégia de forma simples, você deverá sempre utilizar apostas com a mesma odds.

Martingale



A Martingale é outra estratégia para recuperar perdas e voltar a ganhar o valor de base de apostas, porém, de maneira instantânea, mediante um único acerto.



Esta maneira mais agressiva de recuperar as perdas faz com que Martingale seja muito mais arriscada do que Fibonacci e requer uma banca muito maior, pois as apostas aumentam exponencialmente.



Após definir um valor de base de apostas, você deve aplicar os seguintes fatores multiplicadores enquanto estiver perdendo: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante.



Sequência de apostas na estratégia de Martingale

Rodada

Valor de base

Fator multiplicador (Martingale)

Total da aposta

1 R$ 10 1 R$ 10 2 R$ 10 2 R$ 20 3 R$ 10 4 R$ 40 4 R$ 10 8 R$ 80 5 R$ 10 16 R$ 160 6 R$ 10 32 R$ 320 7 R$ 10 64 R$ 640 8 R$ 10 128 R$ 1.280 9 R$ 10 256 R$ 2.560

Seguindo este modelo de apostas, assim que você fizer um acerto, você deve voltar para a rodada 1, e desta maneira terá como resultado acumulado e positivo, o valor de base de aposta.



A minha sugestão no gerenciamento de banca, utilizando a estratégia de Martingale, é que você utilize como valor de base, no máximo, 0,2% do seu saldo. Desta maneira, seu saldo consegue sobreviver a uma variância de pelo menos 9 derrotas consecutivas.



Exemplo de aplicação da estratégia de Martingale

Rodada

Valor de base

Fator multiplicador (Martingale)

Total da aposta

Ganho/Perda

Resultado acumulado

1 R$ 10 1 R$ 10 Perdeu R$ 10 - R$ 10

2 R$ 10 2 R$ 20 Perdeu R$ 20 - R$ 30

3 R$ 10 4 R$ 40 Perdeu R$ 40 - R$ 70

4 R$ 10 8

R$ 80 Perdeu R$ 80 - R$ 150

5 R$ 10 16 R$ 160 Perdeu R$ 160 - R$ 310

6 R$ 10 32 R$ 320 Perdeu R$ 320 - R$ 630

7 R$ 10 64 R$ 640 Ganhou R$ 640 + R$ 10

8 R$ 10 1 R$ 10 Ganhou R$ 20 + R$ 20

9 R$ 10 1 R$ 10 Ganhou R$ 10 + R$ 30



Como você pode perceber, aplicando esta estratégia, ao perder poucas rodadas consecutivas, você estará apostando um valor muito superior à aposta de base. Por este motivo é fundamental que você comece com um percentual muito baixo da sua banca de apostas

Concluindo: quando fazer a gestão de banca?



A gestão de banca deve ser realizada em toda a sua jornada dentro do mercado de apostas, caso contrário, certamente seu saldo vai ser consumido rapidamente.



Agora que você já sabe como criar uma banca de apostas e a importância dela nos seus resultados, é importante que você trace o seu perfil de apostador e realmente aplique as ferramentas e estratégias no seu dia a dia.

Perguntas frequentes



Quantos por cento da banca devo apostar?



O percentual da banca que você deve apostar em cada palpite deve variar conforme a sua aceitação ao risco. Quanto maior for o percentual, maiores serão as chances de você perder todo o seu saldo. Se você for mais conservador, 1% ou 2% é uma margem segura. Se você quiser arriscar mais, aposte entre 3% e 5%.



O que é gerenciar uma banca?



Gerenciar uma banca é criar estratégias de longo prazo para que seu saldo não seja consumido rapidamente. Alguns fatores fundamentais na gestão da banca são a definição do percentual apostado em cada palpite, planilhas de controle e estratégias de apostas.



Como dividir a banca em unidades?



Para fazer sua gestão de banca de apostas por meio de unidades, basta você dividir o seu saldo em valores iguais. Por exemplo, com uma banca de R$ 1.000, você pode dividir em 50 unidades de R$ 20 e, conforme a qualidade da oportunidade de palpite que surgir, você define quantas unidades apostar.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

