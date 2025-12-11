Calendário da Copa do Mundo 2026: Todos os Jogos e Datas

Calendário da Copa do Mundo 2026: Jogos, Datas e SedesCalendário da Copa do Mundo 2026: Veja dia, horário e local de todos os jogos da competição
Jogue com responsabilidade | 18+
Já está tudo pronto. O calendário da Copa do Mundo de 2026 está definido, com todas as partidas da fase de grupos já tendo datas, horários e locais confirmados.
Serão, ao todo, 104 jogos entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Na primeira fase, o Brasil joga nos dias 13, 19 e 24 de junho.
Abaixo mostramos todos os jogos para você marcar na sua agenda. E para ter os melhores palpites esportivos de cada jogo, siga a nossa página especial da Copa do Mundo de 2026.
Calendário da Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição da história, com mais seleções, mais cidades-sede e um calendário extenso.
Para facilitar o acompanhamento, preparamos abaixo um guia completo com todas as datas, horários e cidades de cada confronto, ajudando você a se organizar e saber exatamente quando e onde cada jogo será disputado.
Primeira rodada
|Data
|Grupo
|Jogo
|Cidade/País/Estádio
|Horário (Brasília)
|11/06
|A
|México x África do Sul
|Cidade do México/ México/Estádio Azteca
|18h
|12/06 (No Brasil)
|A
|Coreia do Sul x Repescagem Europa D
|Guadalajara/ México / Estadio Akron
|1h
|12/06
|B
|Canadá x Repescagem Europa A
|Toronto/ Canadá / BMO Field
|16h
|12/06
|D
|EUA x Paraguai
|Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium
|22h
|13/06
|B
|Catar x Suíça
|San Francisco/ EUA / Levi's Stadium
|19h
|13/06
|C
|Brasil x Marrocos
|Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium
|19h
|13/06
|C
|Haiti x Escócia
|Boston / EUA/ Gillette Stadium
|22h
|14/06 (no Brasil)
|D
|Austrália x Repescagem Europa C
|Vancouver/ Canadá/ BC Place
|4h
|14/06
|E
|Alemanha x Curaçao
|Houston/ EUA/ NRG Stadium
|15h
|14/06
|E
|Costa do Marfim x Equador
|Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field
|20h
|14/06
|F
|Holanda x Japão
|Dallas / EUA / AT&T Stadium
|18h
|15/06 (no Brasil)
|F
|Repescagem Europa B x Tunísia
|Monterrey/ México / Estádio BBVA
|00h
|15/06
|H
|Espanha x Cabo Verde
|Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium
|13h
|15/06
|H
|Arábia Saudita x Uruguai
|Miami/ EUA / Hard Rock Stadium
|19h
|15/06
|G
|Bélgica x Egito
|Seattle/ EUA/ Lumen Field
|19h
|15/06
|G
|Irã x Nova Zelândia
|Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium
|22h
|16/06
|J
|Áustria x Jordânia
|San Francisco/ EUA / Levi's Stadium
|4h
|16/06
|I
|França x Senegal
|Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium
|16h
|16/06
|I
|Repescagem Intercontinental 2 x Noruega
|Boston / EUA/ Gillette Stadium
|19h
|16/06
|J
|Argentina x Argélia
|Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium
|23h
|17/06
|K
|Portugal x Repescagem Intercontinental 1
|Houston/ EUA/ NRG Stadium
|15h
|17/06
|L
|Inglaterra x Croácia
|Dallas / EUA / AT&T Stadium
|18h
|17/06
|L
|Gana x Panamá
|Toronto/ Canadá / BMO Field
|20h
|18/06 (no Brasil)
|K
|Uzbequistão x Colômbia
|Cidade do México/ México/Estádio Azteca
|00h
Segunda rodada
|Data
|Grupo
|Jogo
|Cidade/País/Estádio
|Horário (Brasília)
|18/06
|A
|Repescagem Europa D x África do Sul
|Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium
|13h
|18/06
|B
|Suíça x Repescagem Europa B
|Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium
|19h
|18/06
|B
|Canadá x Catar
|Vancouver/ Canadá/ BC Place
|22h
|19/06 (no Brasil)
|A
|México x Coreia do Sul
|Guadalajara/ México / Estadio Akron
|0h
|19/06
|D
|Repescagem Europa C x Paraguai
|San Francisco/ EUA / Levi's Stadium
|4h
|19/06
|D
|EUA x Austrália
|Seattle/ EUA/ Lumen Field
|19h
|19/06
|C
|Escócia x Marrocos
|Boston / EUA/ Gillette Stadium
|19h
|19/06
|C
|Brasil x Haiti
|Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field
|22h
|20/06
|F
|Tunísia x Japão
|Monterrey/ México / Estádio BBVA
|2h
|20/06
|F
|Holanda x Repescagem Europa B
|Houston/ EUA/ NRG Stadium
|15h
|20/06
|E
|Alemanha x Costa do Marfim
|Toronto/ Canadá / BMO Field
|17h
|20/06
|E
|Equador x Curaçao
|Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium
|22h
|21/06
|H
|Espanha x Arábia Saudita
|Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium
|13h
|21/06
|G
|Bélgica x Irã
|Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium
|18h
|21/06
|H
|Uruguai x Cabo Verde
|Miami/ EUA / Hard Rock Stadium
|19h
|22/06 (no Brasil)
|G
|Nova Zelândia x Egito
|Vancouver/ Canadá/ BC Place
|0h
|22/06
|J
|Argentina x Áustria
|Dallas / EUA / AT&T Stadium
|15h
|22/06
|I
|França x Repescagem Intercontinental 2
|Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field
|18h
|22/06
|I
|Noruega x Senegal
|Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium
|21h
|23/06 (no Brasil)
|J
|Jordânia x Argélia
|San Francisco/ EUA / Levi's Stadium
|3h
|23/06
|K
|Portugal x Uzbequistão
|Houston/ EUA/ NRG Stadium
|15h
|23/06
|L
|Inglaterra x Gana
|Boston / EUA/ Gillette Stadium
|17h
|23/06
|L
|Panamá x Croácia
|Toronto/ Canadá / BMO Field
|20h
|24/06 (no Brasil)
|K
|Colômbia x Repescagem Intercontinental 1
|Guadalajara/ México / Estadio Akron
|0h
Terceira rodada
|Data
|Grupo
|Jogo
|Cidade/País/Estádio
|Horário (Brasília)
|24/06
|B
|Suíça x Canadá
|Vancouver/ Canadá/ BC Place
|19h00
|24/06
|B
|Repescagem Europa B x Catar
|Seattle/ EUA/ Lumen Field
|19h00
|24/06
|C
|Escócia x Brasil
|Miami/ EUA / Hard Rock Stadium
|19h00
|24/06
|C
|Marrocos x Haiti
|Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium
|19h00
|25/06 (no Brasil)
|A
|Repescagem Europa D x México
|Cidade do México/ México/Estádio Azteca
|0h00
|25/06 (no Brasil)
|A
|África do Sul x Coreia do Sul
|Monterrey/ México / Estádio BBVA
|0h00
|25/06
|E
|Equador x Alemanha
|Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium
|17h00
|25/06
|E
|Curaçao x Costa do Marfim
|Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field
|17h00
|25/06
|F
|Japão x Repescagem Europa B
|Dallas / EUA / AT&T Stadium
|21h00
|25/06
|F
|Tunísia x Holanda
|Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium
|21h00
|25/06
|D
|Repescagem Europa C x EUA
|Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium
|23h00
|25/06
|D
|Paraguai x Austrália
|San Francisco/ EUA / Levi's Stadium
|23h00
|26/06
|I
|Noruega x França
|Boston / EUA/ Gillette Stadium
|16h00
|26/06
|I
|Senegal x Repescagem Intercontinental 2
|Toronto/ Canadá / BMO Field
|16h00
|26/06
|H
|Cabo Verde x Arábia Saudita
|Houston/ EUA/ NRG Stadium
|22h00
|26/06
|H
|Uruguai x Espanha
|Guadalajara/ México / Estadio Akron
|22h00
|27/06 (no Brasil)
|G
|Egito x Irã
|Seattle/ EUA/ Lumen Field
|2h00
|27/06 (no Brasil)
|G
|Nova Zelândia x Bélgica
|Vancouver/ Canadá/ BC Place
|3h00
|27/06
|L
|Panamá x Inglaterra
|Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium
|18h00
|27/06
|L
|Croácia x Gana
|Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field
|18h00
|27/06
|K
|Colômbia x Portugal
|Miami/ EUA / Hard Rock Stadium
|20h30
|27/06
|K
|Repescagem Intercontinental 1 x Uzbequistão
|Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium
|20h30
|28/06 (no Brasil)
|J
|Argélia x Áustria
|Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium
|0h00
|28/06 (no Brasil)
|J
|Jordânia x Argentina
|Dallas / EUA / AT&T Stadium
|0h00
32-avos de final
|Data
|Grupo
|Jogo
|Cidade/País/Estádio
|28/06
|73
|2º Grupo A x 2º Grupo B
|Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium
|29/06
|74
|Vencedor Grupo E x 3º colocado Grupos A/B/C/D/F
|Boston / EUA/ Gillette Stadium
|29/06
|75
|Vencedor Grupo F x 2º Grupo C
|Monterrey/ México / Estádio BBVA
|29/06
|76
|Vencedor Grupo C x 2º Grupo F
|Houston/ EUA/ NRG Stadium
|30/06
|77
|Vencedor Grupo I x 3º colocado Grupos C/D/F/G/H
|Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium
|30/06
|78
|2º Grupo E x 2º Grupo I
|Dallas / EUA / AT&T Stadium
|30/06
|79
|Vencedor Grupo A x 3º colocado Grupos C/E/F/H/I
|Cidade do México/ México/Estádio Azteca
|01/07
|80
|Vencedor Grupo L x 3º colocado Grupos E/H/I/J/K
|Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium
|01/07
|81
|Vencedor Grupo D x 3º colocado Grupos B/E/F/I/J
|San Fracisco / EUA / Levi's Stadium
|01/07
|82
|Vencedor Grupo G x 3º colocado Grupos A/E/H/I/J
|Seattle/ EUA/ Lumen Field
|02/07
|83
|2º Grupo K x 2º Grupo L
|Toronto/ Canadá / BMO Field
|02/07
|84
|Vencedor Grupo H x 2º Grupo J
|Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium
|02/07
|85
|Vencedor Grupo B x 3º colocado Grupos E/F/G/I/J
|Vancouver/ Canadá/ BC Place
|03/07
|86
|Vencedor Grupo J x 2º Grupo H
|Miami/ EUA / Hard Rock Stadium
|03/07
|87
|Vencedor Grupo K x 3º colocado Grupos D/E/I/J/L
|Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium
|03/07
|88
|2º Grupo D x 2º Grupo G
|Dallas / EUA / AT&T Stadium
Oitavas de final
|Data
|Grupo
|Jogo
|Cidade/País/Estádio
|04/07
|89
|Vencedor Jogo 74 x Vencedor Jogo 77
|Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field
|04/07
|90
|Vencedor Jogo 73 x Vencedor Jogo 75
|Houston/ EUA/ NRG Stadium
|05/07
|91
|Vencedor Jogo 76 x Vencedor Jogo 78
|Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium
|05/07
|92
|Vencedor Jogo 79 x Vencedor Jogo 80
|Cidade do México/ México/Estádio Azteca
|06/07
|93
|Vencedor Jogo 83 x Vencedor Jogo 84
|Dallas / EUA / AT&T Stadium
|06/07
|94
|Vencedor Jogo 81 x Vencedor Jogo 82
|Seattle/ EUA/ Lumen Field
|07/07
|95
|Vencedor Jogo 86 x Vencedor Jogo 88
|Estádio de Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium
|07/07
|96
|Vencedor Jogo 85 x Vencedor Jogo 87
|BC Place, Vancouver/ Canadá/ BC Place
Quartas de final
|Data
|Jogo
|Partida
|Cidade/Estádio
|09/07
|97
|Vencedor Jogo 89 x Vencedor Jogo 90
|Boston / EUA/ Gillette Stadium
|10/07
|98
|Vencedor Jogo 93 x Vencedor Jogo 94
|Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium
|12/07
|99
|Vencedor Jogo 91 x Vencedor Jogo 92
|Miami/ EUA / Hard Rock Stadium
|12/07
|100
|Vencedor Jogo 95 x Vencedor Jogo 96
|Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium
Semi-finais
|Data
|Jogo
|Partida
|Cidade/Estádio
|14/07
|101
|Vencedor Jogo 97 x Vencedor Jogo 98
|Dallas / EUA / AT&T Stadium
|15/07
|102
|Vencedor Jogo 99 x Vencedor Jogo 100
|Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium
Decisão de terceiro lugar
|Data
|Jogo
|Partida
|Cidade / Estádio
|18/07
|103
|Perdedor Jogo 101 x Perdedor Jogo 102
|Miami/ EUA / Hard Rock Stadium
Final
|Data
|Jogo
|Partida
|Cidade / Estádio
|19/07
|104
|Vencedor Jogo 101 x Vencedor Jogo 102
|Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium
Conclusão sobre as datas importantes da Copa do Mundo
O calendário da Copa do Mundo de 2026 traz alguns dados importantes para quem busca apostar na competição.
Para começar, os horários dos jogos dos grupos. Muitas partidas serão de noite, e até de madrugada no Brasil, não só afetando os jogadores, que poderão jogar em um clima mais ameno, como também o seu despertador.
Um dos maiores beneficiados com isso será o Brasil, que fará apenas a estreia no fim da tarde, e o resto sem o Sol na cabeça.
A terceira rodada terá todos os jogos dos grupos no mesmo horário, com o mata-mata começando no dia 28 de junho.
A final da Copa do Mundo de 2026 será no dia 19 de julho.
Então marque no seu calendário os principais jogos, e escolha em quais grupos da Copa do Mundo de 2026 você pretende fazer a sua aposta.
Principais datas do calendário da Copa do Mundo de 2026
Abertura - 11 de junho de 2026;
Última rodada da fase de grupos - 27 de junho de 2026;
Segunda fase - de 28 de junho a 3 de julho de 2026;
Oitavas de final - de 4 a 7 de julho de 2026;
Quartas de final - de 9 a 11 de julho;
Semifinais - 14 e 15 de julho;
Disputa do terceiro lugar - 18 de julho;
Final - 19 de julho de 2026.
Calendário da Copa do Mundo de 2026 - Perguntas Frequentes
Quando o Brasil joga na Copa do Mundo de 2026?
O Brasil joga na primeira fase da Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no dia 19, às 22h, contra o Haiti e no dia 24, às 19h, contra a Escócia.
Quais são os horários da Copa de 2026?
A Fifa definiu 16 blocos de horários para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026: 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 13h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 20h30, 21h, 22h, 23h (todos no horário de Brasília). O mata-mata ainda terá jogos às 15h, 17h30 e 22h30.
Por que a Copa do Mundo de 2026 terá jogos de madrugada?
Dois fatores fazem o brasileiro ter que ver os jogos da Copa de 2026 de madrugada. O primeiro é a diferença de fuso para algumas cidades-sede, principalmente na Costa Oeste dos EUA. Outro é a decisão da Fifa de colocar jogos tarde da noite para beneficiar a transmissão na Europa, Ásia e África.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!