Calendário da Copa do Mundo 2026: Todos os Jogos e Datas

Calendário da Copa do Mundo 2026: Veja dia, horário e local de todos os jogos da competição

Já está tudo pronto. O calendário da Copa do Mundo de 2026 está definido, com todas as partidas da fase de grupos já tendo datas, horários e locais confirmados.

Serão, ao todo, 104 jogos entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Na primeira fase, o Brasil joga nos dias 13, 19 e 24 de junho.

Abaixo mostramos todos os jogos para você marcar na sua agenda. E para ter os melhores palpites esportivos de cada jogo, siga a nossa página especial da Copa do Mundo de 2026.

Calendário da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição da história, com mais seleções, mais cidades-sede e um calendário extenso.

Para facilitar o acompanhamento, preparamos abaixo um guia completo com todas as datas, horários e cidades de cada confronto, ajudando você a se organizar e saber exatamente quando e onde cada jogo será disputado.

Primeira rodada

Data Grupo Jogo Cidade/País/Estádio Horário (Brasília) 11/06 A México x África do Sul Cidade do México/ México/Estádio Azteca 18h 12/06 (No Brasil) A Coreia do Sul x Repescagem Europa D Guadalajara/ México / Estadio Akron 1h 12/06 B Canadá x Repescagem Europa A Toronto/ Canadá / BMO Field 16h 12/06 D EUA x Paraguai Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium 22h 13/06 B Catar x Suíça San Francisco/ EUA / Levi's Stadium 19h 13/06 C Brasil x Marrocos Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium 19h 13/06 C Haiti x Escócia Boston / EUA/ Gillette Stadium 22h 14/06 (no Brasil) D Austrália x Repescagem Europa C Vancouver/ Canadá/ BC Place 4h 14/06 E Alemanha x Curaçao Houston/ EUA/ NRG Stadium 15h 14/06 E Costa do Marfim x Equador Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field 20h 14/06 F Holanda x Japão Dallas / EUA / AT&T Stadium 18h 15/06 (no Brasil) F Repescagem Europa B x Tunísia Monterrey/ México / Estádio BBVA 00h 15/06 H Espanha x Cabo Verde Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium 13h 15/06 H Arábia Saudita x Uruguai Miami/ EUA / Hard Rock Stadium 19h 15/06 G Bélgica x Egito Seattle/ EUA/ Lumen Field 19h 15/06 G Irã x Nova Zelândia Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium 22h 16/06 J Áustria x Jordânia San Francisco/ EUA / Levi's Stadium 4h 16/06 I França x Senegal Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium 16h 16/06 I Repescagem Intercontinental 2 x Noruega Boston / EUA/ Gillette Stadium 19h 16/06 J Argentina x Argélia Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium 23h 17/06 K Portugal x Repescagem Intercontinental 1 Houston/ EUA/ NRG Stadium 15h 17/06 L Inglaterra x Croácia Dallas / EUA / AT&T Stadium 18h 17/06 L Gana x Panamá Toronto/ Canadá / BMO Field 20h 18/06 (no Brasil) K Uzbequistão x Colômbia Cidade do México/ México/Estádio Azteca 00h

Segunda rodada

Data Grupo Jogo Cidade/País/Estádio Horário (Brasília) 18/06 A Repescagem Europa D x África do Sul Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium 13h 18/06 B Suíça x Repescagem Europa B Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium 19h 18/06 B Canadá x Catar Vancouver/ Canadá/ BC Place 22h 19/06 (no Brasil) A México x Coreia do Sul Guadalajara/ México / Estadio Akron 0h 19/06 D Repescagem Europa C x Paraguai San Francisco/ EUA / Levi's Stadium 4h 19/06 D EUA x Austrália Seattle/ EUA/ Lumen Field 19h 19/06 C Escócia x Marrocos Boston / EUA/ Gillette Stadium 19h 19/06 C Brasil x Haiti Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field 22h 20/06 F Tunísia x Japão Monterrey/ México / Estádio BBVA 2h 20/06 F Holanda x Repescagem Europa B Houston/ EUA/ NRG Stadium 15h 20/06 E Alemanha x Costa do Marfim Toronto/ Canadá / BMO Field 17h 20/06 E Equador x Curaçao Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium 22h 21/06 H Espanha x Arábia Saudita Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium 13h 21/06 G Bélgica x Irã Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium 18h 21/06 H Uruguai x Cabo Verde Miami/ EUA / Hard Rock Stadium 19h 22/06 (no Brasil) G Nova Zelândia x Egito Vancouver/ Canadá/ BC Place 0h 22/06 J Argentina x Áustria Dallas / EUA / AT&T Stadium 15h 22/06 I França x Repescagem Intercontinental 2 Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field 18h 22/06 I Noruega x Senegal Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium 21h 23/06 (no Brasil) J Jordânia x Argélia San Francisco/ EUA / Levi's Stadium 3h 23/06 K Portugal x Uzbequistão Houston/ EUA/ NRG Stadium 15h 23/06 L Inglaterra x Gana Boston / EUA/ Gillette Stadium 17h 23/06 L Panamá x Croácia Toronto/ Canadá / BMO Field 20h 24/06 (no Brasil) K Colômbia x Repescagem Intercontinental 1 Guadalajara/ México / Estadio Akron 0h

Terceira rodada

Data Grupo Jogo Cidade/País/Estádio Horário (Brasília) 24/06 B Suíça x Canadá Vancouver/ Canadá/ BC Place 19h00 24/06 B Repescagem Europa B x Catar Seattle/ EUA/ Lumen Field 19h00 24/06 C Escócia x Brasil Miami/ EUA / Hard Rock Stadium 19h00 24/06 C Marrocos x Haiti Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium 19h00 25/06 (no Brasil) A Repescagem Europa D x México Cidade do México/ México/Estádio Azteca 0h00 25/06 (no Brasil) A África do Sul x Coreia do Sul Monterrey/ México / Estádio BBVA 0h00 25/06 E Equador x Alemanha Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium 17h00 25/06 E Curaçao x Costa do Marfim Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field 17h00 25/06 F Japão x Repescagem Europa B Dallas / EUA / AT&T Stadium 21h00 25/06 F Tunísia x Holanda Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium 21h00 25/06 D Repescagem Europa C x EUA Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium 23h00 25/06 D Paraguai x Austrália San Francisco/ EUA / Levi's Stadium 23h00 26/06 I Noruega x França Boston / EUA/ Gillette Stadium 16h00 26/06 I Senegal x Repescagem Intercontinental 2 Toronto/ Canadá / BMO Field 16h00 26/06 H Cabo Verde x Arábia Saudita Houston/ EUA/ NRG Stadium 22h00 26/06 H Uruguai x Espanha Guadalajara/ México / Estadio Akron 22h00 27/06 (no Brasil) G Egito x Irã Seattle/ EUA/ Lumen Field 2h00 27/06 (no Brasil) G Nova Zelândia x Bélgica Vancouver/ Canadá/ BC Place 3h00 27/06 L Panamá x Inglaterra Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium 18h00 27/06 L Croácia x Gana Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field 18h00 27/06 K Colômbia x Portugal Miami/ EUA / Hard Rock Stadium 20h30 27/06 K Repescagem Intercontinental 1 x Uzbequistão Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium 20h30 28/06 (no Brasil) J Argélia x Áustria Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium 0h00 28/06 (no Brasil) J Jordânia x Argentina Dallas / EUA / AT&T Stadium 0h00

32-avos de final

Data Grupo Jogo Cidade/País/Estádio 28/06 73 2º Grupo A x 2º Grupo B Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium 29/06 74 Vencedor Grupo E x 3º colocado Grupos A/B/C/D/F Boston / EUA/ Gillette Stadium 29/06 75 Vencedor Grupo F x 2º Grupo C Monterrey/ México / Estádio BBVA 29/06 76 Vencedor Grupo C x 2º Grupo F Houston/ EUA/ NRG Stadium 30/06 77 Vencedor Grupo I x 3º colocado Grupos C/D/F/G/H Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium 30/06 78 2º Grupo E x 2º Grupo I

Dallas / EUA / AT&T Stadium 30/06 79 Vencedor Grupo A x 3º colocado Grupos C/E/F/H/I Cidade do México/ México/Estádio Azteca 01/07 80 Vencedor Grupo L x 3º colocado Grupos E/H/I/J/K Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium 01/07 81 Vencedor Grupo D x 3º colocado Grupos B/E/F/I/J San Fracisco / EUA / Levi's Stadium 01/07 82 Vencedor Grupo G x 3º colocado Grupos A/E/H/I/J Seattle/ EUA/ Lumen Field 02/07 83 2º Grupo K x 2º Grupo L Toronto/ Canadá / BMO Field 02/07 84 Vencedor Grupo H x 2º Grupo J Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium 02/07 85 Vencedor Grupo B x 3º colocado Grupos E/F/G/I/J Vancouver/ Canadá/ BC Place 03/07 86 Vencedor Grupo J x 2º Grupo H Miami/ EUA / Hard Rock Stadium 03/07 87 Vencedor Grupo K x 3º colocado Grupos D/E/I/J/L Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium 03/07 88 2º Grupo D x 2º Grupo G Dallas / EUA / AT&T Stadium

Oitavas de final

Data Grupo Jogo Cidade/País/Estádio 04/07 89 Vencedor Jogo 74 x Vencedor Jogo 77 Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field 04/07 90 Vencedor Jogo 73 x Vencedor Jogo 75 Houston/ EUA/ NRG Stadium 05/07 91 Vencedor Jogo 76 x Vencedor Jogo 78 Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium 05/07 92 Vencedor Jogo 79 x Vencedor Jogo 80 Cidade do México/ México/Estádio Azteca 06/07 93 Vencedor Jogo 83 x Vencedor Jogo 84 Dallas / EUA / AT&T Stadium 06/07 94 Vencedor Jogo 81 x Vencedor Jogo 82 Seattle/ EUA/ Lumen Field 07/07 95 Vencedor Jogo 86 x Vencedor Jogo 88 Estádio de Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium 07/07 96 Vencedor Jogo 85 x Vencedor Jogo 87 BC Place, Vancouver/ Canadá/ BC Place

Quartas de final

Data Jogo Partida Cidade/Estádio 09/07 97 Vencedor Jogo 89 x Vencedor Jogo 90 Boston / EUA/ Gillette Stadium 10/07 98 Vencedor Jogo 93 x Vencedor Jogo 94 Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium 12/07 99 Vencedor Jogo 91 x Vencedor Jogo 92 Miami/ EUA / Hard Rock Stadium 12/07 100 Vencedor Jogo 95 x Vencedor Jogo 96 Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium

Semi-finais

Data Jogo Partida Cidade/Estádio 14/07 101 Vencedor Jogo 97 x Vencedor Jogo 98 Dallas / EUA / AT&T Stadium 15/07 102 Vencedor Jogo 99 x Vencedor Jogo 100 Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium

Decisão de terceiro lugar

Data Jogo Partida Cidade / Estádio 18/07 103 Perdedor Jogo 101 x Perdedor Jogo 102 Miami/ EUA / Hard Rock Stadium

Final

Data Jogo Partida Cidade / Estádio 19/07 104 Vencedor Jogo 101 x Vencedor Jogo 102 Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium

Conclusão sobre as datas importantes da Copa do Mundo

O calendário da Copa do Mundo de 2026 traz alguns dados importantes para quem busca apostar na competição.

Para começar, os horários dos jogos dos grupos. Muitas partidas serão de noite, e até de madrugada no Brasil, não só afetando os jogadores, que poderão jogar em um clima mais ameno, como também o seu despertador.

Um dos maiores beneficiados com isso será o Brasil, que fará apenas a estreia no fim da tarde, e o resto sem o Sol na cabeça.

A terceira rodada terá todos os jogos dos grupos no mesmo horário, com o mata-mata começando no dia 28 de junho.

A final da Copa do Mundo de 2026 será no dia 19 de julho.

Então marque no seu calendário os principais jogos, e escolha em quais grupos da Copa do Mundo de 2026 você pretende fazer a sua aposta.

Principais datas do calendário da Copa do Mundo de 2026

Abertura - 11 de junho de 2026;

Última rodada da fase de grupos - 27 de junho de 2026;

Segunda fase - de 28 de junho a 3 de julho de 2026;

Oitavas de final - de 4 a 7 de julho de 2026;

Quartas de final - de 9 a 11 de julho;

Semifinais - 14 e 15 de julho;

Disputa do terceiro lugar - 18 de julho;

Final - 19 de julho de 2026.

Calendário da Copa do Mundo de 2026 - Perguntas Frequentes

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo de 2026?

O Brasil joga na primeira fase da Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no dia 19, às 22h, contra o Haiti e no dia 24, às 19h, contra a Escócia.

Quais são os horários da Copa de 2026?

A Fifa definiu 16 blocos de horários para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026: 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 13h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 20h30, 21h, 22h, 23h (todos no horário de Brasília). O mata-mata ainda terá jogos às 15h, 17h30 e 22h30.

Por que a Copa do Mundo de 2026 terá jogos de madrugada?

Dois fatores fazem o brasileiro ter que ver os jogos da Copa de 2026 de madrugada. O primeiro é a diferença de fuso para algumas cidades-sede, principalmente na Costa Oeste dos EUA. Outro é a decisão da Fifa de colocar jogos tarde da noite para beneficiar a transmissão na Europa, Ásia e África.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

