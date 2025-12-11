Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Calendário da Copa do Mundo 2026: Todos os Jogos e Datas

Calendário da Copa do Mundo 2026: Jogos, Datas e Sedes

Calendário da Copa do Mundo 2026: Veja dia, horário e local de todos os jogos da competição
Já está tudo pronto. O calendário da Copa do Mundo de 2026 está definido, com todas as partidas da fase de grupos já tendo datas, horários e locais confirmados. 

Serão, ao todo, 104 jogos entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Na primeira fase, o Brasil joga nos dias 13, 19 e 24 de junho. 

Abaixo mostramos todos os jogos para você marcar na sua agenda. E para ter os melhores palpites esportivos de cada jogo, siga a nossa página especial da Copa do Mundo de 2026.

Calendário da Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição da história, com mais seleções, mais cidades-sede e um calendário extenso. 

Para facilitar o acompanhamento, preparamos abaixo um guia completo com todas as datas, horários e cidades de cada confronto, ajudando você a se organizar e saber exatamente quando e onde cada jogo será disputado.

Primeira rodada

DataGrupoJogoCidade/País/EstádioHorário (Brasília)
11/06AMéxico x África do Sul Cidade do México/ México/Estádio Azteca 18h
 12/06 (No Brasil) Coreia do Sul x Repescagem Europa DGuadalajara/ México / Estadio Akron 1h 
12/06  BCanadá x Repescagem Europa A Toronto/ Canadá / BMO Field 16h 
12/06  D EUA x ParaguaiLos Angeles/ EUA / SoFi Stadium 22h 
13/06  B Catar x Suíça San Francisco/ EUA / Levi's Stadium19h 
13/06  C Brasil x MarrocosNova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium 19h 
13/06  CHaiti x Escócia  Boston / EUA/ Gillette Stadium 22h 
14/06 (no Brasil) Austrália x Repescagem Europa C  Vancouver/ Canadá/ BC Place4h 
14/06 Alemanha x Curaçao Houston/ EUA/ NRG Stadium15h 
14/06 ECosta do Marfim x Equador  Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field20h 
14/06Holanda x Japão Dallas / EUA / AT&T Stadium 18h 
 15/06 (no Brasil) FRepescagem Europa B x Tunísia  Monterrey/ México / Estádio BBVA00h 
15/06Espanha x Cabo Verde Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium 13h 
15/06Arábia Saudita x Uruguai  Miami/ EUA / Hard Rock Stadium19h
15/06 GBélgica x Egito  Seattle/ EUA/ Lumen Field19h 
15/06 GIrã x Nova Zelândia Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium 22h
16/06Áustria x Jordânia San Francisco/ EUA / Levi's Stadium 4h 
16/06IFrança x SenegalNova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium 16h 
16/06 IRepescagem Intercontinental 2 x Noruega Boston / EUA/ Gillette Stadium 19h 
16/06 JArgentina x Argélia Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium  23h
17/06  KPortugal x Repescagem Intercontinental 1  Houston/ EUA/ NRG Stadium15h 
 17/06 L Inglaterra x CroáciaDallas / EUA / AT&T Stadium 18h 
 17/06 LGana x Panamá Toronto/ Canadá / BMO Field 20h 
18/06 (no Brasil) Uzbequistão x Colômbia  Cidade do México/ México/Estádio Azteca00h 

Segunda rodada

DataGrupoJogoCidade/País/EstádioHorário (Brasília)
18/06ARepescagem Europa D x África do Sul Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium13h 
 18/06 B Suíça x Repescagem Europa B Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium 19h
 18/06 B Canadá x CatarVancouver/ Canadá/ BC Place 22h 
 19/06 (no Brasil) AMéxico x Coreia do Sul Guadalajara/ México / Estadio Akron  0h
19/06  DRepescagem Europa C x Paraguai San Francisco/ EUA / Levi's Stadium  4h
19/06  D EUA x AustráliaSeattle/ EUA/ Lumen Field  19h
 19/06 CEscócia x Marrocos Boston / EUA/ Gillette Stadium  19h
 19/06 CBrasil x Haiti Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field 22h 
20/06  F Tunísia x JapãoMonterrey/ México / Estádio BBVA  2h
 20/06 FHolanda x Repescagem Europa B Houston/ EUA/ NRG Stadium 15h 
 20/06 EAlemanha x Costa do Marfim Toronto/ Canadá / BMO Field  17h
 20/06 Equador x CuraçaoKansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium 22h 
 21/06 HEspanha x Arábia Saudita Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium 13h 
 21/06 GBélgica x Irã Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium 18h 
 21/06 Uruguai x Cabo VerdeMiami/ EUA / Hard Rock Stadium 19h 
 22/06 (no Brasil) GNova Zelândia x Egito Vancouver/ Canadá/ BC Place 0h 
 22/06 J Argentina x ÁustriaDallas / EUA / AT&T Stadium 15h 
22/06IFrança x Repescagem Intercontinental 2Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field  18h
 22/06 INoruega x Senegal Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium  21h
23/06 (no Brasil)  J Jordânia x ArgéliaSan Francisco/ EUA / Levi's Stadium 3h 
23/06  KPortugal x Uzbequistão Houston/ EUA/ NRG Stadium  15h
 23/06 L Inglaterra x GanaBoston / EUA/ Gillette Stadium  17h
 23/06 L Panamá x CroáciaToronto/ Canadá / BMO Field 20h 
 24/06 (no Brasil) K Colômbia x Repescagem Intercontinental 1Guadalajara/ México / Estadio Akron 0h 

Terceira rodada

DataGrupoJogoCidade/País/EstádioHorário (Brasília)
24/06BSuíça x Canadá Vancouver/ Canadá/ BC Place 19h00
 24/06 Repescagem Europa B x Catar Seattle/ EUA/ Lumen Field 19h00
 24/06 CEscócia x Brasil  Miami/ EUA / Hard Rock Stadium 19h00
 24/06 C Marrocos x HaitiAtlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium 19h00 
25/06 (no Brasil)  ARepescagem Europa D x México Cidade do México/ México/Estádio Azteca  0h00 
25/06 (no Brasil)  AÁfrica do Sul x Coreia do Sul Monterrey/ México / Estádio BBVA  0h00 
25/06  E Equador x AlemanhaNova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium  17h00
25/06  E Curaçao x Costa do MarfimFiladélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field 17h00 
25/06  Japão x Repescagem Europa B Dallas / EUA / AT&T Stadium  21h00
25/06  F Tunísia x HolandaKansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium  21h00
25/06  D Repescagem Europa C x EUALos Angeles/ EUA / SoFi Stadium 23h00 
25/06  DParaguai x Austrália San Francisco/ EUA / Levi's Stadium 23h00 
26/06 Noruega x França  Boston / EUA/ Gillette Stadium 16h00
26/06  ISenegal x Repescagem Intercontinental 2 Toronto/ Canadá / BMO Field  16h00
26/06  H Cabo Verde x Arábia SauditaHouston/ EUA/ NRG Stadium  22h00
 26/06 HUruguai x Espanha Guadalajara/ México / Estadio Akron  22h00
27/06 (no Brasil) Egito x Irã Seattle/ EUA/ Lumen Field  2h00 
27/06 (no Brasil)GNova Zelândia x BélgicaVancouver/ Canadá/ BC Place 3h00
27/06  L Panamá x InglaterraNova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium  18h00
 27/06 L Croácia x GanaFiladélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field  18h00
 27/06 KColômbia x Portugal Miami/ EUA / Hard Rock Stadium  20h30
27/06  KRepescagem Intercontinental 1 x Uzbequistão  Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium 20h30
28/06 (no Brasil)  JArgélia x Áustria  Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium 0h00 
28/06 (no Brasil)  JJordânia x Argentina  Dallas / EUA / AT&T Stadium0h00  

32-avos de final

DataGrupoJogoCidade/País/Estádio
28/06732º Grupo A x 2º Grupo B Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium
29/06  74Vencedor Grupo E x 3º colocado Grupos A/B/C/D/F Boston / EUA/ Gillette Stadium 
 29/06 75Vencedor Grupo F x 2º Grupo C Monterrey/ México / Estádio BBVA 
 29/06 76 Vencedor Grupo C x 2º Grupo FHouston/ EUA/ NRG Stadium 
 30/06 77 Vencedor Grupo I x 3º colocado Grupos C/D/F/G/HNova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium 
30/06  782º Grupo E x 2º Grupo I
Dallas / EUA / AT&T Stadium 
 30/06 79Vencedor Grupo A x 3º colocado Grupos C/E/F/H/I Cidade do México/ México/Estádio Azteca 
 01/07 80Vencedor Grupo L x 3º colocado Grupos E/H/I/J/K Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium 
 01/07 81Vencedor Grupo D x 3º colocado Grupos B/E/F/I/J  San Fracisco / EUA / Levi's Stadium
 01/07 82Vencedor Grupo G x 3º colocado Grupos A/E/H/I/J Seattle/ EUA/ Lumen Field 
 02/07 832º Grupo K x 2º Grupo L Toronto/ Canadá / BMO Field 
 02/07 84Vencedor Grupo H x 2º Grupo J Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium 
 02/07 85Vencedor Grupo B x 3º colocado Grupos E/F/G/I/J Vancouver/ Canadá/ BC Place 
03/07  86Vencedor Grupo J x 2º Grupo H Miami/ EUA / Hard Rock Stadium 
03/07  87Vencedor Grupo K x 3º colocado Grupos D/E/I/J/L  Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium
 03/07 882º Grupo D x 2º Grupo G  Dallas / EUA / AT&T Stadium

Oitavas de final

DataGrupoJogoCidade/País/Estádio
04/0789Vencedor Jogo 74 x Vencedor Jogo 77 Filadélfia/ EUA/ Lincoln Financial Field
 04/07 90 Vencedor Jogo 73 x Vencedor Jogo 75Houston/ EUA/ NRG Stadium 
05/07  91Vencedor Jogo 76 x Vencedor Jogo 78 Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium 
05/07  92Vencedor Jogo 79 x Vencedor Jogo 80 Cidade do México/ México/Estádio Azteca 
06/07  93Vencedor Jogo 83 x Vencedor Jogo 84  Dallas / EUA / AT&T Stadium
06/07  94 Vencedor Jogo 81 x Vencedor Jogo 82 Seattle/ EUA/ Lumen Field
07/07  95Vencedor Jogo 86 x Vencedor Jogo 88 Estádio de Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium 
07/07  96Vencedor Jogo 85 x Vencedor Jogo 87 BC Place, Vancouver/ Canadá/ BC Place 

Quartas de final

DataJogoPartidaCidade/Estádio
09/0797Vencedor Jogo 89 x Vencedor Jogo 90Boston / EUA/ Gillette Stadium
10/0798Vencedor Jogo 93 x Vencedor Jogo 94Los Angeles/ EUA / SoFi Stadium
12/0799Vencedor Jogo 91 x Vencedor Jogo 92Miami/ EUA / Hard Rock Stadium
12/07100Vencedor Jogo 95 x Vencedor Jogo 96Kansas City/ EUA/ Arrowhead Stadium

Semi-finais

DataJogoPartidaCidade/Estádio
14/07101Vencedor Jogo 97 x Vencedor Jogo 98Dallas / EUA / AT&T Stadium
15/07102Vencedor Jogo 99 x Vencedor Jogo 100Atlanta / EUA / Mercedes-Benz Stadium

Decisão de terceiro lugar 

DataJogoPartidaCidade / Estádio
18/07103Perdedor Jogo 101 x Perdedor Jogo 102Miami/ EUA / Hard Rock Stadium 

Final

DataJogoPartidaCidade / Estádio
19/07104Vencedor Jogo 101 x Vencedor Jogo 102Nova Jersey/ EUA/ MetLife Stadium 

Conclusão sobre as datas importantes da Copa do Mundo

O calendário da Copa do Mundo de 2026 traz alguns dados importantes para quem busca apostar na competição. 

Para começar, os horários dos jogos dos grupos. Muitas partidas serão de noite, e até de madrugada no Brasil, não só afetando os jogadores, que poderão jogar em um clima mais ameno, como também o seu despertador. 

Um dos maiores beneficiados com isso será o Brasil, que fará apenas a estreia no fim da tarde, e o resto sem o Sol na cabeça. 

A terceira rodada terá todos os jogos dos grupos no mesmo horário, com o mata-mata começando no dia 28 de junho. 

A final da Copa do Mundo de 2026 será no dia 19 de julho. 

Então marque no seu calendário os principais jogos, e escolha em quais grupos da Copa do Mundo de 2026 você pretende fazer a sua aposta. 

Principais datas do calendário da Copa do Mundo de 2026

  • Abertura - 11 de junho de 2026;

  • Última rodada da fase de grupos - 27 de junho de 2026;

  • Segunda fase - de 28 de junho a 3 de julho de 2026;

  • Oitavas de final - de 4 a 7 de julho de 2026;

  • Quartas de final - de 9 a 11 de julho;

  • Semifinais - 14 e 15 de julho;

  • Disputa do terceiro lugar - 18 de julho;

  • Final - 19 de julho de 2026.

Calendário da Copa do Mundo de 2026 - Perguntas Frequentes

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo de 2026?

O Brasil joga na primeira fase da Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no dia 19, às 22h, contra o Haiti e no dia 24, às 19h, contra a Escócia. 

Quais são os horários da Copa de 2026?

A Fifa definiu 16 blocos de horários para a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026: 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 13h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 20h30, 21h, 22h, 23h (todos no horário de Brasília). O mata-mata ainda terá jogos às 15h, 17h30 e 22h30. 

Por que a Copa do Mundo de 2026 terá jogos de madrugada?

Dois fatores fazem o brasileiro ter que ver os jogos da Copa de 2026 de madrugada. O primeiro é a diferença de fuso para algumas cidades-sede, principalmente na Costa Oeste dos EUA. Outro é a decisão da Fifa de colocar jogos tarde da noite para beneficiar a transmissão na Europa, Ásia e África.

Recado do Autor

