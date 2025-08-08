Plataforma de 5 Reais para Apostar em Cassino: Top 10 Brasil

Encontre a plataforma de 5 reais para jogar cassino na lista com top 10 Brasil em 2025. Veja a seleção completa, encontre os melhores bônus e registre-se

A melhor plataforma de 5 reais do Brasil é a Luva Bet, que permite depósitos abaixo de 5 reais e oferece excelentes promoções., apostas variadas, giros extras e cashback em jogos selecionados.



Neste guia completo, apresento um top 10 das melhores plataformas de 5 reais do Brasil, focadas em cassinos com depósitos mínimos abaixo ou iguais a 5 reais. Fique comigo para descobrir quais são as opções que mais valem a pena!



Top 10 plataformas de cassino com depósito de 5 reais - Agosto 2025







Detalhes sobre os cassinos com depósito de 5 reais



Luva Bet - A melhor plataforma para apostar com 5 reais;

Hiperbet - A melhor plataforma para apostar com 5 reais e ganhar giros extras;

Br4Bet - O melhor cassino com prêmios diários depositando até 5 reais;

Estrela Bet - Aposte com até 5 reais e ganhe giros grátis;

Onabet - A melhor plataforma que paga na hora até 5 reais;

BateuBet - O melhor cashback em live casino para apostar até 5 reais;

Betnacional - Deposite menos de 5 reais e jogue com menos de 0,40 centavos;

F12.Bet - Aposte com menos de 5 reais e aproveite o cashback mensal de 100%;

Superbet - A melhor plataforma até 5 reais com app e giros grátis;

EsportivaBet - A melhor plataforma com cashback diário.



As plataformas de cassino com depósito de 5 reais estão abaixo. Todas aceitam Pix, estão autorizadas no Brasil e contam com bônus que podem ser atrativos para você. Confira:

1. Luva Bet - A melhor plataforma para apostar com 5 reais



A melhor plataforma de até 5 reais é a Luva Bet. Com depósito mínimo de apenas R$ 2, é possível adicionar fundos e fazer saques instantaneamente, a partir do mesmo valor. Tanto o depósito quanto o pagamento são feitos na hora.



Entre os destaques estão os bônus e promoções, como o cashback nos jogos da Darwin Games, desenvolvedora dos títulos exclusivos do Luva de Pedreiro. Além disso, a Luva Bet oferece giros extras semanais e torneios com prêmios em dinheiro, como nos melhores cassinos online.



>> Registre-se e aposte com R$ 5 na Luva Bet



Pontos positivos



Cashback nos fins em Slots selecionados;



Retirada instantânea e ilimitada via Pix;



Giros extras em Slots populares semanalmente.



Ponto negativo



Não tem clube de vantagens.







2. Hiperbet - A melhor plataforma para apostar com 5 reais e ganhar giros extras



Se pretende depositar R$ 5 e receber giros extras com bastante frequência, a Hiperbet merece a sua atenção. Este cassino online tem rodadas adicionais toda semana, é só girar as colunas e torcer por vitórias.



Esse cassino de 5 reais tem mais de 1.400 e conta com slots, crash games e mesas de cassino ao vivo. E mais, o jogador tem a chance de reivindicar giros extras para títulos populares, como Touro Sortudo, Sweet Bonanza e o jogo veio do raio Gates of Olympus.



>> Crie sua conta e jogue com 1 real na Hiperbet



Pontos positivos



Giros extras toda semana;



Rodadas grátis liberadas esporadicamente;



Atendimento humanizado todos os dias.



Ponto negativo



Sem aplicativo de cassino.







3. Br4Bet - O melhor cassino com prêmios diários depositando até 5 reais



A Br4Bet oferece prêmios diários em jogos de provedores como PG Soft, Pragmatic Play e Smartsoft. Além disso, há promoções relâmpago e cashback semanal.

Neste cassino com depósito mínimo de 5 reais, basta fazer uma aposta no jogo do dia para concorrer a prêmios aumentados. Por exemplo, apostando R$ 0,60 no JetX, é possível ganhar até R$ 1.850, sem rollover.



>> Concorra a grandes prêmios na Br4Bet



Pontos positivos



Prêmios diários em provedores populares;



Promoção Indique e Ganhe todo mês;



Cashback semanal até R$ 4.000.



Ponto negativo



Ainda não é um site tão conhecido.







4. Estrela Bet - Aposte com até 5 reais e ganhe giros grátis



A Estrela Bet não é uma plataforma de 5 reais, e sim a partir de 1 real. É possível depositar valores menores, ideal para quem quer jogar com banca baixa.Entre as promoções estão a Roleta Turbinada com giros extras, fichas douradas, prêmios em dinheiro, rodadas grátis em slots e torneios semanais com premiações para os melhores colocados.



>> Jogue na Estrela bet a partir de R$ 1



Pontos positivos



Aceita depósito de 1 real;



Tem aplicativo na Play Store;



Longa lista de promoções e torneios.



Ponto negativo



Não tem oferta fixa de cassino.







5. Onabet - A melhor plataforma que paga na hora até 5 reais



Nem todos os cassinos com depósito de 5 reais facilitam os saques. Muitos limitam os pedidos a uma vez a cada 2 horas. Já a Onabet se destaca por não impor essa restrição.



Esse site tem mais de 2.000 jogos de cassino, aceita depósitos a partir de R$ 5 e paga na hora quantas vezes o jogador precisar. Portanto, se quiser receber 10 vezes R$ 50, o jogador pode realizar os 10 pedidos e em todas as ocasiões o Pix cai na hora.



>> Aposte e receba na hora na Onabet



Pontos positivos



Saques ilimitados via Pix;



Mais de 2.000 jogos de cassino;



Atendimento humanizado todos os dias.



Ponto negativo



Não tem bônus fixos de cassino.







6. BateuBet - O melhor cashback em live casino para apostar até 5 reais



Além dos slots e crash games, os jogadores podem apostar em mesas de cassino ao vivo. Apesar da popularidade, poucos sites de cassino com depósito mínimo de 5 reais têm promoções para esses jeitos de apostar. Felizmente, este não é o caso do cassino BateuBet.



Essa plataforma tem cashback diário em mesas de Live Casino, pagando entre 1% e 5% até R$ 1.000 da perda líquida do jogador. Todos os jogos de cassino ao vivo são elegíveis, exceto algumas mesas de dados e de jogos de bacará.



>> Aproveite o cashback diário na BateuBet



Pontos positivos



Cashback diário em Live Casino;



Giros extras em Slots selecionados;



Torneios originais e de provedores parceiros.



Ponto negativo



Não tem aplicativo de cassino.







7. Betnacional - Deposite menos de 5 reais e jogue com menos de 0,40 centavos



A Betnacional se destaca entre os jogadores brasileiros por oferecer uma experiência prática e acessível. É possível jogar com apenas R$ 0,40 no cassino e e ainda aproveitar grandes títulos de provedores renomados, como Pragmatic Play e Evolution.



Outro ponto forte é a rapidez nas transações. Os depósitos e saques são feitos via Pix, com valor mínimo de R$ 19,90 para retiradas e liberação quase imediata, após a verificação da conta.



>> Aposte nos melhores jogos da Betnacional



Pontos positivos



Torneios semanais em jogos selecionados;



Cashbacks liberados esporadicamente;



Tem aplicativo na Play Store.



Ponto negativo



Não tem jogos originais.







8. F12.Bet - Aposte com menos de 5 reais e aproveite o cashback mensal de 100%



A F12.Bet é uma plataforma de 5 reais que se destaca, especialmente no dia 12 de cada mês. Nessa data, o site oferece até 100% de cashback sobre perdas, com rollover de 5x.

Além disso, há torneios com provedores parceiros e várias rodadas extras. É possível ganhar até 200 giros em jogos como Tigre Sortudo e Touro Sortudo, além de sorteios às sextas-feiras.



>> Aproveite as freespins da F12.Bet



Pontos positivos



100% de cashback em todo site;



Rodadas extras aos montes;



Longa lista de bônus fixos.



Ponto negativo



Pode aplicar rollover em bônus.







9. Superbet - A melhor plataforma até 5 reais com app e giros grátis



A Superbet é uma das principais plataformas de 5 reais do Brasil e conta com aplicativo próprio, disponível na Play Store. Em datas especiais, o app pode liberar R$ 5 em giros extras.



Entre as promoções estão a roleta SuperSpin, cashback diário de madrugada, torneios de cassino e missões semanais que garantem giros com apenas 1x de rollover.



>> Rode a SuperSpins agora mesmo



Pontos positivos



Aplicativo de cassino Superbet no Android;



Rode a SuperSpin e ganhe prêmios todos os dias;



Variedade de bônus de cassino.



Ponto negativo



Não tem clube de vantagens.







10. EsportivaBet - A melhor plataforma com cashback diário



A plataforma de 5 reais EsportivaBet oferece cashback diário de até 25%, com limite de R$ 10.000. O percentual começa em 2% e aumenta conforme as perdas nos Slots ou Crash Games.

Além disso, há missões de cassino que rendem moedas trocáveis por giros ou fichas douradas. A plataforma ainda oferece uma raspadinha diária gratuita, com prêmios como PC gamer ou giros grátis.



>> Jogue e participe do cashback EsportivaBet



Pontos positivos



Raspadinha diárias grátis;



Missões diárias com moedas promocionais;



Giros extras aos montes.



Ponto negativo



Não tem app para cassino.







Melhores bônus em plataformas com depósito de 5 reais



Um bom cassino com depósito de 5 reais costuma ter ofertas disponíveis para o jogador. Eu montei uma tabela abaixo que mostra os melhores bônus nos sites que aceitam R$ 5 para apostar. Veja os detalhes a seguir antes de jogar!



Cassino

Oferta

Depósito mínimo

Ganho máximo

Luva Bet Cashback para jogos da Darwin Games N/A N/A Hiperbet Jogue R$ 20 e ganhe 50 rodadas extras em Sweet Bonanza N/A N/A Br4bet Cashback semanal de 10% até R$ 4.000 em Slots N/A N/A Estrela Bet Acumule R$ 10 em apostas de cassino e gire a Roleta Turbinada para ganhar um prêmio N/A N/A BateuBet Cashback diário em Live Casino de 5% até R$ 1.000 N/A N/A

1. Luva Bet - 10% de cashback na Luva Bet

Receba 10% de cashback para as perdas entre R$ 50 e R$ 10.000 até R$ 1.000 nos Slots da Darwin Games. O incentivo é válido entre 18h às 23h59 todos os dias e apenas as apostas nos caça-níqueis da fornecedora participam da promoção. O valor é creditado em até 48h após o dia da oferta!



>> Ganhe 10% de volta no cassino Luva Bet



2. Hiperbet - Jogue R$ 20 e ganhe 50 rodadas extras

O cassino de 5 reais Hiperbet libera 50 rodadas extras ao jogar R$ 20 ou mais no jogo Sweet Bonanza. Cada giro tem o valor de R$ 0,20 por rodada e toda vitória aparece como saldo real. Portanto, você decide se aposta mais ou simplesmente saca o prêmio via Pix.

>> Jogue R$ 20 e ganhe 50 rodadas na Hiperbet



3. Br4Bet - Cashback semanal de 10% até R$ 4.000

A plataforma de 5 reais Br4Bet tem cashback semanal de forma gradativa. O valor de dinheiro de volta é proporcional ao tanto que perdeu. Abaixo estão os detalhes:



De R$10,00 a R$999,99: 7%;



De R$1.000,00 a R$4.999,99: 8%;



De R$5.000,00 a R$9.999,99: 9%;



De R$10.000,00 a R$40.000,00: 10%.



>> Aposte e ganhe Cashback Semanal na Br4Bet



4. Estrela Bet - Roleta Premiada Com R$ 500 em Banca

A Roleta Premiada da Estrela Bet fica disponível ao acumular R$ 10 ou mais apostas no site. Sempre que isso acontece, você gira a roleta e ganha giros extras, ficha dourada ou até R$ 500 de banca promocional com 1x de rollover.



>> Gire a Roleta Premiada Estrela Bet agora



5. BateuBet - Cashback em Cassino Ao Vivo Todo Dia

A BateuBet é um cassino com depósito mínimo de 5 reais e promoção de cashback diário em Live Casino. Na prática, você recebe entre 1% e 5% da sua perda em saldo real. Quanto mais perde, maior é o valor de dinheiro de volta até o limite de R$ 1.000 em saldo promocional.



>> Ganhe até 5% de cashback diário BateuBet



Melhores jogos de cassino a partir de 5 reais



Os melhores slots para apostar são indispensáveis para uma boa experiência. Felizmente, eles estão presentes em boa parte das plataformas de cassino com depósito de 5 reais desta toplist. Abaixo, você encontra uma seleção de jogos que eu recomendo!



Cassino de 5 reais

Jogos para testar com 5 reais

Ganhos máximos

Vantagens do jogo

Superbet Starburst 500x Wilds com respin, paga em qualquer coluna e dinâmica de cascata. Luva Bet Blood Suckers 1.014,6x Scatter e Wild pagante, 25 jeitos de vencer e mecânica de bônus. Estrela Bet Rise of Olympus 5.000x Diferentes mecânicas, prêmios em cascata e recursos em rodada não vitoriosa. Betnacional Football X 100x Inspirado no Ronaldinho Gaúcho, fácil de jogar e contém aposta automática.

Métodos de pagamento para depósitos de apenas 5 reais



A plataforma de 5 reais aceita recargas com Pix na maioria das vezes. Ainda assim, outros jeitos bancários podem ser aceitos, como o cartão de débito e a transferência bancária (TED). Abaixo, eu explico como cada opção bancária funciona na prática.



Depósitos de 5 reais em cassinos via Pix



Os cassinos que pagam rápido sempre trabalham com Pix, sendo esta opção o jeito mais popular. Esse meio de pagamento é instantâneo e aceita recargas até menores do que 5 reais. A Betnacional, por exemplo, aceita transferências de centavos.



Depósitos de 5 reais em cassinos via carteiras digitais



Não há cassinos que aceitam depósitos de 5 reais via carteiras digitais. As e-wallets são proibidas nos sites de cassino autorizados. Mas não confunda as carteiras com os bancos digitais, como Nubank, Inter, C6, entre outros. Esses podem ser usados sem problema.



Depósitos de 5 reais em cassinos via cartão de débito



Os cassinos que aceitam cartão de débito são uma raridade, embora sejam legalmente aceitos. Quando disponível, você acrescenta fundos na modalidade de débito em conta utilizando um cartão online pessoal.



Como fazer um depósito mínimo de 5 reais no cassino?



Faça login em uma plataforma de 5 reais;

Selecione o botão “Depositar” ou algum sinônimo;

Escolha o Pix na hora de acrescentar fundos;

Informe R$ 5 ou menos, a depender do cassino;

Confirme o pagamento via Pix Copia e Cola ou QR Code Pix.



Qual o valor mínimo de saque em cassinos online?



Os sites de cassino com depósito mínimo de 5 reais costumam ter retiradas de igual valor. Portanto, se você deposita 5 reais também consegue fazer retiradas a partir de 5 reais. Tudo sempre depende do cassino online, mas costuma funcionar desta forma.



Dicas de como aproveitar nas plataformas de 5 reais



Antes de apostar nos cassinos com depósito de 5 reais, vale a pena conhecer algumas dicas. Isso faz com que as apostas nos jogos sejam ainda melhores. Abaixo, eu conto todos os detalhes sobre os conselhos que mais compartilho!



Conhecer um cassino novo



Um cassino novo de 5 reais costuma ter RTP dinâmico mais favorável aos usuários, além de promoções mais competitivas.



Vale a pena ficar atento e conferir os novos sites de cassino online disponíveis no Brasil. Muitas vezes, você abre alas e aproveita melhor antes da plataforma ficar popular.



Experimentar novos jogos



Dá para experimentar novos jogos pela versão de demonstração em cassinos como Luva Bet, Hiperbet, Br4Bet, entre outras plataformas da nossa lista.



Ao experimentar títulos recém-lançados, você aprende um jeito novo de se divertir, além de concorrer aos torneios de lançamento.



Risco baixo de perdas



Apostar em uma plataforma de 5 reais é ser responsável. Isso porque há um risco menor de perdas comprometedoras, que colocam todo o entretenimento em risco.



Além disso, os cassinos de 5 reais aceitam apostas menores nos jogos. Assim, dá para apostar R$ 0,10 por rodada sem problema!



Utilizar bônus e outras ofertas



Hoje, os bônus exigem um montante mínimo de aposta, como R$ 20 para receber 50 giros extras. Se depositar R$ 5, vencer e seguir jogando, dá para chegar aos R$ 20.



Neste caso, você ganha as rodadas adicionais mesmo depositando menos. Quando disponível, as promoções valem a pena!



Outros cassinos com depósito baixo que valem a pena



Além da plataforma de 5 reais tradicional, existem outros cassinos que valem a pena, ainda mais por causa dos seus grandes bônus de cassino. Abaixo, você encontra uma menção honrosa aos melhores sites que têm depósitos pouco maiores e ficaram de fora da nossa lista!



Cassino com depósito baixo

Depósito mínimo

Saque mínimo

Bônus disponíveis

BetMGM R$ 20 R$ 20 Jackpot Milionário, Giros Extras e Torneios.

Brazino777



Torneios e Giros Extras. Multibet

R$ 20$ 1 Torneios, Raspadinhas,

e Clube de Fidelidade.

bet365

R$ 20 Jackpots, Torneios, e Minigames exclusivos. Novibet

R$ 20$ 1 Roleta Premiada, Giros Extras, Sorteios, e torneios.

Conclusão



As plataformas de 5 reais valem a pena e não ficam nenhum pouco atrás dos melhores cassinos que aceitam valores pouco maiores. Apesar de terem uma menor quantidade de promoções fixas, muitas marcas compartilham condições especiais tão boas quanto grandes marcas oferecem.



Sem dúvida, um cassino com depósito mínimo de 5 reais pode ser bem útil, ainda mais entre os apostadores que querem matar a curiosidade e fazer o primeiro jogo!



Perguntas Frequentes



Qual a melhor plataforma de 5 reais?



A Luva Bet é considerada a melhor plataforma de 5 reais no Brasil. Oferece cashback, giros extras e saques instantâneos via Pix, além de jogos originais da Darwin Games com bônus exclusivos.



O que posso jogar no cassino com apenas 5 reais?



Com 5 reais, você pode jogar slots, crash games, roletas, jogos ao vivo e até participar de torneios em plataformas como Luva Bet, Br4Bet, Hiperbet e outras da lista recomendada.



Quanto posso ganhar com um depósito de 5 reais?



Um depósito de 5 reais pode render centenas ou milhares dependendo do jogo de vitória máxima. Cada slot tem um prêmio máximo que muda o tanto que dá para receber de prêmio.



Ganho algum bônus com um depósito de 5 reais?



Sim, cassinos como Hiperbet, Br4Bet e Luva Bet oferecem bônus com depósito de 5 reais. É possível receber cashback, giros extras e participar de torneios com prêmios reais sem rollover.



Quais os melhores jogos com um depósito de apenas 5 reais?



Os melhores jogos com 5 reais incluem Starburst, Blood Suckers, Rise of Olympus e Football X. Todos têm recursos bônus, ganhos potenciais elevados e apostas mínimas a partir de R$ 0,10.



Recado do autor



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



Artigos relacionados

