Melhores Estratégias de Blackjack Para Jogar Online (2025)

Tudo o que você precisa saber para colocar em prática as melhores estratégias de Blackjack em 2025. Dicas de especialistas, top cassinos com o jogo e mais

Entender as melhores estratégias de Blackjack é essencial para ter boas chances de vencer em um dos mais famosos jogos de mesa de todos os tempos.



Em cassinos como BetMGM e Brazino, você pode experimentar dezenas de variantes do jogo 21 com bônus e vantagens em dobro.



Confira o guia e saiba como implementar sua estratégia do Blackjack.

Top 10 cassinos para aplicar estratégias de Blackjack



Uma das mais importantes estratégias de Blackjack é saber escolher os melhores cassinos online para jogar. Em cassinos regulamentados e seguros, você pode jogar Blackjack com bônus diários, suporte de qualidade e vários outros benefícios.



Confira a seguir o ranking completo das top 10 plataformas legalizadas para aplicar suas estratégias hoje!



BetMGM - Concorra a prêmios milionários em jogos exclusivos de Blackjack

Brazino - mais de 30 variantes de Blackjack com cashback semanal de 12%

Luva Bet - A maior variedade de jogos de Blackjack com saque na hora

Multibet - Missões e torneios exclusivos nos melhores jogos de Blackjack

Estrela Bet - Deposite a partir de R$ 1 e aplique estratégias acessíveis

Superbet - Prêmios gratuitos diários na roda de Prêmios SuperSpin

Esportivabet - O melhor app Android para aplicar estratégias de Blackjack

bet365 - Recompensas recorrentes no Blackjack com o Clube VIP

Novibet - Um dos top cassinos com bônus para jogar Blackjack ao vivo

Sportingbet - Experimente jogos brasileiros de Blackjack

O que saber sobre uma estratégia de Blackjack



Existem vários tipos de estratégias para jogar Blackjack, portanto a estratégia ideal vai depender bastante do seu estilo de jogo e dos seus objetivos ao apostar online.



Antes de começar a implementar suas estratégias de Blackjack em cassinos online de qualidade, é importante entender como o jogo funciona. O Blackjack foi criado na França e originalmente era conhecido como vingt-et-un (21).



No Blackjack, o objetivo é simples: usar as cartas em mais para chegar o mais próximo possível do número 21 sem ultrapassar esse valor. Para vencer, sua mão precisa ser melhor do que a do dealer. No Brasil, há variantes ao vivo e contra a máquina. As jogadas do Blackjack tradicional incluem manter, pedir, dobrar a aposta, dividir a mão e desistir.



Qual a melhor estratégia para jogar Blackjack



Não há apenas uma melhor estratégia para jogar Blackjack em novos cassinos online hoje. O segredo para ter a melhor experiência é saber testar diferentes estilos de jogo até encontrar algo que funcione bem dentro das suas preferências e do seu orçamento.



Na prática, a melhor estratégia de Blackjack é analisar as cartas em mãos e aprender a tomar decisões rápidas com base na análise das cartas disponíveis. Nos próximos tópicos, você ficará por dentro dos detalhes das estratégias mais famosas para o jogo.



Domine as 10 melhores estratégias de Blackjack



Cada versão do Blackjack tem estratégias diferentes. Veja as principais opções disponíveis:

Estratégia Blackjack Por que Aplicar? Bom para iniciantes? Bom para Profissionais? Onde Jogar? Blackjack Classic Regras simples e fáceis Sim Sim BetMGM European Blackjack Menos riscos do que outras versões Sim Sim Brazino Blackjack

Switch

Chances de mãos fortes Sim Sim Superbet Quantum Blackjack Multiplicador disponível Sim Sim Estrela Bet Blackjack Surrender Risco reduzido Sim Sim Sportingbet Blackjack Perfect Pairs Opção de apostas extras Sim Sim Multibet Blackjack

Ao Vivo

Experiência imersiva com dealer real Sim Sim Esportivabet Blackjack Single Hand Mais fácil focar com uma só mão Sim Sim Luva Bet Blackjack

VIP

Ideal para high rollers Não Sim bet365 Infinite

Blackjack Possível jogar com vários jogadores Não Sim Novibet

Estratégia Blackjack Classic



O Blackjack Classic é ideal para apostadores iniciantes porque oferece regras simples e diretas onde tudo o que você precisa fazer para vencer é conseguir chegar o mais próximo de 21 com as cartas em mãos e vencer o dealer.



Nesta variante, a melhor estratégia é o básico: parar em 17, dividir o ás e 8 e dobrar se o crupiê tiver mão fraca.



Estratégia European Blackjack



Um dos diferenciais do European Blackjack é que não há uma carta oculta, o que torna o jogo mais dinâmico.



De modo geral, a melhor estratégia para o European Blackjack é seguir uma linha de apostas mais conservadora, evitando dobrar ou dividir a não ser em situações onde a vitória está no horizonte. Para iniciantes, essa variante é uma boa alternativa.



Estratégia Blackjack Switch



Se você quer fugir do óbvio, o Blackjack Switch é o jogo ideal para fazer isso. Nesta variante, duas mãos são distribuídas para cada posição no jogo e é possível trocar as cartas de cima entre as mãos inicialmente.



Essa versão exige raciocínio rápido e uma boa estratégia para vencer aqui é sempre trocar cartas para evitar mãos fracas.



Estratégia Quantum Blackjack



Para aqueles que estão em busca de estratégias de Blackjack com pagamentos mais generosos, o Quantum Blackjack é a variante perfeita. Aqui, é possível obter multiplicadores para conseguir pagamentos maiores.



Essa variante é ideal para jogadores intermediários. Uma estratégia útil é dobrar quando houver possibilidades de multiplicador.



Estratégia Blackjack Surrender



A maior vantagem do Blackjack Surrender é que ele permite que você “desista” perdendo apenas metade da aposta, reduzindo riscos na rodada.



A estratégia ideal para essa variante é usar o recurso de desistência antecipada quando você tiver mãos muito fracas contra mãos vantajosas do dealer. Para iniciantes, essa versão do jogo é nota 10.



Estratégia Blackjack Perfect Pairs



O Blackjack Perfect Paris é um dos mais fáceis de jogar. Ele se tornou popular entre os brasileiros porque oferece apostas paralelas no “Par Perfeito”. Ou seja, cartas do mesmo valor e naipe.



Geralmente, a aposta paralela no Perfect Pair paga mais do que as apostas tradicionais, então fazer esse palpite pode ser uma boa estratégia.



Estratégia Blackjack Ao Vivo



O Blackjack Ao Vivo chegou com tudo no mercado brasileiro. Um dos motivos da sua popularidade é o aspecto interativo, já que no Blackjack ao vivo há um dealer de verdade guiando a partida. A melhor estratégia nesta variante é escolher versões com limites mais baixos, especialmente se o seu orçamento for limitado.



Estratégia Blackjack Single Hand



O Blackjack Single Hand traz uma proposta inovadora: aqui, você joga com apenas uma mão por vez. Por ser uma variante mais simplificada, o Blackjack Single Hand por vezes oferece RTP maior. Por isso, uma estratégia utilizada por muitos jogadores experientes é escolher variantes com RTP acima de 98%.



Estratégia Blackjack VIP/Premium



As regras do Blackjack Premium ou VIP são as mesmas do Blackjack tradicional. A principal diferença entre essa variante e outras versões do jogo é que os limites no Blackjack VIP tendem a ser mais elevados. Considerando os limites, a principal estratégia que você pode utilizar para ter uma boa experiência na versão VIP é focar na gestão de banca.



Estratégia Infinite Blackjack



O Infinite Blackjack permite uma quantidade ilimitada de jogadores em uma rodada ao vivo. Por esse motivo, o jogo acaba apelando mais para quem gosta de adrenalina. Para jogadores intermediários e experts, uma boa estratégia no Infinite Blackjack é explorar apostas paralelas como “qualquer par” e “Par colorido”.



Confira 5 dicas antes de usar estratégias do Blackjack



Seja ao jogar os melhores slots do Brasil, os melhores slots com jackpot ou os top jogos de Blackjack, algumas atitudes simples podem impactar a sua experiência. Pensando nisso, elenquei a seguir 5 dicas valiosas para aproveitar ao máximo cada rodada de 21:

Escolha jogos com RTP elevado: os jogos com RTP alto oferecem chances melhores de retorno ao jogador a longo prazo. Por isso, vale a pena priorizar variantes com RTP superior a 96% na hora de jogar Blackjack.

Defina um orçamento e cumpra-o: um dos erros mais comuns de jogadores iniciantes é apostar mais do que pode e negligenciar o gerenciamento de banca. Para evitar problemas, tenha limites claros e não os ultrapasse.

Jogue com bônus: ofertas como os bônus do cassino Brazino te dão a oportunidade de jogar Blackjack com saldo extra, o que pode ser vantajoso. Compare promoções, leia os T&Cs e reivindique o bônus ideal para você.

Aprofunde-se nas regras: apesar de ter regras simples, o Blackjack tem muitas variantes no mercado e cada uma tem suas peculiaridades. Para otimizar as suas estratégias, é importante ler com atenção as instruções de cada jogo.

Divida os pares: quando você recebe duas cartas iniciais de mesmo valor, especialmente se elas forem ases, dividir a mão em duas pode aumentar as suas chances de vitória. Antes de dividir, observe a mão do dealer.

Melhores estratégias de Blackjack para iniciantes



Para iniciantes no Blackjack, o mais importante é ter cautela ao executar estratégias. Pensando nisso, listei a seguir as boas práticas para quem está começando agora:



Usar gráficos de estratégias: se você não tem muita experiência, os gráficos de Blackjack com diretrizes para cada tipo de mão podem ser aliados poderosos.



Apostar valores menores: escolher mesas ou jogos online de Blackjack com limites mais baixos e apostar o mínimo é uma boa forma de gerenciar riscos.



Há ainda algumas estratégias e dicas básicas que podem ser úteis para iniciantes, como:



Sempre pedir carta com mão de 8 ou menos;



Sempre parar com 17 ou mais, com raras exceções;



Dobrar a aposta quando tiver 10 ou 11, se a carta do dealer for fraca;



Sempre separar pares de Ás e 8;



Nunca separar 10 ou 5.



Melhores estratégias de Blackjack avançadas



Para apostadores experientes, estratégias baseadas em conceitos matemáticos de especialistas podem ser úteis. Confira as principais:



Estratégia Martingale: neste método de aposta do Blackjack, você dobra a aposta depois de cada perda com o objetivo de recuperar perdas anteriores. Essa estratégia pode ser arriscada, então considere o seu orçamento.



Estratégia Paroli: também conhecido como sistema 1-3-2-6, a estratégia Paroli consiste em aumentar a aposta em 1x, 3x, 2x, ou 6x de acordo com a sua aposta inicial. Se ganhar a aposta inicial, triplique o valor apostado. Se vencer de novo, dobre o valor acostado. Na terceira vitória, aposte 6x o valor inicial.



Conclusão - qual estratégia de Blackjack escolher?



Escolher as melhores estratégias de Blackjack pode ser um desafio, especialmente se você está começando agora. Porém, o segredo para ter a melhor experiência apostando no Blackjack ao vivo ou online é simples: respeitar os seus limites, aproveitar as vantagens dos melhores cassinos online e selecionar jogos com bom RTP que combinem com seu perfil.



É essencial escolher apenas cassinos regulamentados pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda para apostar com segurança. Todos os cassinos online no ranking deste artigo são licenciados e auditados. Cadastre-se e experimente já!

Perguntas Frequentes



Quais as principais estratégias de Blackjack?



As principais estratégias de Blackjack incluem fazer um bom gerenciamento de banca, escolher jogos com bom RTP, saber quando dividir as cartas e aproveitar ofertas de cassino para jogar com vantagens extras. Há ainda estratégias avançadas como a Martingale.



Qual a melhor estratégia de Blackjack?



A melhor estratégia de Blackjack vai depender dos seus objetivos e da variante que você está jogando. De modo geral, uma boa estratégia é sempre dividir um par de ases e começar com apostas menores, respeitando os seus limites.



Quais as estratégias Blackjack para iniciantes?



Para jogadores iniciantes, uma boa estratégia é acompanhar gráficos de Blackjack e escolher cassinos online licenciados que ofereçam benefícios recorrentes como programa de fidelidade. A Bet365 e a Novibet, por exemplo, têm clubes VIP.



Como aprender as estratégias Blackjack?



O primeiro passo para aprender estratégias de Blackjack é ler as regras da variante que você quer jogar. Com base nas regras e em recomendações de especialistas, você pode testar diferentes estratégias até encontrar a que mais combina com você.



Como aplicar as estratégias Blackjack em apostas?



Para aplicar estratégias de Blackjack em apostas online, primeiro você precisa criar uma conta em um cassino regulamentado e seguro como BetMGM, Novibet, Brazino777, Multibet, Bet365, Superbet e Estrela Bet. Depois, é só depositar e apostar estrategicamente.



Quais as estratégias mais fáceis de Blackjack?



As estratégias mais fáceis de Blackjack são sempre pedir cartas com uma mão de 8 ou menos, dividir o par de ás, parar (stand) quando sua mão for maior que 17 e não dividir pares de 5 ou 10. Uma boa gestão de orçamento é crucial e também é fácil de aplicar.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware e o Instituo Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

