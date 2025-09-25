Baccarat Online: Melhores Cassinos Para Jogar (Atualizado)

Conheça os melhores cassinos online para jogar Baccarat grátis. Dicas, bônus, vantagens e muito mais para você aproveitar em sites de apostas legais

O Baccarat online é um dos jogos de cartas mais clássicos e emocionantes dos cassinos, conhecido pela simplicidade das regras e pelas boas chances de vitória.



No BetMGM, você encontra mesas ao vivo com crupiês reais, diferentes limites de aposta e bônus especiais para quem quer aproveitar ao máximo cada rodada. É a escolha ideal para jogar com praticidade e segurança.

Neste guia, te mostro os melhores 10 cassinos para você se aventurar e aproveitar ainda mais.



Top 10 Cassinos com Baccarat Online - Atualizado 2025







Detalhes sobre as plataformas para jogar Baccarat



BetMGM - Jackpot milionário para apostar nos melhores jogos de bacará

Brazino - Jogos de Baccarat com cashback semanal de até 12%

Luva Bet - Missões sazonais para jogar Baccarat no Clube do Luva

Hiperbet -A única plataforma com mais de 100 mesas de bacará ao vivo

Br4Bet - Cashback de até R$ 4.000 por semana nos jogos de Baccarat

Estrela Bet -Torneio de jogos de Baccarat com prêmios de até R$ 50.000

F12.Bet - Jogos exclusivos de Baccarat ao vivo com salas brasileiras

Superbet - A maior variedade de jogos de Baccarat online para brasileiros

Esportivabet - Jogos de Baccarat com cashback de até R$ 2.000 por semana

Sportingbet - Salas exclusivas de Baccarat para jogar a partir de R$ 0,50



Confira mais detalhes sobre os cassinos para jogar baccarat online, bônus, depósito mínimo, saques e muito mais.



1. BetMGM - O melhor do Baccarat com jackpots progressivos



A BetMGM é o melhor cassino online para jogar Baccarat online. Além de ter mais de 15 salas de Baccarat disponíveis, ela oferece um Jackpot do Milhão especial.



Funciona assim: a cada R$ 0,50 apostado em jogos de Baccarat, você concorre automaticamente a três jackpots progressivos que são sorteados aleatoriamente.



Pontos positivos



Salas brasileiras de Baccarat;



Apostas a partir de R$ 2,50;



Saques disponíveis por apenas R$ 0,01.



Ponto negativo



Valor mínimo de depósito é R$ 20.







2. Brazino777 - Até 12% de cashback nos jogos de Baccarat



Quem joga bacará online na Brazino777 pode garantir cashbacks semanais de até 12%, sem um valor máximo de reembolso definido pela plataforma.



Para participar, basta escolher jogos de Baccarat no site, acumular perdas durante a semana e receber o reembolso nas sextas-feiras.



Pontos positivos



Salas de Baccarat da Evolution e PragmaticPlay;



Apostas disponíveis a partir de R$ 1;



Versão móvel fácil de usar.



Ponto negativo



Não tem salas brasileiras de Baccarat.







3. Luva Bet - Missões sazonais para jogar Baccarat no Clube do Luva



A Luva Bet não tem bônus fixos para jogar Baccarat online, mas oferece o Clube do Luva, um programa com desafios, missões e torneios que englobam o clássico jogo de cartas.



No Clube do Luva, dá para recuperar fichas de apostas, cashbacks sazonais e até vantagens especiais para aproveitar as mais de 25 salas de Baccarat disponíveis no site.



Pontos positivos



São mais de 10 salas de Baccarat;



É possível acessar as mesas sem jogar;



Depósito mínimo de R$ 2.



Ponto negativo



Não há promoções fixas para Baccarat.







4. Hiperbet - Aproveite mais de 100 salas de Baccarat ao vivo



Na Hiperbet, não é possível encontrar bônus fixos de Baccarat também. Por outro lado, o que não faltam são opções para jogar: ao todo, o site conta com mais de 100 títulos.



É possível variar entre as versões Speed, No comission, Bonsai, Super 8, Lightning, ONE e ainda encontrar salas brasileiras, com dealers disponíveis 24 horas por dia.



Pontos positivos



Depósitos mínimos de R$ 1 via Pix;



Mais de 100 salas de Baccarat;



Salas de Baccarat com dealers brasileiros.



Ponto negativo



Não existem promoções fixas.







5. Br4Bet - Cashback de até R$ 4.000 por semana nos jogos de Baccarat



A Br4Bet é a melhor plataforma para jogar Baccarat com cashback. Toda semana, os jogadores podem recuperar até 10% ou R$ 4.000 das apostas perdidas no jogo.



Ao todo, são mais de 70 opções com apostas começando a partir de R$ 1, jogos em primeira pessoa e salas com dealers locais, como em Brazilian Turbo Baccarat.



Pontos positivos



Cashback para apostas perdidas com Baccarat;



70 salas de Baccarat, incluindo mesas brasileiras;



Depósitos de apenas R$ 5.



Ponto negativo



Alguns jogos não funcionam bem no celular.







6. Estrela Bet - Torneio de jogos de Baccarat com prêmios de até R$ 50.000



Na Estrela Bet, quem aposta em jogos de Baccarat pode concorrer a um prêmio total de R$ 50.000 dividido entre os melhores apostadores do cassino ao vivo.



Com a promoção “Torneio de Jogos Ao Vivo”, válida até o dia 4 de setembro, os 20 melhores colocados da Estrela Bet dividem o prêmio total. E o melhor é que quase todos os jogos de bacará são elegíveis.



Pontos positivos



O app Android funciona muito bem;



Depósito de R$ 1;



Mais de 20 salas de Baccarat online.



Ponto negativo



Não tem salas de Baccarat brasileiras.







7. F12 Bet - Jogos exclusivos de Baccarat ao vivo



A F12 Bet é um site mais voltado para iniciantes, só que mesmo assim pode ser uma ótima ideia para quem está afim de jogar Baccarat ao vivo.



No site, você encontra mais de 50 salas, incluindo opções brasileiras. Dá para aproveitar Brazilian Baccarat, Baccarat Lobby, Speed Baccarat e outras alternativas.



Pontos positivos



Salas brasileiras de Baccarat;



Mais de 30 opções de Baccarat;



Depósitos mínimos de apenas R$ 2 via Pix.



Ponto negativo



Há poucas promoções para Baccarat disponíveis.







8. Superbet - Salas exclusivas de Baccarat para jogadores brasileiros



A Superbet opera várias salas de cassino ao vivo, e não é diferente com os jogos de Baccarat. Ao todo, são mais de 5 mesas disponíveis com dealers locais.



Com apostas a partir de R$ 0,50 e diferentes tipos de mesa (knockout, turbo, speed, lightning e privê), a plataforma é uma alternativa interessante para quem curte o jogo.



Pontos positivos



Depósitos mínimos a partir de R$ 1 via Pix;



Apostas mínimas por apenas R$ 0,50;



Prêmios diários gratuitos com o Superspin.



Ponto negativo



O valor mínimo de saque é R$ 20.







9. Esportivabet - Cashback de até R$ 2.000 por semana em Baccarat



A Esportivabet é uma opção bem interessante para quem aposta em fichas de alto valor em Baccarat. Afinal, a plataforma devolve até R$ 2.000 em cashback semanalmente.



Além disso, a operadora oferece mais de 50 salas com opções que vão dos modelos XXXTreme e Lightning ao First Person e Speed. Vale a pena conhecer!



Pontos positivos



Cashback semanal de até R$ 2.000;



Aceita depósitos via Pix a partir de R$ 10;



Tem salas de Baccarat com entradas mínimas de R$ 1.



Ponto negativo



Oferece poucas mesas brasileiras.







10. Sportingbet - Salas de Baccarat por apenas R$ 0,50



Quem está buscando ganhar experiência em sites de cassino online com Baccarat pode encontrar na Sportingbet a melhor opção.



Além de aceitar depósitos e saques por apenas R$ 5, a plataforma tem jogos da categoria com entradas de apenas R$ 0,50, como em Speed Baccarat e First Person Baccarat.



Pontos positivos



Depósitos de R$ 5 via Pix;



Mais de 30 salas de Baccarat exclusivas;



App para Android bem pensado.



Ponto negativo



Poucos bônus fixos para Baccarat.







Melhores bônus para jogar Baccarat online em cassinos online



Os melhores bônus de Baccarat geralmente incluem promoções de cashback no cassino ao vivo. Abaixo, na tabela, confira as três melhores promoções de hoje:



Cassino

Oferta possível

Depósito mínimo

Ganho máximo (depende de sorte) Br4Bet 10% de cashback R$ 5 R$ 4.000 Esportivabet 10% de cashback R$ 10 R$ 2.000 Brazino 12% de cashback R$ 10 Sem limite

1. Br4Bet: cashback de até R$ 4.000 nos jogos de Baccarat



Todas as segundas-feiras, a Br4Bet devolve até 10% das apostas perdidas em Baccarat, com um limite de R$ 4.000 em cashback por jogador. A oferta não tem rollovers e é compatível com todos os jogos de mesa da operadora.



2. Esportivabet: cashback de até R$ 2.000 nos jogos de Baccarat



Às sextas-feiras, a Esportivabet garante um retorno de até R$ 2.000 para quem apostou em Baccarat e outros jogos de cassino ao vivo. Todos os jogos são elegíveis, e basta o jogador ativar a promoção na aba específica do site para participar.



3. Brazino: cashback de 12% em todos os jogos de Baccarat online



Quem joga na Brazino recupera até 12% de cashback às quintas-feiras, inclusive em jogos de Baccarat. A plataforma não define um valor máximo de cashback, e a promoção é elegível com todos os jogos disponíveis.



Como funciona o Baccarat online?



Na versão online do bacará, o jogador aposta se a mão do banqueiro ou do jogador chegará mais próxima de 9, ou se haverá empate. As cartas são distribuídas automaticamente e as regras seguem o padrão tradicional, tornando o jogo rápido, simples e direto.



. Crédito: Divulgação

Regras do Baccarat online



O bacará online usa de 6 a 8 baralhos e cada carta tem um valor específico: de 2 a 9 valem seu número, 10 e figuras valem zero, e o Ás vale 1.



Cada mão recebe duas cartas e, se necessário, uma terceira é distribuída conforme regras fixas. Vence quem tiver a soma mais próxima de 9.



Tabela com detalhes da Baccarat online



A Baccarat Online da Evolution Gaming é uma das versões mais conhecidas do jogo, com regras clássicas e apostas acessíveis para iniciantes e experientes. Confira os detalhes:



Detalhe Informação Desenvolvedora Evolution Gaming Lançamento 2016 Volatilidade Baixa Linhas de pagamento Não se aplica Aposta mínima R$ 2 Aposta máxima R$ 20.000 Multiplicador Até 11:1 (empate) Símbolos especiais Não possui Ganho máximo Variável por aposta Compatibilidade PC, Android e iOS Modo Demo Sim RTP 98,94%

Experimente Baccarat online grátis



É possível jogar Baccarat Online grátis em versões demo oferecidas pela Superbet. Assim, você pode treinar, entender as regras e se acostumar com o ritmo do jogo sem arriscar.



Maiores ganhos na Baccarat online valendo dinheiro real



Na versão com dinheiro real, disponível na BetMGM, os maiores ganhos do bacará vêm das apostas em empate, que podem pagar até 11:1.



Qual o melhor horário para jogar Baccarat online?



O melhor horário é aquele em que há mais mesas ativas, geralmente à noite e nos fins de semana. Nesse período, os cassinos online contam com mais dealers disponíveis.



Principais recursos e RTP do jogo Baccarat online



O bacará online costuma oferecer vantagem maior ao jogador do que muitos outros jogos de mesa, graças ao RTP elevado e à baixa volatilidade.



As apostas no banqueiro, em especial, mantêm margens justas e retornos consistentes. Confira abaixo a comparação de três versões populares de Baccarat:

Baccarat Online RTP Volatilidade Prêmio máximo Baccarat Live (Evolution Gaming) 98,94% Baixa Até 11:1 (empate) Speed Baccarat (Pragmatic Play Live) 98,94% Baixa Até 11:1 (empate) No Commission Baccarat (Evolution Gaming) 98,76% Baixa Até 11:1 (empate)

Dicas para elevar as chances de ganhar na Baccarat online



No bacará online, é possível aumentar as chances de ter bons resultados ao jogar com atenção e estratégia, lembrando sempre que os ganhos em dinheiro real dependem de responsabilidade e sorte. Acompanhe algumas dicas rápidas:



Respeite os seus limites: defina valores para apostar e nunca ultrapasse o que cabe no seu orçamento. Isso garante mais controle e menos riscos.

Aproveite as ofertas: use bônus e promoções dos cassinos para jogar mais tempo sem gastar tanto do saldo real.

Experimente a versão demo: treine de graça para entender a dinâmica das apostas antes de investir em dinheiro real.

Entenda as regras: conhecer as diferenças entre aposta no banqueiro, jogador e empate ajuda a escolher melhor cada jogada.

Jogue com responsabilidade: mantenha o foco na diversão e evite decisões impulsivas durante as rodadas.



Conclusão: vale a pena apostar na Baccarat online?



Sim, vale a pena jogar Baccarat online, principalmente para quem busca um jogo simples, com boas taxas de retorno e rodadas rápidas. Ele tem regras fáceis, RTP acima de 98% e opções variadas de apostas, o que garante equilíbrio entre diversão e chances reais de ganho.



A melhor escolha para você experimentar Baccarat é a BetMGM, que oferece bônus sazonais e um jackpot progressivo para qualquer aposta mínima de R$ 0,50 nas salas.



Dê seus primeiros giros nas mesas de Baccarat Online, seja para testar estratégias ou apenas curtir a experiência. Mas faça isso com responsabilidade!



Perguntas frequentes



Como funciona o Baccarat online?



Baccarat online é um jogo cujo objetivo é apostar na mão que chegará mais próxima de 9, podendo escolher entre jogador, banqueiro ou empate.



Qual a melhor plataforma para jogar Baccarat online?



A melhor plataforma para jogar Baccarat online é a BetMGM, pois oferece salas brasileiras e um jackpot progressivo para quem aposta pelo menos R$ 0,50 em uma rodada.



Onde jogar Baccarat online grátis?



É possível jogar Baccarat online grátis na Superbet, Esportivabet ou Brazino. Há vários jogos disponíveis para acompanhar e entender melhor as regras sem arriscar dinheiro.



Onde jogar Baccarat online com dinheiro real?



É possível jogar Baccarat online com dinheiro real na Luva Bet, Hiperbet e Br4Bet. Os valores mínimos de aposta começam em R$ 0,50.



Qual o melhor horário para o Baccarat online?



Os melhores horários costumam ser à noite e nos fins de semana, quando há mais mesas ativas e maior interação com outros jogadores.



Quanto posso ganhar no Baccarat online?



Os ganhos variam conforme a aposta. A opção de empate paga até 11:1, enquanto banqueiro e jogador oferecem retornos menores, mas mais consistentes.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



