Jogue com responsabilidade | 18+

A minha análise serviu para confirmar que a BetSpeed é confiável e segura para brasileiros. Percebi que essa casa de apostas tem bônus de boas-vindas de até R$ 500 para novos apostadores e foi um dos sites de palpites esportivos que aplicou para o licenciamento brasileiro.



“Odd Relâmpago” e “SuperOdds” foram duas funcionalidades que encontrei quando analisei a casa de apostas BetSpeed. Também notei que o depósito mínimo é de R$ 10 e os pagamentos são rápidos com Pix. O resto, deixei para a minha análise completa, a qual compartilho abaixo.







A BetSpeed é confiável?



Descobri que a BetSpeed é confiável de verdade por essa casa de aposta fazer parte das bets que aplicaram para a licença brasileira e obtiveram o aval do Ministério da Fazenda. Pelo que verifiquei, esse site foi o 37º a pedir o licenciamento brasileiro, sendo que ele foi solicitado no dia 17 de agosto de 2024.



Fui além do licenciamento brasileiro e analisei se a BetSpeed é segura pelos recursos que oferece em seu site. Notei que a bet tem autorização do Governo da Costa Rica para operar. Pelas informações no rodapé da página inicial, o licenciamento é o de número 3-102-808946. Portanto, indícios não faltam para confirmar que essa casa de aposta é confiável.

A BetSpeed paga mesmo?



A BetSpeed paga mesmo por ser um site que não tem reputação de não pagador entre os apostadores brasileiros. Pelo que verifiquei no Reclame Aqui, essa casa de apostas não tem uma avaliação negativa, o que reforça o fato de que ela faz o pagamento dos prêmios de quem aposta. Além disso, os pagamentos são feitos com Pix, um método seguro e confiável.







Comprometimento com o Jogo Responsável



Verifiquei se a BetSpeed está comprometida com o jogo responsável, algo que acontece nas melhores casas de apostas do mundo. Percebi que existe uma área nas configurações da conta em que é possível definir limites de depósito e período de pausa. Fora o fato de que, no rodapé da tela inicial, está um link para a política de jogo responsável.



Limite de depósito Sim Limite de aposta Não Limite de perda Não Limite de tempo/sessão Não Pausa/intervalo Sim Teste de autoavaliação Não Autoexclusão Não

Bônus e promoções BetSpeed



Encontrei o BetSpeed bônus de boas-vindas e outras promoções desta casa de apostas enquanto analisava ela. As ofertas aparecem quando você clica no ícone do presente, o qual fica no canto superior direito da tela inicial.



Bônus de boas-vindas da BetSpeed



Identifiquei que a BetSpeed tem um bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500. Isso significa que o valor do seu primeiro depósito na casa de apostas pode ser duplicado. Acessei as regras dessa oferta e percebi que é preciso depositar R$ 10 ou mais no 1º depósito para ser qualificado.



Nenhum código promocional BetSpeed foi necessário para ativar essa promoção. Em termos de rollover, a oferta tem requerimentos de 18x em odds simples de 1.90 ou mais, ou então em duplas de 2.20 ou mais, bem como múltiplas de 2.50 ou mais. Já o prazo para cumprir essas regras é de até 30 dias.



Prêmios toda semana



Outro bônus da BetSpeed que identifiquei na minha análise foi o de prêmios toda semana. No caso dessa oferta, era preciso seguir o perfil da casa de apostas no Instagram e depois entrar no canal de transmissão.



Dentro do canal de transmissão da BetSpeed são oferecidas bancas, giros grátis e voos gratuitos. Tudo vai depender do que é disponibilizado quando você está no canal e das regras para que você ative a oferta deste site.







Cadastro na BetSpeed: Passo a passo para se registrar



Resolvi compartilhar o passo a passo para se cadastrar na BetSpeed que eu segui, pois ele funcionou muito bem comigo e foi extremamente rápido de ser feito. As etapas que sugiro que você siga para criar o seu cadastro nesta casa de apostas são estas:



Entre no site da BetSpeed clicando nos links que eu deixei aqui na minha revisão;

Clique no botão “Registrar” para abrir o formulário de cadastro;

Digite seu CPF e clique no botão “Continua”;

Preencha seu nome completo e data de nascimento;

Selecione “Ok, tudo certo” para seguir adiante e completar o cadastro.

5 passos para apostar na BetSpeed



Descobri o melhor passo a passo para quem quer fazer um bom palpite na BetSpeed apostas esportivas. Os passos são bem parecidos com os de outros dos melhores sites de apostas do Brasil que analisei. Para facilitar a minha explicação, separei as etapas a serem seguidas em tópicos específicos.



1. Efetuei o primeiro depósito



Finalizei o meu cadastro na BetSpeed e depois realizei o 1º depósito clicando em “Depositar” e escolhendo o Pix. Como era a primeira vez que eu depositava, selecionei o bônus de boas-vindas até R$ 500 para poder receber o saldo promocional ao depositar.



Como depositar na BetSpeed



O passo a passo que sugiro que você siga para depositar na BetSpeed é este:



Entre na sua conta da BetSpeed;

Clique em “Depositar”;

Escolha Pix ou Open Finance;

Selecione o bônus da BetSpeed, se ele estiver disponível;

Digite o valor a ser depositado e clique em “Depositar”.



Agora pague pelo depósito na BetSpeed para que o valor seja transferido para a sua conta na casa de apostas.



2. Entrei na seção de esportes



Acessei a seção de esportes da BetSpeed para ver as 12 modalidades esportivas que esse site oferece. Escolhi o futebol por ser o esporte que tenho mais afinidade e interesse em fazer a minha aposta esportiva.



3. Escolhi o Brasileirão Série A



Como eu queria apostar no Brasileirão Série A, selecionei esse campeonato para fazer a minha BetSpeed aposta. Vi que as odds estavam disponíveis para eu apostar em Corinthians e Palmeiras, e foi esse mesmo jogo que escolhi para fazer o meu palpite esportivo.



4. Selecionei o mercado de aposta



Fiz a seleção do mercado em que eu queria apostar, que era na vitória do Palmeiras. Ao fazer a minha escolha, apareceu o cupom de apostas no canto superior direito da tela, onde preenchi o valor do meu palpite esportivo.



5. Concluí a minha aposta



Cliquei no botão “Concluir aposta” para finalizar o meu palpite esportivo na BetSpeed e aguardei ele ser confirmado. Para ter certeza que ele foi realizado, selecionei os 3 pontos no canto superior direito da tela e cliquei em “Apostas” para vê-lo e encontrar a opção de cash out.



Apostas esportivas na BetSpeed



Vi que a BetSpeed tem 12 modalidades esportivas para apostar e foca mais nos esportes tradicionais. Então, não espere fazer palpites em política, entretenimento, críquete e outras opções não muito populares no Brasil. Escolhi 4 seleções que ajudam a entender a variedade de possibilidades que esse site tem.



Futebol - Odds Relâmpago e SuperOdds



A cobertura de futebol na BetSpeed é bem diversificada em termos de campeonatos. Os torneios brasileiros costumam aparecer em destaque no canto esquerdo da tela inicial. Como exemplo, posso citar o Brasileirão Série A e a Copa do Brasil.



É para o futebol que a BetSpeed costuma oferecer suas SuperOdds e Odds Relâmpago. Ambas as categorias ficam no canto da tela e facilitam bastante para você encontrar uma aposta com odd aumentada nesse site, principalmente para futebol.



Basquete - cobertura brasileira e americana



Calculei a margem da BetSpeed para basquete e percebi que esse site tem margens bem competitivas. De acordo com os meus cálculos, as margens de aposta dessa bet, no basquetebol, ficaram em torno de 2,95%.



O que eu acho que poderia ser melhorado é a cobertura para mais competições. No momento da minha análise, só havia mercados para apostar na NBA e na NBB, ao contrário de outros torneios que vi em sites concorrentes.



Tênis - cobertura ampla para WTA e ITF



O tênis na BetSpeed está aberto para apostas no WTA e ITF em muitos torneios internacionais. Alemanha, Colômbia, Estados Unidos, França, Itália e outros países estão listados dentro do site, com jogos simples ou duplas. Basicamente, o que posso dizer é que oportunidades não faltam para apostar nesse esporte na BetSpeed.

E-Sports - área exclusiva para apostas



A área de e-Sports da BetSpeed é exclusiva para apostar em esportes eletrônicos. Ao acessá-la, percebi que eram 8 as categorias listadas. Overwatch, Counter-Strike 2, Dota 2, Valorant e FIFA eram algumas das possibilidades. A cobertura era focada em Majors e Minors, e com transmissão ao vivo com vídeo para a maioria das partidas.







Os métodos de pagamento da BetSpeed são confiáveis?



A BetSpeed faz parte das melhores plataformas para apostar com Pix para alguns brasileiros. Afinal, esse é o método de pagamento que você pode utilizar para depositar ou sacar dessa casa de apostas.



Li os termos e condições da BetSpeed e vi que o item 7.3 das regras do site indicam que é necessário apostar ao menos 3x o valor depositado antes de qualquer retirada. Caso contrário, uma taxa de 3% é cobrada sobre o montante que você tentar sacar da sua conta. Por fim, saiba que o saque é pago via chave Pix com CPF.

Qual o valor mínimo de depósito na BetSpeed?



O depósito mínimo na BetSpeed é de R$ 10. Entrei na área de depósitos para ver que esse era o menor montante para Pix e Open Finance.



Qual o valor mínimo de saque BetSpeed?



O saque mínimo na BetSpeed é de R$ 1. Já o máximo que você consegue sacar nessa casa de apostas é de R$ 5.000, por transação.



Quanto tempo demora o saque da BetSpeed?



O tempo médio de saque na BetSpeed é de até 24 horas. Se esse prazo for ultrapassado, sugiro que você abra um chamado com o suporte da casa de apostas imediatamente.



Como fazer saques na BetSpeed?



Saques na BetSpeed podem ser feitos se você seguir este passo a passo:



Acesse sua conta da BetSpeed;

Clique nas 3 bolinhas no canto superior direito da tela;

Selecione “Saques”;

Informe o valor do saque;

Selecione “Prosseguir” e siga as orientações em tela para fazer o saque na BetSpeed.







Serviços da BetSpeed



Analisei os serviços da BetSpeed para ver o que ela oferece para apostadores brasileiros. Dei enfoque para as apostas ao vivo, transmissões com imagens, cash out e atendimento ao cliente. Na minha opinião, esses elementos são os mais importantes de serem analisados. Por isso, dei ênfase neles na minha revisão.

Apostas ao vivo



Foi quando cliquei em “Ao Vivo” que percebi as apostas em tempo real da BetSpeed. Vi que a cobertura em tempo real era para 10 modalidades esportivas. Alguns exemplos que posso citar são futebol, futebol americano, basquete, e tênis. Um filtro, na parte superior do site, permitiu que eu escolhesse o campeonato mais rapidamente, o que achei positivo.



Transmissões ao vivo



A transmissão ao vivo da BetSpeed é feita, principalmente, via campo virtual. O esporte que tem imagens de verdade são os e-Sports apenas. Nesse caso, nenhum depósito ou aposta é necessário para que você veja o streaming da casa de apostas.



Boletim de aposta com Cash Out



Identifiquei apenas o cash out total na BetSpeed. Ele fica disponível no menu de apostas esportivas deste site. Mas nem todos os mercados são passíveis de fazer o encerramento total da sua bet. Portanto, se isso não estiver disponível para o seu palpite, não estranhe.



Atendimento ao cliente na BetSpeed



O chat ao vivo é o canal de contato com o atendimento ao cliente da BetSpeed. Os agentes atendem diariamente das 9h às 22h, horário de Brasília. Para acionar os agentes, basta clicar no ícone no canto inferior direito da tela e depois enviar a sua mensagem.



Inicialmente, um bot atende o chamado com a BetSpeed. Depois, se necessário, um agente assume o chat e resolve o problema. Preciso dizer que senti falta de uma central de ajuda em português e de agentes presentes 24 horas por dia e 7 dias por semana. Mas, quando disponíveis, os atendentes são bem atenciosos e ajudam mesmo os apostadores.



Conclusão: vale a pena apostar na BetSpeed?



Avalio que vale a pena apostar e que a BetSpeed é confiável para você se cadastrar. Este é um dos sites autorizados pelo Ministério da Fazenda e não tem uma má reputação entre os brasileiros.



Preciso deixar claro que a BetSpeed também é confiável por ser patrocinadora de equipes do futebol brasileiro e fazer pagamentos com Pix. Só senti falta de um app e de transmissão ao vivo com vídeo para esportes tradicionais, não apenas e-Sports. Se isso não tem tanta importância para você, então acredito que vale a pena se cadastrar nessa bet.



App BetSpeed: posso apostar pelo celular?



Você pode apostar na BetSpeed pelo celular sem precisar baixar nada em seu dispositivo móvel. Tanto no iOS, quanto no Android, eu só precisei abrir o navegador do meu celular para fazer a minha aposta.



A utilização do site móvel substitui totalmente o BetSpeed app. O único recurso que fica faltando é um acesso com biometria e notificações, algo que já identifiquei quando acessei outros apps de apostas esportivas.

Perguntas frequentes sobre a plataforma BetSpeed



Quem é o dono da BetSpeed?



O dono da BetSpeed é a empresa Better Games Inc Sociedad de Responsabilidad Limitada. No Brasil, essa casa de apostas é gerida pela BetSpeed LTDA.



O saque da BetSpeed demora quanto tempo?



O saque da BetSpeed pode levar até 24 horas para ser processado. No geral, o processamento é realizado em um prazo menor do que esse período. Caso o seu pedido ultrapasse esse tempo, é recomendado abrir um chamado com o suporte.



O que é chute no alvo BetSpeed?



O chute no alvo da BetSpeed é um mercado de apostas em que o apostador tenta adivinhar o número de chutes que serão feitos no gol. Ou seja, de tentativas que são impedidas pelo goleiro ou por algum jogador do time adversário.

*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



**As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.