A eleição presidencial dos Estados Unidos (EUA) acontece nesta terça-feira, 5, mas parte dos norte-americanos já registraram a sua escolha por meio das votações antecipadas, incluindo envio pelo correio.

O processo de contagem dos votos varia de acordo com a legislação de cada estado. Na Pensilvânia, por exemplo, os condados não podem começar a registrar e publicar os resultados das cédulas de votação pelo correio antes do fechamento das urnas,

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, no sistema de eleições do país, o candidato vencedor deve obter 270 votos ou mais no Colégio Eleitoral.