Cidade mais trumpista dos EUA se chama Miami... e fica no Texas

Esta Miami não tem praias nem festas em iates. Muito menos luxuosas propagandas de apoio a Donald Trump. Não é necessário. Nesta cidade do norte do Texas, o republicano tem o maior percentual de apoio nos Estados Unidos.

Miami, o único município do condado de Roberts, tem o mesmo nome da famosa cidade da Flórida, mas se pronuncia com um som de "ah" no final, explica Rick Tennant, um gentil juiz aposentado que costuma jogar dominó com seus vizinhos em sua oficina mecânica.

Como é permitido o voto antecipado, Tennant já o fez, e nesta terça-feira, enquanto Trump e a vice-presidente democrata Kamala Harris discursavam em meio à acirrada disputa pela Casa Branca, ele trabalhava tranquilamente em seu estabelecimento.