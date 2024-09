Internacional x Fortaleza ao vivo: jogo em tempo real do Brasileirão

O Tricolor tem a chance de reassumir a liderança da elite nacional em caso de triunfo, ultrapassando o Botafogo. Já o Colorado tenta entrar no G-8 da competição nacional. As duas equipes têm desfalques, sobretudo em razão das convocações das seleções nacionais para as Eliminatórias.

Internacional e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 11, a partir das 19h30min, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em duelo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. O Esportes O POVO acompanha os lances da partida em tempo real.

Acertado com Fortaleza, Pol Fernández confirma saída do Boca Juniors no fim do ano



No último compromisso pela Série A antes da pausa para a Data Fifa, o Fortaleza foi derrotado justamente pelo líder Botafogo, por 2 a 0, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Inter, por sua vez, venceu o duelo regional contra o Juventude por 3 a 1, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Internacional x Fortaleza ao vivo: siga tempo real do jogo do Brasileirão