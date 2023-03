Oscar 2023: Confira a lista de vencedores em tempo real

A cerimônia de premiação do Oscar terá Jimmy Kimmel como apresentador e a cantora Rihanna fará uma performance no evento

A cerimônia de premiação do Oscar 2023 acontece neste domingo, 12 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento homenageia os principais filmes, atores, técnicos, entre outras categorias do mundo cinematográfico e é a principal premiação de cinema do mundo.

A transmissão teve início às 20 horas com a entrada de celebridades e a cerimônia começou às 21 horas. No Brasil, o público pode assistir à premiação pelo canal da TV fechada TNT e pela plataforma de streaming HBO Max.

Leia também | Tapete do Oscar não será vermelho pela 1ª vez desde 1961; entenda





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira os vencedores do Oscar 2023:



Nova Atualização! Melhor Atriz Michelle Yeoh foi a vencedora do Oscar de "Melhor Atriz" por seu papel em "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo". Também concorriam na categoria as atrizes Andrea Riseborough ("To Leslie"), Michelle Williams ("Os Fabelmans"), Cate Blanchett ("Tár") e Ana de Armas ("Blonde").

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" (Foto: Divulgação)

Compartilhe Melhor Ator Brendan Fraser venceu o Oscar de Melhor Ator por seu papel em "A Baleia". Também concorriam nesta categoria os atores Austin Butler ("Elvis"), Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin), Bill Nighy ("Living") e Paul Mescal ("Aftersun").

"A Baleia" é protagonizado pelo Brendan Fraser, que vive um professor de inglês (Foto: Divulgação)

Compartilhe Melhor Direção Daniel Scheinert e Daniel Kwan de "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" ganharam o Oscar de "Melhor Direção". Também concorriam nesta categoria Martin McDonagh de "Os Banshees de Inisherin", Todd Field de "Tár", Ruben Östlund de "Triângulo da Tristeza" e Steven Spielberg de "Os Fabelmans". "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" (Foto: Divulgação)

Compartilhe Melhor Montagem "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" ganhou o Oscar de "Melhor Montagem" pelo trabalho de Paul Rogers. Também concorriam nesta categoria os filmes "Top Gun: Maverick", "Os Banshees de Inisherin", "Elvis" e "Tár".

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" (Foto: Divulgação)



Compartilhe Melhor Filme "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo" foi o vencedor do Oscar de "Melhor Filme". No longa, uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso. "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" (Foto: Divulgação)

Compartilhe Quero conteúdo exclusivo! Assine nosso multistreaming e tenha acesso aos nossos colunistas, reportagens, podcasts, séries e muito mais. Carregar mais

Tags