Brasil x Croácia na Copa: reação em Fortaleza | AO VIVO

No Catar, Marcelo Paz exibe bandeira do Fortaleza em jogo entre Brasil e Croácia

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, está no estádio Education City, no Catar, para acompanhar a partida entre Brasil e Croácia nesta sexta-feira, 9, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo. Carregando consigo a bandeira do Fortaleza e vestindo a camisa da seleção brasileira, o mandatário do Tricolor do Pici compartilhou o momento por meio das suas redes sociais.