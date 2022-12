Brasil tem vantagem em retrospecto contra Camarões na Copa

O Brasil encerra sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar contra Camarões, nesta sexta-feira,2. O adversário é um velho conhecido dos brasileiros em Mundiais.



A Seleção já enfrentou os africanos em duas oportunidades, Em ambas, o Brasil levar a melhor de forma tranquila.

A primeira vez foi na Fase de Grupos de 1994, em Palo Alto, nos Estados Unidos. Na ocasião, Romário abriu a contagem, com Márcio Santos e Bebeto completando o placar.



Já em 2014, em Brasília, o Brasil goleou por 4 a 1. Neymar foi o destaque da partida, com dois gols. Fred e Fernandinho marcaram os outros gols. Matip descontou para Camarões.



FICHA TÉCNICA

CAMARÕES 1 X 4 BRASIL



Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: 23 de junho de 2014, segunda-feira

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Jonas Eriksson (SUE)

Assistentes: Mathias Klasenius (SUE) e Daniel Warnmark (SUE)

Cartões amarelos: Enoh, Salli e Mbia (Camarões)

Gols:

Camarões: Matip, aos 25 minutos do primeiro tempo

Brasil: Neymar, aos 16 e aos 34 minutos do primeiro tempo; Fred, aos três, e Fernandinho, aos 38 minutos do segundo tempo



CAMARÕES: Itandje; Nyom, Nkoulou, Matip e Bedimo; Mbia, Enoh e Nguemo; Moukandjo (Salli) e Choupo-Moting (Makoun); Aboubakar (Webo)

Técnico: Volker Finke



BRASIL: Júlio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho (Fernandinho) e Oscar; Hulk (Ramires), Fred e Neymar (Willian)

Técnico: Luiz Felipe Scolari.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Brasil x Camarões: último confronto

Brasil e Camarões jogaram pela última vez em 2018. O amistoso aconteceu na Inglaterra, no fim da temporada.



Na ocasião, a Seleção não brilhou e a vitória foi apertada e pelo placar mínimo. O atacante Richarlison marcou o gol da vitória dos brasileiros.



FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 x 0 CAMARÕES



Local: MK Stadium, em Milton Keynes (Inglaterra).

Data: 21 de novembro de 2018

Hora: 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Auxiliares: Stuart Burt (ING) e Constantine Hatzidakis (ING)

Cartão amarelo: Mandjeck (Camarões)

GOL

BRASIL: Richarlison, aos 44 minutos do primeiro tempo.



BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Pablo e Alex Sandro; Arthur, Paulinho (Walace) e Allan, Willian (Douglas Costa), Neymar (Richarlison) e Firmino (Gabriel Jesus).

Técnico: Tite.



CAMARÕES: Onana (Ondoa); Fuchs, Yaya, Kana-Biyik e Bong; Mandjeck, Kunde (Olinga) e Djoum; Ekambi (Zoua), Choupo-Moting (N’jie) e Bahoken (Tchakonte).

Técnico: Clarence Seedorf.

Brasil x Camarões: todos os confrontos

24/06/1994 – Brasil 3 x 0 Camarões – Copa do Mundo

13/11/1996 – Brasil 2 x 0 Camarões – Amistoso

31/05/2001 – Brasil 2 x 0 Camarões – Copa das Confederações

19/06/2003 – Brasil 0 x 1 Camarões – Copa das Confederações

23/06/2014 – Camarões 1 x 4 Brasil – Copa do Mundo

20/11/2018 – Brasil 1 x 0 Camarões – Amistoso.

Tags