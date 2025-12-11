Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CazéTV adquire direitos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles

CazéTV adquire direitos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles e amplia grade esportiva até 2028

Canal é o único brasileiro detentor de 100% dos direitos da Copa do Mundo de 2026, com transmissão de todas as partidas pelo YouTube
Atualizado às Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A CazéTV confirmou nessa quarta-feira, 10, que fechou um novo acordo de transmissão com o Comitê Olímpico Internacional. Com a exibição dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, assegurada, o canal liderado por Casimiro Miguel amplia sua presença no cenário esportivo digital.

O anúncio marcou a definição da segunda cobertura olímpica do canal, que estreou em Paris, em 2024. Agora, passa a integrar novamente um projeto de grande porte dentro do calendário internacional.

A parceria formaliza os direitos de transmissão do maior evento multiesportivo do mundo, que acontecerá nos Estados Unidos.

Esse acordo inclui também os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 e as duas edições dos Jogos da Juventude previstas para 2026 e 2028. As informações foram divulgadas pela coluna F5, da Folha de S. Paulo.

Leia mais

Planejamento da CazéTV

Trata-se de uma estratégia bem-sucedida da emissora em ampliar sua atuação esportiva no meio digital, visto que, além de tudo, garantiu-se como o único canal no Brasil com 100% dos direitos da Copa do Mundo de 2026 e Feminina de 2027.

Ou seja, a emissora se prepara para exibir 104 partidas da Copa do Mundo masculina junto à Fifa. Globo e SBT, concorrentes diretas em jogos pontuais, terão limitações de confrontos em suas grades.

A emissora agora trabalha voltada a um catálogo de grandes competições e com forte presença em eventos globais até 2028.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar