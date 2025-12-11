CazéTV adquire direitos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles

Canal é o único brasileiro detentor de 100% dos direitos da Copa do Mundo de 2026, com transmissão de todas partidas pelo Youtube / Crédito: Jogada 10

A CazéTV confirmou nessa quarta-feira, 10, que fechou um novo acordo de transmissão com o Comitê Olímpico Internacional. Com a exibição dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, assegurada, o canal liderado por Casimiro Miguel amplia sua presença no cenário esportivo digital. O anúncio marcou a definição da segunda cobertura olímpica do canal, que estreou em Paris, em 2024. Agora, passa a integrar novamente um projeto de grande porte dentro do calendário internacional.

A parceria formaliza os direitos de transmissão do maior evento multiesportivo do mundo, que acontecerá nos Estados Unidos. Esse acordo inclui também os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 e as duas edições dos Jogos da Juventude previstas para 2026 e 2028. As informações foram divulgadas pela coluna F5, da Folha de S. Paulo. Planejamento da CazéTV Trata-se de uma estratégia bem-sucedida da emissora em ampliar sua atuação esportiva no meio digital, visto que, além de tudo, garantiu-se como o único canal no Brasil com 100% dos direitos da Copa do Mundo de 2026 e Feminina de 2027.