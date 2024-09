Após eliminação do Fortaleza, zagueiro do Corinthians provoca Marinho: "Pode chorar"

Com a derrota de 3 a 0 diante do Corinthians, na noite dessa terça-feira, 24, o Fortaleza foi eliminado da Copa Sul-Americana por 5 a 0 no placar agregado. Após a partida, o zagueiro do Timão, Cacá, não perdeu a oportunidade de provocar Marinho. Na zona mista da Neo Química Arena, o defensor mandou o recado para o atacante tricolor: "Aí, Marinho. Pode chorar".

Com os ânimos exaltados durante a partida, o camisa 11 do Leão foi visto se envolvendo em discussões com jogadores do time adversário por causa de lances do jogo. No momento de anulação do gol do Fortaleza, durante o segundo tempo, Marinho foi um dos principais personagens da confusão em campo.

