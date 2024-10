Filipe Luis é apresentado como técnico no Flamengo: "Privilégio"

O Flamengo apresentou no CT Ninho do Urubu na tarde desta terça-feira, 1º, o técnico Filipe Luís. Ele, que atuou no Rubro-Negro recentemente e se aposentou dos gramados no fim do ano passado, treinou equipes da categoria de base do clube e, agora, depois da demissão de Tite, vai comandar o time principal até o final desta temporada.

Filipe Luís, portanto, já comandou o primeiro treino à frente da equipe na tarde de segunda-feira, 30, e vai comandar o segundo na tarde desta terça. Assim, o treinador comentou sobre esse novo desafio na carreira.