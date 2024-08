Tite trata permanência de Wesley no Flamengo como reforço e revela interesse do United

Wesley ficou perto fechar com a Atalanta, da Itália, mas por detalhes não foi para o clube de Bérgamo . O atleta, aliás, não pôde entrar em campo nesta quinta-feira (22), diante do Bolívar. Guillermo Varela assumiu seu lugar.

O Flamengo segurou o ímpeto do Bolívar na altitude de La Paz e conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores. Após o confronto, o técnico Tite deu entrevista coletiva e revelou que o lateral-direito Wesley chegou a interessar a um gigante europeu: o Manchester United.

O lateral é revelado nas categorias de base do Flamengo e entrou em campo 85 vezes com a camisa rubro-negra, marcando dois gols e registrando duas assistências.

A negociação entre Atalanta e Flamengo

O clube italiano ia comprar o lateral por 20 milhões de euros, cerca de R$ 120 milhões. Assim, o modelo de negociação entre a Atalanta e o Flamengo envolveria 16 milhões (R$ 96 milhões) fixos e o restante em bônus por metas estipuladas em contrato.

A partida decisiva entre o Flamengo e Bolívar, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, será na quinta-feira (22). Dessa forma, o clube carioca pretendia contar com o jogador e liberá-lo depois. A ideia do clube era, portanto, que o lateral viajasse no dia 26. No entanto, essa data não agradou ao clube italiano, uma vez que se desse algum problema nos exames, não teria tempo para contratar outro lateral, uma vez que a janela de transferências fecha no dia 2 de setembro.