Roberto Firmino se torna pastor de igreja evangélica

Em seu relato, o atacante de 32 anos revelou que apesar de nunca ter almejado abrir uma igreja, o desejo de compartilhar o amor dominou seu coração e as coisas aconteceram.

A consagração ocorreu durante o culto excepcional de aniversário da Manah Church, congregação que tem Firmino como um dos fundadores. O atacante aproveitou registros do momento para narrar sobre como a fé o transformou de forma visceral.

Um dos atacantes da Copa do Mundo de 2018, Roberto Firmino usou às redes sociais para compartilhar sua nova vocação aos 32 anos. O jogador do Al-Ahli Saudi FC anunciou que agora é pastor em uma igreja evangélica de Maceió, sua cidade natal. A consagração também envolveu sua esposa, Roberta Pereira.

“Três anos de Manah Church. Que noite memorável e inesquecível. Essa igreja NASCEU no coração de Deus e somos extremamente gratos pelo privilégio de testemunhar de perto tudo o que o Senhor tem feito. A Bíblia diz em Efésios 3:20 “Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós,” É tudo sobre o poder dele, já que em nós não há mérito nenhum. Nunca foi um objetivo nosso abrir uma igreja ou ter um cargo eclesiástico, Deus sabe bem disso.

Desde nosso encontro com Cristo um anseio queima em nossos corações… que as pessoas conheçam esse amor que nos alcançou. Agora temos outro anseio e responsabilidade… Ser Pastores segundo o coração de Deus e que cooperam com o Reino. Hoje somos totalmente constrangidos quando vemos o tamanho da misericórdia de Deus sobre nós. Ele realmente escolhe os improváveis! Obrigada Jesus. Obrigado Pr Jairo e Pra Keila por nos impulsarem e acreditarem em nós”.

Repercussão

A transição de Roberto Firmino tem inspirado muitos membros da comunidade cristã ao redor do mundo. A consciência e o gerenciamento das novas responsabilidades são vistos como testemunho genuíno de como a fé agiu em sua vida.