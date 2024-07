Comentarista do SporTV cita possível técnico para a Seleção e sofre críticas

O comentarista Marcelo Raed, do SporTV, acabou viralizando no X (antigo Twitter) com uma postagem onde coloca o técnico André Jardine como possibilidade para a Seleção Brasileira. Na publicação, o jornalista classifica o ex-comandante do São Paulo e da Seleção Olímpica como “o técnico brasileiro com maior prestígio no futebol internacional”.

A declaração se deve ao bom trabalho realizado por Jardine no México. O técnico, atualmente no América-MEX, vem de duas conquistas no campeonato nacional (Clausura 2023 e Apertura 2024) e teve seu contrato com o clube renovado nesta quarta-feira (03). Além disso, se destacou em seu trabalho anterior no Atlético San Luis, também do país mexicano.

Diante da repercussão, Raed voltou a falar sobre o seu ponto de vista, explicando que o elogio a Jardine, campeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos de Tóquio 2020, não era uma crítica ao trabalho de Dorival.