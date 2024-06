Clubes se surpreendem com declarações sobre omissão de imagens do VAR

Clubes do futebol brasileiro procuraram o senador Carlos Portinho (PL-RJ) para externar uma preocupação com as últimas declarações do chefe de arbitragem da CBF, Wilson Seneme. Na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, na última quinta-feira (6), no Senado Federal, o ex-árbitro admitiu: a equipe que opera o VAR pode omitir imagens ao árbitro, no momento de revisão de uma jogada. A informação é da revista “Veja”, na coluna “Radar”.

Seneme sustenta que, segundo o protocolo da Fifa, o VAR não é obrigado a mostrar ao árbitro de campo todas os ângulos disponíveis da imagem.